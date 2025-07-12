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Гойдалка Трампа, майбутнє кремлівського карлика, ніч "російської культури". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Стабільності немає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудіозапис CNN: Трамп каже, що колись погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса": Він не повірив. ВIДЕО

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Інша справа?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про зустріч із Рубіо: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВIДЕО

фотожаба

Всесвітня історія

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Один з головних радників Трампа Гор народився в Радянському Союзі, - ЗМІ

фотожаба

Гойдалка Трампа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано

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Нарешті з’ясували...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

фотожаба

Ще одна ніч "російської культури"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок (оновлено). ФОТОрепортаж

фотожаба

Словничок

фотожаба

"Незадоволений Путіним"

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

фотожаба

Давно пора

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку

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Складнощі прийняття рішень

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Тим часом у Америці...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск оголосив про створення політичної партії для "повернення свободи"

фотожаба

Є така партія!

фотожаба

Операція "Ковер"

фотожаба

Майбутнє кремлівського карлика

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Автор: 

Лавров Сергій (1629) Медведєв Дмитро (1925) політика (4598) путін володимир (24279) росія (66656) фотожаба (14058) Маск Ілон (693)


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Трамп і його технологи вирішили, що вміють грати в соціальне програмування і тепер використовують це. Звісно, є багато маніпулятивних методів впливу на свідомість мас. Вони їх гарно адаптували, зважаючи на результати виборів і те, що вони зараз роблять. Погано, що мало людей, які пояснюють, як діють ці методи і викривають їх застосування. І ще гірше, що ще менше людей, які готові сприймати цю інформацію. Більшість зосереджена на наслідках і емоціях, які виникають. Усе, що призводить до ненависті, до виводу людину з рівноваги, викликає почуття безвиході, бажання цькувати інших, отримувати задоволення від того, що в "сусіда корова здохла" і тп, негативні речі, це використовують такі маніпулятор, як путін і трамп. Інші, це роблять інакше, такі, як Пінь, грають більш підступно і непомітно.
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12.07.2025 08:53 Відповісти
А чого ж не зробили ФОТОжаб про
10 млн дронів Міністра МО... у посольстві США?
Чи про Міністра під слідством - кандидата на нову більш грошову посаду?
Чи на бусіфікованих Позитивних Блохерів?
Чи на Борцунов з Корупцією на Фераррі?
Чи на шукача виробників дронів у Африці?
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12.07.2025 10:10 Відповісти
 
 