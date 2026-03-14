Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 19 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Днём 14 марта 2026 года войска РФ атаковали Запорожье. Повреждён многоквартирный дом, возник пожар.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и пострадавшие
Как отмечается, один человек погиб вследствие вражеской атаки.
К сожалению, количество пострадавших растет: на данный момент уже 7 раненых вследствие вражеской атаки на Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Также, по данным ОВА, предварительно, одна женщина находится под завалами.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 19-37 Федоров написал: "Уже 18 раненых, в том числе двое детей - увеличивается количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье.
У людей переломы, осколочные ранения, ушибы и открытые раны.
Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями - он в тяжелом состоянии, а также 15-летней девушке. У нее острая реакция на стресс".
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Обновление
По состоянию на 21.43, как сообщает Федоров, помощь медиков понадобилась и четырехлетнему мальчику. Таким образом, количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 19 человек.
Впоследствии Федоров сообщил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь.
"Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - уточнил глава ОВА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб.
Ночная атака РФ на Украину
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
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