Мистецтво війни, слід в історії, могутня зброя. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
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Дуже могутня зброя
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Прокоментую всього декілька картинок про Орбюана, який витирає туфлі (мешти) російської імперії і Трампа, який підійшов до Пуйла і сказав, що зробив все що міг, щоб той торгував нафтою. А давайте замість Орбана і Трампа намалюємо Боневтіка Позорно-Брехливого. Чи не він аж до кінця 2025 року прокачував російсмьку нафту по нафтопроводу під час війни? Чи не він витирав обувачку кацапам, коли сміявся над нашою мовою, культурою, Голодомором, Майданом і українцями? Чи не його бізнес-партнери купували російське вугілля, бітумЮ, білоруську електроенергію, знищуючи свої? Чи не його бізнес-партнери регулярно носили "двушку" на москву? Чи то робив Трамп і Орбан? То чому ми чуже бачимо і йдемо на поводу малороса, а його дії, які призвели до повномасшабного вторгнення не бачимо? Трамп не наш президент і Орбан не наш премєр політик, хай їх долю вирішують американці і угорці.