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Іран, ймовірно, атакував французьку військову базу в Іраку. ВIДЕО

Іран, ймовірно, атакував французьку військову базу в Іраку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі з'явилося у соцмережах.

За даними Clash Report, йдеться про військову базу поблизу міста Ербіль, що на півночі Іраку. Внаслідок атаки дронами-камікадзе поранення отримали щонайменше 6 французьких військових.


Зазначимо, що зранку агентство Reuters повідомило про удар іранськими дронами по військовій базі Італії поблизу того ж Ербіля, але тоді обійшлося без постраждалих.

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg

Автор: 

Ірак (202) Іран (3526) Франція (3353)
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Топ коментарі
+15
Наполеон прийшов, а мацкви нема - кацапи сами її спалили, бо ******* мізками з народження.
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13.03.2026 01:12 Відповісти
+5
це тому що у франузів там пісюнів нема.
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13.03.2026 00:28 Відповісти
+3
що значить майже?
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13.03.2026 00:47 Відповісти
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це тому що у франузів там пісюнів нема.
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13.03.2026 00:28 Відповісти
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13.03.2026 00:36 Відповісти
Французи ******* вміють воювати взагалі? Наполеон же колись майже дійшов до москви
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13.03.2026 00:40 Відповісти
що значить майже?
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13.03.2026 00:47 Відповісти
Наполеон прийшов, а мацкви нема - кацапи сами її спалили, бо ******* мізками з народження.
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13.03.2026 01:12 Відповісти
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла.
Близький Схід поділили між собою переможці - Британія та Франція. Їхній колишній союзник Росія самовідсторонилася у вир революції 7 листопада 1917 року.
Внаслідок поділу сфер впливу на пост-османському Близькому Сході Сирія з Ліваном відійшли до французів, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) - до британців. Трансйорданію трохи пізніше також передали під опіку британцям.
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13.03.2026 03:23 Відповісти
зараз у ******** війні воювати без союзу з французами, це все одно як йти на війну без акордеона.
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13.03.2026 04:46 Відповісти
Нет, нет, аккордеон нужен !!!
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14.03.2026 22:12 Відповісти
бабця Бріджит каже, що пісюн є..
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13.03.2026 00:44 Відповісти
Зараз Макрон почне аятоллі надзвонювати - ×уйло в курсі.
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13.03.2026 01:13 Відповісти
Нехай тепер Макрон знову розкаже про стратегічну невизначеність і про збільшення свого ядерного потенціалу. Поки його солдатів давлять як котенят.
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13.03.2026 03:27 Відповісти
Як бачимо, тактика французів, не чіпай лайно і воно тебе не троне, не спрацювала. А також бачимо що терористам і людоїдам не потрібен привід щоб на вас напасти. А як же французи постійно призивали до міру
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13.03.2026 08:49 Відповісти
Хфранцузи стурбовані та розгублені ))))))
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13.03.2026 10:38 Відповісти
макароша, звони пуйлу бегом!
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13.03.2026 12:28 Відповісти
За французів може вступитися вся НАТа. Як це було в Афгані після 11 вересня. Пам'ятаємо чим все скінчилося. Щоправда першими тоді втекли військові іспанці, після теракту на батьківщині
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13.03.2026 13:09 Відповісти
 
 