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Искусство войны, след в истории, мощное оружие. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Официально

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фотожаба

"...не нужен"

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фотожаба

фотожаба

Искусство войны

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У каждого своя работа

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фотожаба

След в истории

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фотожаба

фотожаба

Очень мощное оружие

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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Автор: 

политика (7818) путин владимир (32617) фотожаба (15326) Трамп Дональд (8252) Орбан Виктор (844)
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Топ комментарии
+23
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14.03.2026 10:33 Ответить
+19
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14.03.2026 10:29 Ответить
+13
Автор цих картинок зібрав карикатури на Трампа і на Орбана. Я цих політиків не підтримую. Так, вони роблять великі помилки і ненавидять не Україну, а Голобородька, а шкоду із-за нього роблять Україні. Але нам пишуть, що вони ненавидять Україну.
Прокоментую всього декілька картинок про Орбюана, який витирає туфлі (мешти) російської імперії і Трампа, який підійшов до Пуйла і сказав, що зробив все що міг, щоб той торгував нафтою. А давайте замість Орбана і Трампа намалюємо Боневтіка Позорно-Брехливого. Чи не він аж до кінця 2025 року прокачував російсмьку нафту по нафтопроводу під час війни? Чи не він витирав обувачку кацапам, коли сміявся над нашою мовою, культурою, Голодомором, Майданом і українцями? Чи не його бізнес-партнери купували російське вугілля, бітумЮ, білоруську електроенергію, знищуючи свої? Чи не його бізнес-партнери регулярно носили "двушку" на москву? Чи то робив Трамп і Орбан? То чому ми чуже бачимо і йдемо на поводу малороса, а його дії, які призвели до повномасшабного вторгнення не бачимо? Трамп не наш президент і Орбан не наш премєр політик, хай їх долю вирішують американці і угорці.
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14.03.2026 11:37 Ответить

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