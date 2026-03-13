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Иран, вероятно, атаковал французскую военную базу в Ираке. ВИДЕО

Иран, вероятно, атаковал французскую военную базу в Ираке

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара появилось в соцсетях.

По данным Clash Report, речь идет о военной базе вблизи города Эрбиль, что на севере Ирака. В результате атаки дронами-камикадзе ранения получили по меньшей мере 6 французских военных.


Отметим, что утром агентство Reuters сообщило об ударе иранскими дронами по военной базе Италии вблизи того же Эрбиля, но тогда обошлось без пострадавших.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Страны G-7 поддержали использование стратегических резервов нефти на фоне войны на Ближнем Востоке, ‒ Bloomberg

Автор: 

Ирак (315) Иран (3004) Франция (3743)
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Топ комментарии
+15
Наполеон прийшов, а мацкви нема - кацапи сами її спалили, бо ******* мізками з народження.
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13.03.2026 01:12 Ответить
+5
це тому що у франузів там пісюнів нема.
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13.03.2026 00:28 Ответить
+3
що значить майже?
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13.03.2026 00:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це тому що у франузів там пісюнів нема.
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13.03.2026 00:28 Ответить
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13.03.2026 00:36 Ответить
Французи ******* вміють воювати взагалі? Наполеон же колись майже дійшов до москви
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13.03.2026 00:40 Ответить
що значить майже?
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13.03.2026 00:47 Ответить
Наполеон прийшов, а мацкви нема - кацапи сами її спалили, бо ******* мізками з народження.
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13.03.2026 01:12 Ответить
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла.
Близький Схід поділили між собою переможці - Британія та Франція. Їхній колишній союзник Росія самовідсторонилася у вир революції 7 листопада 1917 року.
Внаслідок поділу сфер впливу на пост-османському Близькому Сході Сирія з Ліваном відійшли до французів, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) - до британців. Трансйорданію трохи пізніше також передали під опіку британцям.
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13.03.2026 03:23 Ответить
зараз у ******** війні воювати без союзу з французами, це все одно як йти на війну без акордеона.
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13.03.2026 04:46 Ответить
Нет, нет, аккордеон нужен !!!
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14.03.2026 22:12 Ответить
бабця Бріджит каже, що пісюн є..
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13.03.2026 00:44 Ответить
Зараз Макрон почне аятоллі надзвонювати - ×уйло в курсі.
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13.03.2026 01:13 Ответить
Нехай тепер Макрон знову розкаже про стратегічну невизначеність і про збільшення свого ядерного потенціалу. Поки його солдатів давлять як котенят.
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13.03.2026 03:27 Ответить
Як бачимо, тактика французів, не чіпай лайно і воно тебе не троне, не спрацювала. А також бачимо що терористам і людоїдам не потрібен привід щоб на вас напасти. А як же французи постійно призивали до міру
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13.03.2026 08:49 Ответить
Хфранцузи стурбовані та розгублені ))))))
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13.03.2026 10:38 Ответить
макароша, звони пуйлу бегом!
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13.03.2026 12:28 Ответить
За французів може вступитися вся НАТа. Як це було в Афгані після 11 вересня. Пам'ятаємо чим все скінчилося. Щоправда першими тоді втекли військові іспанці, після теракту на батьківщині
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13.03.2026 13:09 Ответить
 
 