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Иран, вероятно, атаковал французскую военную базу в Ираке. ВИДЕО
Иран, вероятно, атаковал французскую военную базу в Ираке
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара появилось в соцсетях.
По данным Clash Report, речь идет о военной базе вблизи города Эрбиль, что на севере Ирака. В результате атаки дронами-камикадзе ранения получили по меньшей мере 6 французских военных.
Отметим, что утром агентство Reuters сообщило об ударе иранскими дронами по военной базе Италии вблизи того же Эрбиля, но тогда обошлось без пострадавших.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
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+15 Luka Lukich #363772
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Близький Схід поділили між собою переможці - Британія та Франція. Їхній колишній союзник Росія самовідсторонилася у вир революції 7 листопада 1917 року.
Внаслідок поділу сфер впливу на пост-османському Близькому Сході Сирія з Ліваном відійшли до французів, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) - до британців. Трансйорданію трохи пізніше також передали під опіку британцям.