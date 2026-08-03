На Київщині жителі вимагають закрити стрільбища після ракетного удару по виставці зброї

Мешканці селища Капітанівка, що на Київщині, вимагають закрити місцеві стрілецькі полігони через ворожий обстріл виставки озброєння поблизу їхнього населеного пункту.

Про це розповів заступник голови місцевої громади Олександр Хробуст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Реакція громади, рішення сільради та компенсації за пошкоджене майно

За його словами, до сільської ради надійшло колективне звернення місцевих жителів, однією з вимог якого є припинення роботи стрільбищ, які розташовуються на території громади.

Ми їх підтримуємо, готові боротися за те, щоб припинити їхню діяльність, проведення будь-яких занять зі стрільбою", - сказав Хробуст.

Це звернення винесуть на сесію сільради, яка ініціюватиме звернення до всіх правоохоронних органів.

"Орган місцевого самоврядування не має повноважень припиняти будь-чию роботу. Ми лише маємо змогу звертатися - у зв’язку з (колективним.- Ред.) зверненням, із нашою ініціативою, підтримкою депутатського корпусу - з тим, що треба це припиняти. Не один рік велася ця робота. Але, бачите, вона призвела до таких трагічних наслідків. Скільки люди писали-скаржилися, державні органи не чують. Думаю, слідство встановить, чому так відбувалося", - сказав він.

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Нині в селищі обстежено 18 об'єктів нерухомості. Місцевим жителям надавали допомогу громадські організації, ЮНІСЕФ, сільська рада. Однак відновлення після руйнувань можуть вимагати більше грошей, ніж може запропонувати держава.

"Треба подаватися через "Дію" кожному постраждалому на компенсацію з Міжнародного реєстру збитків. Туди можуть входити рухоме майно, моральні збитки, шкода здоров’ю. Але коли будуть виплачуватися - це буде з репарацій", - сказав він.

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Що відомо про удар РФ по Київщині?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня збільшилася до 11 осіб. Унаслідок поранень у лікарні помер 66-річний чоловік. Пізніше стало відомо про 12-ту жертву.

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

27 липня суд обрав організатору обстріляної РФ виставки на Київщині Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави.

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