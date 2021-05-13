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Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, активисты "Национального корпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 01
Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 02

Смотрите: Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!", произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 03
Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Перед моим лицом жопы не будет": Кива в суде по делу Медведчука ругался с журналистом. ВИДЕО

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
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13.05.2021 20:08
+10
А когда их пионервожатый билецкий сутками не вылазил с эфиров каналов мертветчука, тот уже был кремлевской гнидой или ещё нет?
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13.05.2021 20:39
+9
Есть подозрение, что титушня и нацкорпус - это как бы одного гнезда птенцы.
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13.05.2021 20:38
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Правила форума Совет форумчан
То чому Нацкорпус пішов з під суду ще до винесення рішення? Як тільки цікавість глядачів до суду зникла, фейкових патріотів відразу здуло! А патріоти з С14 досі стоять під судом!
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13.05.2021 20:07 Ответить
Что за вопросы?! За что уплочено, за то и стоят! Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 7169 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 7604
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13.05.2021 21:41 Ответить
интересно, а на чьи это деньги такие типа акции? Или они типа сами пришли? )))
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13.05.2021 20:08 Ответить
Вони самі лише в туалет ходять. І то не точно. Звичайно, була команда. Цікаво, від кого?
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13.05.2021 20:10 Ответить
Внєдрісь, вьіясні)))
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13.05.2021 20:16 Ответить
Тобі цікаво? Мені - ні. 😊
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13.05.2021 20:17 Ответить
не, он боится: от него за версту кацапскими лаптями тхне
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13.05.2021 20:18 Ответить
Від обох кумів мабуть ))
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13.05.2021 20:19 Ответить
Не угадал...они ходили раньше на футбол..толпой поорать...и морду другому клубу набить...
тут не надо много платить участникам прийдут сами...а вот организаторам думаю надо...
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13.05.2021 20:40 Ответить
От арсен борисыча от кого же ещё
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14.05.2021 09:56 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
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13.05.2021 20:08 Ответить
если Зеленский посадит Мертвечука, я сразу увижу: в Украине есть Президент!
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13.05.2021 20:20 Ответить
Вижу, за два года его "президентства" разума так и не прибавилось.
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13.05.2021 20:37 Ответить
если Мертвечук сядет,-то Зеленский розуму набрался!
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13.05.2021 20:40 Ответить
Дятла нельзя научить уму-разуму. Он умом стучит, а потому это невозможно.
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13.05.2021 20:46 Ответить
Сяде, хіба що на унітаз.
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14.05.2021 06:33 Ответить
Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 2977 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 3498
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13.05.2021 21:42 Ответить
Где титушня медведчуковая, фаеры отбирать или перекричать?
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13.05.2021 20:08 Ответить
Эти господа просто так и бесплатно не приходят
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13.05.2021 20:09 Ответить
По себе судишь, бюргер?
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13.05.2021 20:12 Ответить
Да, уход от рашки будет болезненным: столько нарывов придется вскрыть, засели эти гниды глубоко.
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13.05.2021 20:10 Ответить
Ну нарешті грошики лягли на карточки!Дуже раді!
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13.05.2021 20:15 Ответить
Ну добре, переконали. Вагнергейт на цьому фоні - муйня.
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13.05.2021 20:18 Ответить
надо дать шанс Зеленскому исправиться и стать патриотом Украины
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13.05.2021 20:22 Ответить
Я вам люди дивуюся ... Не прийшов би Нац корпус - погано (!), вони тільки за гроші ходять, прийшов Нац. корпус теж погано!
Було б краще якби одна тітушня курва була біля суду ???
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13.05.2021 20:21 Ответить
Нацкорпус обсирают только тролли за деньги ФСБ
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13.05.2021 20:23 Ответить
Есть подозрение, что титушня и нацкорпус - это как бы одного гнезда птенцы.
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13.05.2021 20:38 Ответить
Это не подозрение, это факт.
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13.05.2021 20:40 Ответить
Та да ! І взагалі Білецький це ворог народу, кремлівський агент, і воював він на стороні ДНР в 2014 році.
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13.05.2021 20:48 Ответить
какой смешной петросян.

Убийство бабича и неонацист - гебешник малюта не в счет
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13.05.2021 21:15 Ответить
А когда их пионервожатый билецкий сутками не вылазил с эфиров каналов мертветчука, тот уже был кремлевской гнидой или ещё нет?
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13.05.2021 20:39 Ответить
Смешно, правда, и комменты и реальность-все обрадовались, что на Медведчука наехали, а что вам, убогие, сделал лично Медведчук? Может пенсию поубавил? может декретные убавил? Может коммунальные платежи поднял? Кто ответит-тому+
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13.05.2021 21:35 Ответить
Наконец то, нацженки повылазили!
Где же они прятались и кто их сейчас танцует? Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 3877 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 4341
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13.05.2021 21:40 Ответить
Та там тільки якась купка, повітря зіпсувала, і "свинки" ніхто не кинув і двері не обмалював.
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14.05.2021 06:38 Ответить
Підтримую...Тих кому не всеодно , ...в якій державі він живе..
Стидно за укр . Суд ...
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14.05.2021 00:34 Ответить
 
 