Главные новости 16 апреля: Зеленский у Макрона, Россия высылает дипломатов США
Зеленский провел в Париже переговоры с Макроном и Меркель, Москва высылает американского посла и еще с десяток дипломатов, в Украину прибыла вакцина Pfizer, - главные новости 16 апреля.
Зеленский в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Париже и провел переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Предполагали еще и видеоподключение президента РФ Путина, но оно не состоялось.
Встреча с Макроном продлилась даже дольше, чем было предусмотрено протоколом, и расписание пришлось корректировать.
Зеленский, Меркель и Макрон в совместном заявлении призвали Россию отвести войска от украинской границы.
Россия угрожает выслать 152 тыс. украинских нелегалов
Замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну, иначе их ожидает выдворение. По его словам, в России задержали 152 тыс. находившихся там нелегально граждан Украины.
Москва высылает американских дипломатов
По словам министра иностранных дел РФ Лаврова, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться "домой, на консультации". Помимо этого, Москва передаст Вашингтону список из 10 дипломатов, которым рекомендовано покинуть страну. Таким образом Россия отвечает на высылку своих дипломатов из США.
США передумали отправлять в Черное море ракетные эсминцы
Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной. Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море. Они были в нескольких днях от Черного моря, поэтому после принятия указанного решения эсминцам пришлось резко менять курс.
"ПриватБанк" выставят на продажу
Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный "ПриватБанк" будет продан. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Потенциальные покупатели "ПриватБанка" - инвесторы из ЕС и США.
Вакцина Pfizer уже в Украине
Первая партия вакцины этой фирмы прибыла в страну в рамках механизма COVAX. Часть вакцин из нее поедет завтра в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля. 117 тыс. доз разделят пополам и используют для первой и второй дозы вакцинации. Ожидается, что следующую партию доставят в страну в мае-июне.
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Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
Сам себя не спросишь - сам себе не ответишь.
Ну и как народу знать правду ету, матку, из первых величайших уст? - геополитика...
каждый возражающий ему
будет то застрелен, то отравлен,
то посажен просто так в тюрьму.
И когда совсем врастёт корона
и в стране исчезнет список прав,
станет он бессмертным фараоном
это в Конституцию вписав.
И тогда придворные поэты,
примутся науськивать народ:
Фараону равных просто нету!
Мьянме без него ****** грядет!
И друзьями, раз такое дело,
станет ряд духовно-близких стран:
ну, Корея там, Венесуэла,
всякая Россия да Иран.
Там, понятно, Мьянме будут рады.
Президенты с праздничным лицом
полетят друг к дружке на парады,
хвастаясь охраной и дворцом.
А народ, что видит эти сцены,
также видит день за днем подряд,
как взлетают в сраной Мьянме цены
на бензин, лепешки и батат.
Только телевизор в оба уха
ссыт о том, кто тянет нас ко дну:
из-за США у нас разруха!
Так бы фараон поднял страну.
Недовольных граждан станут люто
бить, стрелять и танками давить.
Рухнет в Мьянме местная валюта.
Интернет отключат, может быть.
И однажды на вершине культа,
осчастливив свой родимый край,
фараон загнется от инсульта,
свято веря, что уходит в Рай.
А пока его несут на ложе
в Мавзолей, в кладбищенскую тьму,
от души говна ему наложат,
все, кто жопу целовал ему.
Все однопартийцы, все камрады,
пропаганда всех его идей -
все в несчастной Мьянме будут рады.
Кроме оболваненных людей.
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/304492181035389?__cft__[0]=AZVLYgF8zaUKxtfgOml4CF8Ro-wYf1iYj-h3NHLPa9AZGwy1UOkzBfkqFuBmJz5NonZ4x2EpE7YTg02fGkzWOJdh2HEaMJW_xbHEn4D_UBTbKgk29mXlRP1_96xHtkf5GYYGPgXQnLq_oSdKVJxRgBrTByjxy6ePPagl9ndeuHwa1wmQlc70D5-PJQkCCtNmE5U&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 20:50 ·
Кожного разу, коли у вас виникне запитання «чому санкції проти Медведчука ввели, а справу не завели?», просто усвідомте, що у влади є терміновіші справи і важливіші персони для переслідувань.
Наприклад, Роман Ратушний.
Ми познайомились в часи, коли Рома боровся проти хижацької забудови рідного для нього Протасового Яру. Місцева громада змогла відстояти зелену зону. Суди ще досі тягнуться, але забудову вдалося зупинити.
Так у Роми з'явились перші впливові вороги: Корбан та Андрій Смірнов (на той час представник інтересів забудовника, зараз - заступник голову Офісу Президента).
Щоб закріпити здобутий успіх по Протасовому Яру і мати більше інструментів для захисту громади, Ратушний брав участь у місцевих виборах минулого року. Щоправда, балотувався від УДАРу, але для мене це немає ніякого значення, адже я сам до виборів закликав усіх притомних та небайдужих людей йти і штурмувати партії, і потрапляти у владу.
Згодом Рома активно включився в акції на захист політв'язнів Антоненка, Кузьменко, Дугарь, Стерненка.
От, власне, за крайню акцію під ОПУ, Рома і постраждав.
Спираючись на «чорний квадрат» і покази поліцейських, суд довго не панькався і відправив Рому під цілодобовий домашній арешт
Це теж позбавлення волі. Адже вийти з квартири він нікуди не має права, по ночах до нього навідуються представники поліції, щоб пересвідчитись, що він вдома спить (вже не спить, бо ви ж у двері ломитесь), а на нозі пристебнутий браслет.
Ратушний переконаний, що це окремий привіт від Смірнова - за Протасів Яр. Можливо. Але є ще варіант...
Володимире Олександровичу, колись ми з вами спілкувалися про Рому, коли він на той момент вже 2 місяці «никався» по Києву, переховуючись від бойовиків Корбана. Ви пропонували забезпечити йому охорону поліції чи СБУ, а я просив не «долати наслідки аварії», а знівелювати першопричину Роминих проблем.
Проте, мабуть, ви вирішили, хай і з запізненням, але здійснити свій план! Ну що ж, вітаю! Роман в безпеці!!!! Він цілодобово вдома під наглядом поліції, з браслетом на нозі! Фуххххх!!! Слава Богу! Дякую! Дуже дякую!
P.S. Щоб Ромі не було надто сумно, привіз йому тортик і купу недоречних жартів про домашній арешт. Моя версія моральної підтримки.
А от щоб підтримати Ратушного на ділі - варто прийти на наступне судове засідання. 21 квітня о 14:35 у Київському апеляційному суді.
Сподіваюсь, там буде і Віталій Володимирович Кличко!
Рома впрягався за вас восени минулого року, саме час підтримати його зараз і показати, як ви стоїте горою за конкретно взятого киянина, якому не байдуже.
Там і побачимось!
З усіма, кому теж не байдуже!