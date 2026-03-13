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Іран, ймовірно, атакував французьку військову базу в Іраку. ВIДЕО
Іран, ймовірно, атакував французьку військову базу в Іраку
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі з'явилося у соцмережах.
За даними Clash Report, йдеться про військову базу поблизу міста Ербіль, що на півночі Іраку. Внаслідок атаки дронами-камікадзе поранення отримали щонайменше 6 французьких військових.
Зазначимо, що зранку агентство Reuters повідомило про удар іранськими дронами по військовій базі Італії поблизу того ж Ербіля, але тоді обійшлося без постраждалих.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+15 Luka Lukich #363772
показати весь коментар13.03.2026 01:12 Відповісти Посилання
+5 Urs
показати весь коментар13.03.2026 00:28 Відповісти Посилання
+3 Микола Чуприна #550945
показати весь коментар13.03.2026 00:47 Відповісти Посилання
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Близький Схід поділили між собою переможці - Британія та Франція. Їхній колишній союзник Росія самовідсторонилася у вир революції 7 листопада 1917 року.
Внаслідок поділу сфер впливу на пост-османському Близькому Сході Сирія з Ліваном відійшли до французів, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) - до британців. Трансйорданію трохи пізніше також передали під опіку британцям.