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Венецианская комиссия (423) КС (2131)

Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) подтвердили получение срочного запроса, внесенного президентом Владимиром Зеленским, по поводу конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в то же время Венецианская комиссия пока не информирует о возможном сроке обнародования выводов о конституционной ситуации в Украине.

Напомним, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+10
похоже на плотно покушавшую в Госрезерве мышу)
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26.11.2020 13:38
+7
Когда эта падла подохнет от передоза..
Как это недорозумение ******* всех..
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26.11.2020 13:29
+5
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 5445
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26.11.2020 13:33
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Припікає.😁
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26.11.2020 13:28 Ответить
Когда эта падла подохнет от передоза..
Как это недорозумение ******* всех..
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26.11.2020 13:29 Ответить
"Когда эта падла подохнет "
Та ні, доведеться той келих пити до дна.
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26.11.2020 14:03 Ответить
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 5445
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26.11.2020 13:33 Ответить
похоже на плотно покушавшую в Госрезерве мышу)
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26.11.2020 13:38 Ответить
лучше бы он себе мозги запросил где-нибудь
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26.11.2020 13:34 Ответить
не посылай в *опу мвф - вдруг пригодится (с) народная мудрость
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26.11.2020 13:34 Ответить
От засада. Денег нет и ппц не за горами. Бегает теперь за ВК, как студент за преподом на перездачу. Ему срочно нужно обуздать КС, чтоб получить кредит, иначе нужно бежать из страны и искать пластического хирурга.
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26.11.2020 13:35 Ответить
Венецианская комиссия получила срочный запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 7165
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26.11.2020 13:35 Ответить
Повна безпорадність і нездалість самому вирішити свої внутрішні проблеми. Докерувались...
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26.11.2020 13:37 Ответить
Папа скажет, что дальше делать.
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26.11.2020 13:46 Ответить
Папа скажет, что дальше делать.
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26.11.2020 13:47 Ответить
Хорошим ответом Веницианской комиссии- был бы, решения КС относительно Конституции Украины правильное. Внесённые изменения в закон после нашего одобрения, перед его подачей на рассмотрение в ВР. Внесло дисбаланс с Основным законом Украины. и требует корректировки.

И зе это наверняка понимает, но другие цели, и ему выгодно чтобы виноват был кто то другой, а не нынешняя власть, которая знала об этом несоответствии, но им было выгодно свернуть реформу. Не внося изменения и не исправляя допущенные не многочисленные ошибки в законе, а именно остановить весь закон!
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26.11.2020 14:17 Ответить
Сам собі насрав в штани, а зараз шукає вихід з глухого куту, звинувачуючи в цьому всіх, крім себе.
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26.11.2020 14:32 Ответить
зеленое ЗеГовно само ничего решить не в состоянии.
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26.11.2020 14:51 Ответить
ты еще срочный запрос напиши когда срать пойдешь, зеЧмо... жопу подтереть
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26.11.2020 14:56 Ответить
 
 