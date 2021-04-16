Головні новини 16 квітня: Зеленський у Макрона, Росія висилає дипломатів США

Зеленський провів у Парижі переговори з Макроном і Меркель, Москва висилає американського посла і ще з десяток дипломатів, в Україну прибула вакцина Pfizer, - головні новини 16 квітня.

Зеленський у Парижі

Президент України Володимир Зеленський побував у Парижі і провів переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. За допомогою відеозв'язку до них приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Припускали ще й підключенням відео президента РФ Путіна, але воно не відбулося.

Зустріч з Макроном тривала навіть довше, ніж було передбачено протоколом, і розклад довелося коригувати.

Зеленський, Меркель і Макрон у спільній заяві закликали Росію відвести війська від українського кордону.

Росія погрожує вислати 152 тис. українських нелегалів

Заступник глави МВС РФ Олександр Горовий заявив, що громадяни, які нелегально перебувають в Росії, мають до 15 червня покинути країну, інакше їх чекає видворення. За його словами, в Росії затримали 152 тис. громадян України, які перебували там нелегально.

Москва висилає американських дипломатів

За словами міністра закордонних справ РФ Лаврова, послу США Джону Саллівану рекомендовано відправитися "додому, на консультації". Крім цього, Москва передасть Вашингтону список з 10 дипломатів, яким рекомендовано покинути країну. Таким чином Росія відповідає на висилку своїх дипломатів зі США.

США передумали відправляти в Чорне море ракетні есмінці

Пентагон відмовився направляти ракетні есмінці в Чорне море через побоювання зростання напруги між Росією і Україною. Кораблі USS Donald Cook і USS Roosevelt перебувають у Середземному морі. Вони були за кілька днів від Чорного моря, тому після прийняття згаданого рішення есмінцям довелося різко міняти курс.

"ПриватБанк" виставлять на продаж

Частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%. Державний "ПриватБанк" буде продано. Про це сказав глава Національного банку України Кирило Шевченко. Потенційні покупці "ПриватБанку" - інвестори з ЄС і США.

Вакцина Pfizer вже в Україні

Перша партія вакцини цієї фірми прибула в країну в рамках механізму COVAX. Частина вакцин з неї поїде завтра в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня. 117 тис. доз розділять навпіл і використають для першої і другої дози вакцинації. Очікується, що наступну партію доставлять у країну в травні-червні.