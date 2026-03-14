Искусство войны, след в истории, мощное оружие. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Официально

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для нанесения ударов по войскам США, — Уиткофф

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин, возможно, немного помогает Ирану, - Трамп

"...не нужен"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США больше не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников, - Трамп

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Искусство войны

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт с Ираном – самая некомпетентная война США в истории, - сенатор-демократ Мерфи

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У каждого своя работа

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След в истории

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Очень мощное оружие

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