Главные новости 22 февраля: потери на фронте, задержание соратника Коломойского

На Донбассе погиб защитник Украины и ранены еще двое, соратника Коломойского Яценко сняли с чартерного рейса, вакцина прилетит завтра утром, - главные новости Украины 22 февраля.

Потери на Донбассе

В результате вражеского обстрела погиб уроженец Черниговщины Сергей Петраускас. У него остались жена и трое детей. Еще двое защитников Украины получили сегодня ранения. Всего с начала суток враг нарушал режим прекращения огня 5 раз.

ВСУ готовятся к боям в городской застройке

"В прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Соратника Коломойского Яценко сняли с самолета

Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

Вакцина прилетит завтра утром

Первую партию ожидают в Украине утром 23 февраля - впрочем, она летит не напрямую, и с ее доставкой по-прежнему есть логистические проблемы. Президент Зеленский называет вакцину CoviShield компании AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, одной из лучших вакцин в мире. Среди первых вакцинируют участников ООС и военных врачей.

Скандал с Уруским и Кадыровым

На оружейной выставке в ОАЭ министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский оказался рядом с главой Чеченской республики РФ Рамзаном Кадыровым - и это соседство попало на фото и на видео. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что ждет срочных объяснений. Уруский пояснил, что не считает нужным "шарахаться" от представителя страны-агрессора. Кадыров говорит, что вообще не знал, кто такой Уруский, и что "знал бы - не подпустил".

Санкции против "Спортмастера"

СБУ пояснила, что санкции против сети "Спортмастер" введены из-за работы в оккупированном Крыму. Сеть заявляет, что в санкционный список ее включили "неаргументированно и безосновательно" и продолжает работу.