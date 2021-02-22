Главные новости 22 февраля: потери на фронте, задержание соратника Коломойского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На Донбассе погиб защитник Украины и ранены еще двое, соратника Коломойского Яценко сняли с чартерного рейса, вакцина прилетит завтра утром, - главные новости Украины 22 февраля.
Потери на Донбассе
В результате вражеского обстрела погиб уроженец Черниговщины Сергей Петраускас. У него остались жена и трое детей. Еще двое защитников Украины получили сегодня ранения. Всего с начала суток враг нарушал режим прекращения огня 5 раз.
ВСУ готовятся к боям в городской застройке
"В прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Соратника Коломойского Яценко сняли с самолета
Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.
Вакцина прилетит завтра утром
Первую партию ожидают в Украине утром 23 февраля - впрочем, она летит не напрямую, и с ее доставкой по-прежнему есть логистические проблемы. Президент Зеленский называет вакцину CoviShield компании AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, одной из лучших вакцин в мире. Среди первых вакцинируют участников ООС и военных врачей.
Скандал с Уруским и Кадыровым
На оружейной выставке в ОАЭ министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский оказался рядом с главой Чеченской республики РФ Рамзаном Кадыровым - и это соседство попало на фото и на видео. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что ждет срочных объяснений. Уруский пояснил, что не считает нужным "шарахаться" от представителя страны-агрессора. Кадыров говорит, что вообще не знал, кто такой Уруский, и что "знал бы - не подпустил".
Санкции против "Спортмастера"
СБУ пояснила, что санкции против сети "Спортмастер" введены из-за работы в оккупированном Крыму. Сеть заявляет, что в санкционный список ее включили "неаргументированно и безосновательно" и продолжает работу.
Пожалуйста, подождите...
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.
А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин. ...