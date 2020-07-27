Кулеба підтвердив візит іранської делегації в Україну для переговорів щодо компенсацій 29-30 липня

Делегація з Ірану прибуде до Києва 29-30 липня для проведення консультацій про компенсації родичам загиблих унаслідок збиття літака "Міжнародних авіаліній України" Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми запросили іранську делегацію до Києва. Ми цінуємо, що вони прийняли запрошення, і вони приїжджають 29-30 липня, післязавтра. Я не можу розкрити остаточних цифр компенсацій, не тому що я не хочу, а тому що цифри будуть результатом консультацій", - сказав він під час спільної пресконференції з очільником МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві в понеділок.

Кулеба наголосив, що є всі причини просити в Ірану заплатити найвищу ціну за скоєне.

"Що я хочу, втім, прояснити, це те, що я абсолютно впевнений, що з огляду на умови того, що сталося, і доступну інформацію про джерела цієї трагедії, є всі причини просити в Ірану заплатити найвищу ціну за те, що він зробив. Ми вестимемо переговори конструктивно, але поводитимемося дуже принципово", - зазначив міністр.

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Він додав, що має намір сам прийняти делегацію.

"Ми говоритимемо з Іраном. Ми хочемо перегорнути цю сторінку. Але перед тим, як це станеться, все має бути врегульовано", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також зазначив, що Україна представлятиме на консультаціях інтереси всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, згідно з підписаним ними меморандумом.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.