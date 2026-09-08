Разговор Трампа и Путина, атака России на Киев и немедленная передача ракет для Patriot: главные новости за 8 сентября

Последствия ночной российской атаки на Киев в пяти районах, пожар на складе в Прилуках, срочная поставка оружия из Германии, телефонный разговор президентов США и России и заседание "Рамштайна".

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 8 сентября.

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Массированная атака на Киев

Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами ночью, а днем атака продолжилась с помощью дронов. Пожары и обломки зафиксировали в 16 точках в пяти районах города - Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском и Подольском.

Один из беспилотников попал прямо в офис телеканала "Мы - Украина" во время прямого эфира - этот факт лично подтвердил президент Зеленский, назвав удар по СМИ во время вещания атакой на свободу слова.

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Враг также нанес удар по складским помещениям в Соломенском районе, где погибли два человека. Всего за сутки в Киеве погибли 5 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. Взрывотехники после завершения атаки изъяли в Дарницком районе реактивную часть ракеты, а в Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества.

Телефонный разговор Трампа и Путина

Состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Путина - по словам помощника диктатора Юрия Ушакова, он длился час. Стороны обсуждали визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По имеющейся информации, Трамп настаивал на скорейшем завершении войны, однако официального подтверждения из Вашингтона относительно содержания разговора не поступило.

МИД Украины подтвердил предварительную договоренность о личной встрече Зеленского и Трампа в сентябре. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий не исключил и телефонных переговоров между президентами в ближайшее время.

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3,2 млрд долларов от ЕК на ракеты для Patriot

Еврокомиссия одобрила выделение 3,2 миллиарда евро на закупку ракет для Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan - это исключение из правил программы, которая обычно не финансирует оружие. Решение лично подтвердила Урсула фон дер Ляйен.

Оружие из Германии и проект "Купол над городом"

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о срочной передаче Украине ракет PAC-2 для Patriot и призвал союзников не медлить, предупредив, что зимой Россия усилит авиаудары. Он также анонсировал проект "Купол над городом" для защиты украинских городов от атак.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби на заседании "Рамштайна" подчеркнул, что поддержка Украины понадобится еще месяцы и годы, поскольку Россия активно восстанавливает свой военный потенциал.

Возможное энергетическое перемирие на зиму

По информации источников РБК-Украина, в ходе переговоров в Москве и Киеве обсуждалось возможное ограниченное энергетическое перемирие на зиму - взаимная пауза в ударах по энергетической инфраструктуре. Это назвали главным результатом поездок американских посланников.

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