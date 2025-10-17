Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения Шабунину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский райсуд города Киева проводит заседание по продлению меры пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судья Светлана Шапутько начала заседание.
По словам Шабунина, производство о нем – политически мотивированное.
"На предыдущих судах я говорил это по аргументам публично доступным. За это время я ознакомился почти со всеми материалами производства и теперь могу говорить, основываясь еще на этих материалах. Обвинение подозревает меня в том, что я не выполнял своих функций в НАПК и таким образом уклонялся от службы. Это совсем другое, чем по представлению стороны обвинение распространялось в медиа, в частности о краже автомобиля.
В ходе расследования сторона обвинения не провела допрос ключевых свидетелей до вручения подозрения. В частности, руководителей НАПК, которые попросили мою воинскую часть меня откомандировать. Такие допросы провели после вручения подозрения", – объяснил председатель правления ЦПК.
Шабунин отметил, что не собирается убегать от расследования, о чем говорит сторона обвинения. Однако он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения стоял в очереди в ТРО и призывался добровольно.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
