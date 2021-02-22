Головні новини 22 лютого: втрати на фронті, затримання соратника Коломойського

На Донбасі загинув захисник України і поранено ще двох, соратника Коломойського Яценка зняли з чартерного рейсу, вакцина прилетить завтра вранці, - головні новини України 22 лютого.

Втрати на Донбасі

Внаслідок ворожого обстрілу загинув уродженець Чернігівщини Сергій Петраускас. У нього залишилися дружина і троє дітей. Ще двоє захисників України зазнали сьогодні поранень. Всього від початку доби ворог порушував режим припинення вогню 5 разів.

ЗСУ готуються до боїв у міській забудові

"Торік ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також маємо бути готові", - сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Соратника Коломойського Яценка зняли з літака

Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Вакцина прилетить завтра вранці

Першу партію очікують в Україні вранці 23 лютого - втім, вона летить не безпосередньо, і з її доставкою як і раніше є логістичні проблеми. Президент Зеленський називає вакцину CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена ​​в Україну з Індії, однією з найкращих вакцин у світі. Серед перших вакцинують учасників ООС і військових лікарів.

Скандал з Уруським і Кадировим

На збройовій виставці в ОАЕ міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський опинився поруч із головою Чеченської республіки РФ Рамзаном Кадировим - і це сусідство потрапило на фото і на відео. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що чекає термінових пояснень. Уруський пояснив, що не вважає за потрібне "шарахатися" від представника країни-агресора. Кадиров каже, що взагалі не знав, хто такий Уруський, і що "знав би - не підпустив".

Санкції проти "Спортмайстра"

СБУ пояснила, що санкції проти мережі "Спортмайстер" введено через роботу в окупованому Криму. Мережа заявляє, що до списку санкцій її включили "неаргументовано і безпідставно" і продовжує роботу.