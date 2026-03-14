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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 19 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днём 14 марта 2026 года войска РФ атаковали Запорожье. Повреждён многоквартирный дом, возник пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, один человек погиб вследствие вражеской атаки.

К сожалению, количество пострадавших растет: на данный момент уже 7 раненых вследствие вражеской атаки на Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Также, по данным ОВА, предварительно, одна женщина находится под завалами.

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ОБНОВЛЕНИЕ

В 19-37 Федоров написал: "Уже 18 раненых, в том числе двое детей - увеличивается количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье.

У людей переломы, осколочные ранения, ушибы и открытые раны.

Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями - он в тяжелом состоянии, а также 15-летней девушке. У нее острая реакция на стресс".

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Обновление

По состоянию на 21.43, как сообщает Федоров, помощь медиков понадобилась и четырехлетнему мальчику. Таким образом, количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 19 человек.

обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожьяобстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья

Впоследствии Федоров сообщил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - уточнил глава ОВА.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб.

Ночная атака РФ на Украину

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

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Запорожье (2953) обстрел (33234) Запорожская область (4467) Запорожский район (622)
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