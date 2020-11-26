Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) подтвердили получение срочного запроса, внесенного президентом Владимиром Зеленским, по поводу конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в то же время Венецианская комиссия пока не информирует о возможном сроке обнародования выводов о конституционной ситуации в Украине.

Напомним, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.