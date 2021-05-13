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Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ

Офіс генерального прокурора поки не вирішив, чи оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Суд сьогодні відправив підозрюваного у державній зраді нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі офісу генпрокурора.

Як пояснили в прокуратурі, рішення про оскарження запобіжного заходу ухвалять після того, як отримають повний текст судової ухвали.

"Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду, буде прийнято рішення про його оскарження", - сказали в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+7
"Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест."

Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.

НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
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13.05.2021 22:20
+6
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2179

Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 9331
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13.05.2021 22:23
+6
Андрій Смолій

16 мин. ·

Оце кривосуддя по Зеленськи:

"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".

А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.

Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.

Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.

Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.

Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
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13.05.2021 22:24
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"Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест."

Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.

НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
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13.05.2021 22:20 Відповісти
Украинцы не хотят,но ничего не решают в своей стране.
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13.05.2021 22:23 Відповісти
А кто Вам сказал, что речь шла о 111 статье? И близко ничего такого не было. Не поленитесь, посмотрите запись судебного заседания. Смотрела от начала и до конца. Нет там никакой госизмены. Вывод один - бред сивой кобылы и что прокуроры Овоща на шоу судилища Тимошенко выглядели профессиональнее. Я вообще удивляюсь, что Мертвечук не предложил признать вину, при условии, что Нелох будет сидеть рядом по той же статье, так как переоформил свою недвижимость в Крыму и так же как он платит налоги кацапам. Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2108
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13.05.2021 23:03 Відповісти
Уверен, что медведчука даже при большом желании посадить нереально. Он купит все и вся. Таких только ликвидировать можно и нужно!!!!
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13.05.2021 22:21 Відповісти
В киллеры по его гнилую душу пойдешь?
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13.05.2021 22:28 Відповісти
Да безусловно, при проукраинском президенте. А не при прокапском шуте, который сдаст меня с потрохами. Ликвидация подобной наволочи должна быть организованы на самом высоком государственном уровне. И быть киллером подобного биомусора должна быть очень почетной работой
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13.05.2021 22:54 Відповісти
Этому уроду "домашний арест" сегодня присудили аж в границах Киевской области.
После "обжалования" расширят до границ Украины, а то и включая границы параши. Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2882
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13.05.2021 22:23 Відповісти
Зеля не ставит своих избирателей просто ни во что. Сбацает очередной видосик для плебса и он благодарно этот треш схавает.
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13.05.2021 22:41 Відповісти
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2179

Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 9331
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13.05.2021 22:23 Відповісти
Андрій Смолій

16 мин. ·

Оце кривосуддя по Зеленськи:

"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".

А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.

Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.

Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.

Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.

Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
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13.05.2021 22:24 Відповісти
Милые ролевые игры.
Бенедиктова в костюмчике Красной Шапочки, медведчук - Серого Волка. Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 4171
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13.05.2021 22:26 Відповісти
Теоретически и ликвидировать не надо, заставить его говорить и Новичок Медведчуку от кумовей обеспечен. Но хто ж этим займется Венедиктова, Баканов или может Портнов. А вот серьезно есть фигура в Украине, прокурор который мог бы взять дело Медведчука и посадить..? Никто не приходит на ум.
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13.05.2021 22:28 Відповісти
Украинцы - умная и рассудительная нация! Иногда - даже слишком. Правда ум в основном задний...
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14.05.2021 08:05 Відповісти
Да имел он вас ввиду!!!И правильно учит ЛОХОВ!!!
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13.05.2021 22:29 Відповісти
як і очікувалось..
ролі вистави погоджені сторонами..
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13.05.2021 22:33 Відповісти
Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 6228
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13.05.2021 22:33 Відповісти
Буратіна хоче цим домогтися зустрічі з ******. КВНщик намагається шантажувати КГБіста справою проти його кума. Блазень проти гебні. Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 4865
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13.05.2021 22:37 Відповісти
Да не посадит зеленый поц, мертветчука так же как и пороха не посадил!!! Шоу продолжается!!!!!!
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13.05.2021 22:40 Відповісти
Бред сивой кобылы ...пендосы насели чтоб кащея засадить ну вот клоун спектакль и разыграл овцы целы и волки сыты...
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13.05.2021 22:43 Відповісти
Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 3324

Вариант: "А тому ли я дала?"
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14.05.2021 08:00 Відповісти
 
 