Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, активисты "Национального корпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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тут не надо много платить участникам прийдут сами...а вот организаторам думаю надо...
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
Було б краще якби одна тітушня курва була біля суду ???
Убийство бабича и неонацист - гебешник малюта не в счет
Где же они прятались и кто их сейчас танцует?
Стидно за укр . Суд ...