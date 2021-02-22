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Новини Політика України
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вакцина (3528) Кадиров (479) санкції (6827) Донбас (21732) Приватбанк (691) Уруський Олег (111) Яценко Володимир (23)

Головні новини 22 лютого: втрати на фронті, затримання соратника Коломойського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 22 лютого: втрати на фронті, затримання соратника Коломойського

На Донбасі загинув захисник України і поранено ще двох, соратника Коломойського Яценка зняли з чартерного рейсу, вакцина прилетить завтра вранці, - головні новини України 22 лютого.

Втрати на Донбасі

Внаслідок ворожого обстрілу загинув уродженець Чернігівщини Сергій Петраускас. У нього залишилися дружина і троє дітей. Ще двоє захисників України зазнали сьогодні поранень. Всього від початку доби ворог порушував режим припинення вогню 5 разів.

ЗСУ готуються до боїв у міській забудові

"Торік ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також маємо бути готові", - сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Соратника Коломойського Яценка зняли з літака

Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Вакцина прилетить завтра вранці

Першу партію очікують в Україні вранці 23 лютого - втім, вона летить не безпосередньо, і з її доставкою як і раніше є логістичні проблеми. Президент Зеленський називає вакцину CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена ​​в Україну з Індії, однією з найкращих вакцин у світі. Серед перших вакцинують учасників ООС і військових лікарів.

Скандал з Уруським і Кадировим

На збройовій виставці в ОАЕ міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський опинився поруч із головою Чеченської республіки РФ Рамзаном Кадировим - і це сусідство потрапило на фото і на відео. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що чекає термінових пояснень. Уруський пояснив, що не вважає за потрібне "шарахатися" від представника країни-агресора. Кадиров каже, що взагалі не знав, хто такий Уруський, і що "знав би - не підпустив".

Санкції проти "Спортмайстра"

СБУ пояснила, що санкції проти мережі "Спортмайстер" введено через роботу в окупованому Криму. Мережа заявляє, що до списку санкцій її включили "неаргументовано і безпідставно" і продовжує роботу.
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боюсь, что соратник коломойского скоро будет в израиле на своей яхте рассекать, такого уровня жидота непотопляема
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22.02.2021 22:06 Відповісти
Випустять під заставу і помре на волі від природньої смерті. За 7 років вже дві влади вУкраїні так і не змоглися відмінити Портновські поправки в КПК.
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22.02.2021 22:22 Відповісти
3а офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.


А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин. ...
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22.02.2021 22:16 Відповісти
Пустопорожний треп, как и следовало ожидать
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22.02.2021 22:21 Відповісти
Ja posmotrel familiju pogibsego soldata na Donbase tak tipicnaja litovskaja familija Petrauskas,da i kto on nebil zalko celoveka
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22.02.2021 22:38 Відповісти
НЕ знаю,как в Штатах ,но в Украине Байден порядок наведет...
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22.02.2021 22:46 Відповісти
 
 