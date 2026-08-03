В Киевской области жители требуют закрыть стрельбища после ракетного удара по выставке оружия

Жители поселка Капитановка в Киевской области требуют закрыть местные стрелковые полигоны из-за вражеского обстрела выставки вооружения вблизи их населенного пункта.

Об этом рассказал заместитель главы местной громады Александр Хробуст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция громады, решение сельсовета и компенсации за поврежденное имущество

По его словам, в сельский совет поступило коллективное обращение местных жителей, одним из требований которого является прекращение работы стрельбищ, расположенных на территории громады.

"Мы их поддерживаем, готовы бороться за то, чтобы прекратить их деятельность, проведение любых занятий по стрельбе", - сказал Хробуст.

Это обращение вынесут на сессию сельсовета, который инициирует обращение ко всем правоохранительным органам.

"Орган местного самоуправления не имеет полномочий прекращать чью-либо работу. Мы лишь можем обращаться — в связи с (коллективным. — Ред.) обращением, с нашей инициативой, при поддержке депутатского корпуса — с тем, что это нужно прекратить. Не один год велась эта работа. Но, видите ли, она привела к таким трагическим последствиям. Сколько люди писали и жаловались, государственные органы не слышат. Думаю, следствие установит, почему так происходило", — сказал он.

Читайте также: Удар РФ по выставке вооружения в Киевской области: число погибших возросло до 12

В настоящее время в поселке обследовано 18 объектов недвижимости. Местным жителям оказывали помощь общественные организации, ЮНИСЕФ, сельский совет. Однако восстановление после разрушений может потребовать больше средств, чем может выделить государство.

"Каждому пострадавшему нужно подавать заявку через приложение "Дія" на компенсацию из Международного реестра убытков. Туда могут входить движимое имущество, моральный ущерб, вред здоровью. Но когда будут выплачиваться компенсации — это будет из репараций", — сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как выставка "Армады" стала мишенью для россиян? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля увеличилось до 11 человек. От полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина. Позже стало известно о 12-й жертве.

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.

Читайте также: Выставку оружия в Киевской области, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, - прокурор