Головні новини 22 лютого: втрати на фронті, затримання соратника Коломойського
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На Донбасі загинув захисник України і поранено ще двох, соратника Коломойського Яценка зняли з чартерного рейсу, вакцина прилетить завтра вранці, - головні новини України 22 лютого.
Втрати на Донбасі
Внаслідок ворожого обстрілу загинув уродженець Чернігівщини Сергій Петраускас. У нього залишилися дружина і троє дітей. Ще двоє захисників України зазнали сьогодні поранень. Всього від початку доби ворог порушував режим припинення вогню 5 разів.
ЗСУ готуються до боїв у міській забудові
"Торік ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також маємо бути готові", - сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Соратника Коломойського Яценка зняли з літака
Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
Вакцина прилетить завтра вранці
Першу партію очікують в Україні вранці 23 лютого - втім, вона летить не безпосередньо, і з її доставкою як і раніше є логістичні проблеми. Президент Зеленський називає вакцину CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена в Україну з Індії, однією з найкращих вакцин у світі. Серед перших вакцинують учасників ООС і військових лікарів.
Скандал з Уруським і Кадировим
На збройовій виставці в ОАЕ міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський опинився поруч із головою Чеченської республіки РФ Рамзаном Кадировим - і це сусідство потрапило на фото і на відео. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що чекає термінових пояснень. Уруський пояснив, що не вважає за потрібне "шарахатися" від представника країни-агресора. Кадиров каже, що взагалі не знав, хто такий Уруський, і що "знав би - не підпустив".
Санкції проти "Спортмайстра"
СБУ пояснила, що санкції проти мережі "Спортмайстер" введено через роботу в окупованому Криму. Мережа заявляє, що до списку санкцій її включили "неаргументовано і безпідставно" і продовжує роботу.
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А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.
А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин. ...