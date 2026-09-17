Суд залишив без змін запобіжний захід організатору виставки зброї на Київщині, яку РФ атакувала балістикою. ФОТОрепортаж

Святошинський районний суд Києва продовжив тримання під вартою без права внесення застави організатору заходу, по якому 24 липня Росія завдала ракетного удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько сотні дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної прокуратури.

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За клопотанням Київської обласної прокуратури, Святошинський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід організатору заходу, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України.



Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави.

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Що передувало

Нагадаємо, 24 липня цього року внаслідок російського удару загинули 10 людей, наймолодшому з яких було лише 19 років. Ще близько сотні людей дістали поранення, були зруйновані та пошкоджені будинки.



За даними слідства, у день атаки одна з асоціацій зброярів організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. На відкриту локацію запросили понад 300 людей, водночас найближче укриття площею 34 кв. м знаходилося приблизно за 100 метрів.



Захід, за даними слідства, організували без необхідних погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. Його програмою, зокрема, передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони.

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Запрошення учасникам розіслали за дев’ять днів, а точні місце та час проведення повідомили за добу до заходу.



У межах кримінального провадження головному організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 КК України.



Безпосередню відповідальність за ракетний удар та загибель людей несе держава-агресор — російська федерація. Водночас слідство встановлює всі обставини, які могли вплинути на масштаби наслідків атаки.

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Удар РФ по виставці на Київщині?