Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения Шабунину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд города Киева проводит заседание по продлению меры пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Судья Светлана Шапутько начала заседание.

По словам Шабунина, производство о нем – политически мотивированное.

"На предыдущих судах я говорил это по аргументам публично доступным. За это время я ознакомился почти со всеми материалами производства и теперь могу говорить, основываясь еще на этих материалах. Обвинение подозревает меня в том, что я не выполнял своих функций в НАПК и таким образом уклонялся от службы. Это совсем другое, чем по представлению стороны обвинение распространялось в медиа, в частности о краже автомобиля.

В ходе расследования сторона обвинения не провела допрос ключевых свидетелей до вручения подозрения. В частности, руководителей НАПК, которые попросили мою воинскую часть меня откомандировать. Такие допросы провели после вручения подозрения", – объяснил председатель правления ЦПК.

Шабунин отметил, что не собирается убегать от расследования, о чем говорит сторона обвинения. Однако он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения стоял в очереди в ТРО и призывался добровольно.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Смотрите: Продление меры пресечения обосновали тем, что я буду скрываться от следствия, - Шабунин. ВИДЕО