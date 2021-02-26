Головні новини 26 лютого: санкції проти зрадників, спроба відродити канали Медведчука

РНБО ввела санкції проти зрадників України, канали Медведчука намагаються повернутися в новому форматі, на Донбасі поранено 10 захисників України - головні новини країни 26 лютого.

Санкції проти колишніх голів МВС, СБУ і ВМС

РНБО ввела санкції проти 10 колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які в 2014 році зрадили Україну. Зокрема, санкції ввели проти колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка, ексголови СБУ Якименка, колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського та інших осіб. Всі вони зараз перебувають за кордоном, але в Україні у них є майно.

Крім цього, Рада безпеки доручила уряду розробити законопроєкт про подвійне громадянство, який дозволив би не допускати осіб із подвійним громадянством на роботу на держпосади.

Також на засіданні розглядали стратегію деокупації Криму, її публічну частину представлять через 2 тижні.

Канали Медведчука намагаються повернутися

Журналісти телеканалів "112 Україна", Zik і NewsOne вийшли в ефірі на львівському телеканалі під назвою "Перший незалежний". Мовлення запустили через супутник і YouTube, а також анонсували запуск у пакетах кабельних провайдерів. Але вже через годину після початку мовлення телеканал відключили на супутнику. Тепер він є тільки в інтернеті.

На Донбасі постраждали 10 захисників України

8 військовослужбовців зазнали поранень, ще двоє - бойових травм. Окупанти від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню і продовжують збройні провокації.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначає, що режим припинення вогню на Донбасі фактично перестав працювати. Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що найкращий шлях - викинути Росію з Донбасу силою, але це може мати негативні наслідки, а отже, Україні залишається тільки дипломатичний і політичний шлях.

Стерненко написав Зеленському

"У мене немає симпатій до вас, але я дуже переживаю за державу. Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас", - звернувся він із СІЗО до президента.

Адвокати кажуть, що Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість.

Лерос послав Єрмака. Через секретаря

Нардеп Гео Лерос прийшов у приймальню заступника голови ОП Андрія Єрмака - за його словами, щоб обговорити, "якого біса за мною стежить СБУ". З приймальні Лерос записав відео, на якому сказав, що Єрмак "побоявся спуститися" з ним поговорити і передав через секретаря, "щоб він ішов нах#й".

У ЗСУ змінили стройовий крок

Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу не на 15-20, а на 10-15 см від поверхні землі. Новий стройовий крок використовуватимуть під час військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. У президентському полку вже тренуються ходити по новому.