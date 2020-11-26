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Венеціанська комісія (213) КС (1154)

Венеціанська комісія отримала терміновий запит Зеленського щодо конституційної кризи в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія отримала терміновий запит Зеленського щодо конституційної кризи в Україні

На Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) підтвердили отримання термінового запиту, внесеного президентом Володимиром Зеленським, з приводу конституційної кризи в Україні.

Про це повідомили в управлінні комунікацій Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що водночас Венеціанська комісія поки не інформує про можливий термін оприлюднення висновків про конституційну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 25 листопада Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням провести оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня, і дати висновок про стан антикорупційного законодавства після його ухвалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
похоже на плотно покушавшую в Госрезерве мышу)
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26.11.2020 13:38
+7
Когда эта падла подохнет от передоза..
Как это недорозумение ******* всех..
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26.11.2020 13:29
+5
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 5445
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26.11.2020 13:33
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Припікає.😁
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26.11.2020 13:28 Відповісти
Когда эта падла подохнет от передоза..
Как это недорозумение ******* всех..
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26.11.2020 13:29 Відповісти
"Когда эта падла подохнет "
Та ні, доведеться той келих пити до дна.
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26.11.2020 14:03 Відповісти
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 5445
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26.11.2020 13:33 Відповісти
похоже на плотно покушавшую в Госрезерве мышу)
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26.11.2020 13:38 Відповісти
лучше бы он себе мозги запросил где-нибудь
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26.11.2020 13:34 Відповісти
не посылай в *опу мвф - вдруг пригодится (с) народная мудрость
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26.11.2020 13:34 Відповісти
От засада. Денег нет и ппц не за горами. Бегает теперь за ВК, как студент за преподом на перездачу. Ему срочно нужно обуздать КС, чтоб получить кредит, иначе нужно бежать из страны и искать пластического хирурга.
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26.11.2020 13:35 Відповісти
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 7165
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26.11.2020 13:35 Відповісти
Повна безпорадність і нездалість самому вирішити свої внутрішні проблеми. Докерувались...
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26.11.2020 13:37 Відповісти
Папа скажет, что дальше делать.
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26.11.2020 13:46 Відповісти
Папа скажет, что дальше делать.
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26.11.2020 13:47 Відповісти
Хорошим ответом Веницианской комиссии- был бы, решения КС относительно Конституции Украины правильное. Внесённые изменения в закон после нашего одобрения, перед его подачей на рассмотрение в ВР. Внесло дисбаланс с Основным законом Украины. и требует корректировки.

И зе это наверняка понимает, но другие цели, и ему выгодно чтобы виноват был кто то другой, а не нынешняя власть, которая знала об этом несоответствии, но им было выгодно свернуть реформу. Не внося изменения и не исправляя допущенные не многочисленные ошибки в законе, а именно остановить весь закон!
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26.11.2020 14:17 Відповісти
Сам собі насрав в штани, а зараз шукає вихід з глухого куту, звинувачуючи в цьому всіх, крім себе.
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26.11.2020 14:32 Відповісти
зеленое ЗеГовно само ничего решить не в состоянии.
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26.11.2020 14:51 Відповісти
ты еще срочный запрос напиши когда срать пойдешь, зеЧмо... жопу подтереть
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26.11.2020 14:56 Відповісти
 
 