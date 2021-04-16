Головні новини 16 квітня: Зеленський у Макрона, Росія висилає дипломатів США
Зеленський провів у Парижі переговори з Макроном і Меркель, Москва висилає американського посла і ще з десяток дипломатів, в Україну прибула вакцина Pfizer, - головні новини 16 квітня.
Зеленський у Парижі
Президент України Володимир Зеленський побував у Парижі і провів переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. За допомогою відеозв'язку до них приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Припускали ще й підключенням відео президента РФ Путіна, але воно не відбулося.
Зустріч з Макроном тривала навіть довше, ніж було передбачено протоколом, і розклад довелося коригувати.
Зеленський, Меркель і Макрон у спільній заяві закликали Росію відвести війська від українського кордону.
Росія погрожує вислати 152 тис. українських нелегалів
Заступник глави МВС РФ Олександр Горовий заявив, що громадяни, які нелегально перебувають в Росії, мають до 15 червня покинути країну, інакше їх чекає видворення. За його словами, в Росії затримали 152 тис. громадян України, які перебували там нелегально.
Москва висилає американських дипломатів
За словами міністра закордонних справ РФ Лаврова, послу США Джону Саллівану рекомендовано відправитися "додому, на консультації". Крім цього, Москва передасть Вашингтону список з 10 дипломатів, яким рекомендовано покинути країну. Таким чином Росія відповідає на висилку своїх дипломатів зі США.
США передумали відправляти в Чорне море ракетні есмінці
Пентагон відмовився направляти ракетні есмінці в Чорне море через побоювання зростання напруги між Росією і Україною. Кораблі USS Donald Cook і USS Roosevelt перебувають у Середземному морі. Вони були за кілька днів від Чорного моря, тому після прийняття згаданого рішення есмінцям довелося різко міняти курс.
"ПриватБанк" виставлять на продаж
Частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%. Державний "ПриватБанк" буде продано. Про це сказав глава Національного банку України Кирило Шевченко. Потенційні покупці "ПриватБанку" - інвестори з ЄС і США.
Вакцина Pfizer вже в Україні
Перша партія вакцини цієї фірми прибула в країну в рамках механізму COVAX. Частина вакцин з неї поїде завтра в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня. 117 тис. доз розділять навпіл і використають для першої і другої дози вакцинації. Очікується, що наступну партію доставлять у країну в травні-червні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
Сам себя не спросишь - сам себе не ответишь.
Ну и как народу знать правду ету, матку, из первых величайших уст? - геополитика...
каждый возражающий ему
будет то застрелен, то отравлен,
то посажен просто так в тюрьму.
И когда совсем врастёт корона
и в стране исчезнет список прав,
станет он бессмертным фараоном
это в Конституцию вписав.
И тогда придворные поэты,
примутся науськивать народ:
Фараону равных просто нету!
Мьянме без него ****** грядет!
И друзьями, раз такое дело,
станет ряд духовно-близких стран:
ну, Корея там, Венесуэла,
всякая Россия да Иран.
Там, понятно, Мьянме будут рады.
Президенты с праздничным лицом
полетят друг к дружке на парады,
хвастаясь охраной и дворцом.
А народ, что видит эти сцены,
также видит день за днем подряд,
как взлетают в сраной Мьянме цены
на бензин, лепешки и батат.
Только телевизор в оба уха
ссыт о том, кто тянет нас ко дну:
из-за США у нас разруха!
Так бы фараон поднял страну.
Недовольных граждан станут люто
бить, стрелять и танками давить.
Рухнет в Мьянме местная валюта.
Интернет отключат, может быть.
И однажды на вершине культа,
осчастливив свой родимый край,
фараон загнется от инсульта,
свято веря, что уходит в Рай.
А пока его несут на ложе
в Мавзолей, в кладбищенскую тьму,
от души говна ему наложат,
все, кто жопу целовал ему.
Все однопартийцы, все камрады,
пропаганда всех его идей -
все в несчастной Мьянме будут рады.
Кроме оболваненных людей.
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/304492181035389?__cft__[0]=AZVLYgF8zaUKxtfgOml4CF8Ro-wYf1iYj-h3NHLPa9AZGwy1UOkzBfkqFuBmJz5NonZ4x2EpE7YTg02fGkzWOJdh2HEaMJW_xbHEn4D_UBTbKgk29mXlRP1_96xHtkf5GYYGPgXQnLq_oSdKVJxRgBrTByjxy6ePPagl9ndeuHwa1wmQlc70D5-PJQkCCtNmE5U&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 20:50 ·
Кожного разу, коли у вас виникне запитання «чому санкції проти Медведчука ввели, а справу не завели?», просто усвідомте, що у влади є терміновіші справи і важливіші персони для переслідувань.
Наприклад, Роман Ратушний.
Ми познайомились в часи, коли Рома боровся проти хижацької забудови рідного для нього Протасового Яру. Місцева громада змогла відстояти зелену зону. Суди ще досі тягнуться, але забудову вдалося зупинити.
Так у Роми з'явились перші впливові вороги: Корбан та Андрій Смірнов (на той час представник інтересів забудовника, зараз - заступник голову Офісу Президента).
Щоб закріпити здобутий успіх по Протасовому Яру і мати більше інструментів для захисту громади, Ратушний брав участь у місцевих виборах минулого року. Щоправда, балотувався від УДАРу, але для мене це немає ніякого значення, адже я сам до виборів закликав усіх притомних та небайдужих людей йти і штурмувати партії, і потрапляти у владу.
Згодом Рома активно включився в акції на захист політв'язнів Антоненка, Кузьменко, Дугарь, Стерненка.
От, власне, за крайню акцію під ОПУ, Рома і постраждав.
Спираючись на «чорний квадрат» і покази поліцейських, суд довго не панькався і відправив Рому під цілодобовий домашній арешт
Це теж позбавлення волі. Адже вийти з квартири він нікуди не має права, по ночах до нього навідуються представники поліції, щоб пересвідчитись, що він вдома спить (вже не спить, бо ви ж у двері ломитесь), а на нозі пристебнутий браслет.
Ратушний переконаний, що це окремий привіт від Смірнова - за Протасів Яр. Можливо. Але є ще варіант...
Володимире Олександровичу, колись ми з вами спілкувалися про Рому, коли він на той момент вже 2 місяці «никався» по Києву, переховуючись від бойовиків Корбана. Ви пропонували забезпечити йому охорону поліції чи СБУ, а я просив не «долати наслідки аварії», а знівелювати першопричину Роминих проблем.
Проте, мабуть, ви вирішили, хай і з запізненням, але здійснити свій план! Ну що ж, вітаю! Роман в безпеці!!!! Він цілодобово вдома під наглядом поліції, з браслетом на нозі! Фуххххх!!! Слава Богу! Дякую! Дуже дякую!
P.S. Щоб Ромі не було надто сумно, привіз йому тортик і купу недоречних жартів про домашній арешт. Моя версія моральної підтримки.
А от щоб підтримати Ратушного на ділі - варто прийти на наступне судове засідання. 21 квітня о 14:35 у Київському апеляційному суді.
Сподіваюсь, там буде і Віталій Володимирович Кличко!
Рома впрягався за вас восени минулого року, саме час підтримати його зараз і показати, як ви стоїте горою за конкретно взятого киянина, якому не байдуже.
Там і побачимось!
З усіма, кому теж не байдуже!