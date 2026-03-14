Мистецтво війни, слід в історії, могутня зброя. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Офіційно

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, - Трамп

"...не нужон"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США більше не потрібна допомога України у захисті від іранських безпілотників, - Трамп

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відмову Трампа від допомоги України з дронами: Це лише риторика

Мистецтво війни

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт з Іраном – найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вирішить, що робити з Іраном за "два тижні", - Білий дім

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: "Українці погрожують моїй родині, усьому є межа"

У кожного своя робота

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп допоміг Путіну: зростання цін на нафту фінансує війну РФ, - Sky News

Слід в історії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила три укомплектовані команди до Катару, ОАЕ, та Саудівської Аравії, - Зеленський

Дуже могутня зброя

Більше фотошопів дивіться тут