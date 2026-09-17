Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении подозреваемого организатора выставки на Киевщине, по которой РФ нанесла ракетный удар. ФОТОрепортаж
Святошинский районный суд Киева продлил содержание под стражей без права освобождения под залог организатору мероприятия, по которому 24 июля Россия нанесла ракетный удар. В результате атаки погибли 10 человек, ещё около сотни получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной прокуратуры.
По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил меру пресечения в отношении организатора мероприятия, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины.
Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога.
Что предшествовало
Напомним, 24 июля этого года в результате российского удара погибли 10 человек, самому молодому из которых было всего 19 лет. Еще около сотни человек получили ранения, были разрушены и повреждены дома.
По данным следствия, в день атаки одна из ассоциаций оружейников организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. На открытую площадку пригласили более 300 человек, при этом ближайшее укрытие площадью 34 кв. м находилось примерно в 100 метрах.
Мероприятие, по данным следствия, организовали без необходимых согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями и другими уполномоченными органами. Его программой, в частности, предусматривалась демонстрация средств противовоздушной обороны.
Приглашения участникам разослали за девять дней, а точное место и время проведения сообщили за сутки до мероприятия.
В рамках уголовного производства главному организатору было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 367 УК Украины.
Непосредственную ответственность за ракетный удар и гибель людей несет государство-агрессор - Российская Федерация. В то же время следствие устанавливает все обстоятельства, которые могли повлиять на масштабы последствий атаки.
Удар РФ по выставке в Киевской области?
- Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
- 27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.
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