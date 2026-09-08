Розмова Трампа та Путіна, атака Росії на Київ та негайна передача ракет до Patriot: головні новини за 8 вересня. ВIДЕО

Наслідки нічної російської атаки на Київ у п'яти районах, пожежа на складі в Прилуках, термінова передача зброї від Німеччини, телефонна розмова президентів США та Росії та засідання "Рамштайну".

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 8 вересня.

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Масована атака на Київ

Росія завдала масованого удару по Києву балістичними та крилатими ракетами вночі, а вдень атака продовжилася дронами. Пожежі та уламки зафіксували на 16 локаціях у п'яти районах міста — Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському, Шевченківському та Подільському.

Один із безпілотників влучив просто в офіс телеканалу "Ми — Україна" під час прямого ефіру — цей факт особисто підтвердив президент Зеленський, назвавши удар по медіа під час мовлення атакою на свободу слова.

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Ворог також вдарив по складських приміщеннях у Солом'янському районі, де загинуло двоє людей. Загалом за добу в Києві загинули 5 людей, ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вибухотехніки після завершення атаки вилучили в Дарницькому районі реактивну частину ракети, а в Дніпровському — близько 50 кг вибухової речовини.

Телефонна розмова Трампа й Путіна

Відбулася телефонна розмова Дональда Трампа й Путіна — за словами помічника диктатора Юрія Ушакова, вона тривала годину. Сторони обговорювали візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. За наявною інформацією, Трамп наполягав на якнайшвидшому завершенні війни, однак офіційного підтвердження від Вашингтона щодо змісту розмови не надійшло.

МЗС України підтвердило попередню домовленість про особисту зустріч Зеленського й Трампа у вересні. Речник МЗС Георгій Тихий не виключив і телефонних розмов між президентами найближчим часом.

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$3,2 млрд від ЄК на ракети для Patriot

Єврокомісія схвалила виділення 3,2 мільярда євро на закупівлю ракет для Patriot у межах програми Ukraine Support Loan — це виняток із правил програми, яка зазвичай не фінансує зброю. Рішення особисто підтвердила Урсула фон дер Ляєн.

Зброя від Німеччини та проєкт "Купол над містом"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про термінову передачу Україні ракет PAC-2 для Patriot і закликав союзників не зволікати, попередивши, що взимку Росія масштабуватиме авіаудари. Він також анонсував проєкт "Купол над містом" для захисту українських міст від атак.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі на засіданні "Рамштайну" підкреслив, що підтримка України знадобиться ще місяці й роки, оскільки Росія активно відновлює власний збройний потенціал.

Можливе енергетичне перемир'я на зиму

За інформацією джерел РБК-Україна, під час переговорів у Москві та Києві обговорювалося можливе обмежене енергетичне перемир'я на зиму — взаємна пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі. Це назвали головним результатом поїздок американських посланців.

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