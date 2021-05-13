Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ
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Офіс генерального прокурора поки не вирішив, чи оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Суд сьогодні відправив підозрюваного у державній зраді нардепа під цілодобовий домашній арешт.
Як передає Цензор.НЕТ про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі офісу генпрокурора.
Як пояснили в прокуратурі, рішення про оскарження запобіжного заходу ухвалять після того, як отримають повний текст судової ухвали.
"Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду, буде прийнято рішення про його оскарження", - сказали в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.
НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
После "обжалования" расширят до границ Украины, а то и включая границы параши.
Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком
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Оце кривосуддя по Зеленськи:
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".
А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.
Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.
Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.
Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.
Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
Бенедиктова в костюмчике Красной Шапочки, медведчук - Серого Волка.
ролі вистави погоджені сторонами..
Вариант: "А тому ли я дала?"