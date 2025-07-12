Гойдалка Трампа, майбутнє кремлівського карлика, ніч "російської культури". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Стабільності немає...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудіозапис CNN: Трамп каже, що колись погрожував Путіну "розбомбити Москву до біса": Він не повірив. ВIДЕО
Інша справа?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про зустріч із Рубіо: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВIДЕО
Всесвітня історія
Читайте на "Цензор.НЕТ": Один з головних радників Трампа Гор народився в Радянському Союзі, - ЗМІ
Гойдалка Трампа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано
Нарешті з’ясували...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News
Ще одна ніч "російської культури"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав комбінованого удару по Львову: пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок (оновлено). ФОТОрепортаж
Словничок
"Незадоволений Путіним"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп
Давно пора
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку
Складнощі прийняття рішень
Тим часом у Америці...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск оголосив про створення політичної партії для "повернення свободи"
Є така партія!
Операція "Ковер"
Майбутнє кремлівського карлика
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
10 млн дронів Міністра МО... у посольстві США?
Чи про Міністра під слідством - кандидата на нову більш грошову посаду?
Чи на бусіфікованих Позитивних Блохерів?
Чи на Борцунов з Корупцією на Фераррі?
Чи на шукача виробників дронів у Африці?