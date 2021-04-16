Главные новости 16 апреля: Зеленский у Макрона, Россия высылает дипломатов США

Зеленский провел в Париже переговоры с Макроном и Меркель, Москва высылает американского посла и еще с десяток дипломатов, в Украину прибыла вакцина Pfizer, - главные новости 16 апреля.

Зеленский в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Париже и провел переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Предполагали еще и видеоподключение президента РФ Путина, но оно не состоялось.

Встреча с Макроном продлилась даже дольше, чем было предусмотрено протоколом, и расписание пришлось корректировать.

Зеленский, Меркель и Макрон в совместном заявлении призвали Россию отвести войска от украинской границы.

Россия угрожает выслать 152 тыс. украинских нелегалов

Замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну, иначе их ожидает выдворение. По его словам, в России задержали 152 тыс. находившихся там нелегально граждан Украины.

Москва высылает американских дипломатов

По словам министра иностранных дел РФ Лаврова, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться "домой, на консультации". Помимо этого, Москва передаст Вашингтону список из 10 дипломатов, которым рекомендовано покинуть страну. Таким образом Россия отвечает на высылку своих дипломатов из США.

США передумали отправлять в Черное море ракетные эсминцы

Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной. Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море. Они были в нескольких днях от Черного моря, поэтому после принятия указанного решения эсминцам пришлось резко менять курс.

"ПриватБанк" выставят на продажу

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный "ПриватБанк" будет продан. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Потенциальные покупатели "ПриватБанка" - инвесторы из ЕС и США.

Вакцина Pfizer уже в Украине

Первая партия вакцины этой фирмы прибыла в страну в рамках механизма COVAX. Часть вакцин из нее поедет завтра в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля. 117 тыс. доз разделят пополам и используют для первой и второй дозы вакцинации. Ожидается, что следующую партию доставят в страну в мае-июне.