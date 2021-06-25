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Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю, - адвокат Антоненка Маслов

Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо

Мати біля керма країни і армії людину, яка виправдовує себе власною наївністю, - дуже небезпечно.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Андрія Антоненка Леонід Маслов, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про провал спецоперації щодо "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

"#вагнергейт. Пан Зеленський тепер випрадовується власною дитячою наївністю. Така собі нова роль: Я — чесний, але не досвідчений політик, мене обдурив Лукашенко. Я хотів по дружньому, без ексцесів, #перєстатьстрєлять, #мишебраття, зазирнути в очі, поїхати на рибалку з Путіним, а мене, недолугого, просто кинув негідник, якому я так довіряв. Це ж не зрада, а просто політична помилка. Майте на увазі, у мене нема досвіду, я — актор", - зазначив Маслов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

"По-перше, це дуже небезпечно — мати біля керма країни і армії особу, яка виправдовує себе власною наївністю. То помилково міністром МВС призначить ворюгу, а міністром освіти — плагіатора, то подякує корумпованим мусорам за підробку доказів у справі Шеремета, то ворогу спецоперацію здасть. Що ж від такого президента очікувати у майбутньому? "Не ту кнопочку натиснув"? По-друге, "я — чесний, хоча трохи придуркуватий" вже не проходить. Тому що Президент, якого народ обрав саме на тлі попиту на правду, на щирість просто насцяв в очі цьому народові. Просто зухвало і цинічно брехав. Вітаю вас, пане брехло", - резюмував Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко

Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що  особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+39
А мені таке створіння президентом не потрібне. В тюрьму вава, в тюрьму.
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25.06.2021 10:33
+37
в отставку и вон из Украины
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25.06.2021 10:33
+36
" Зеленский оправдывает срыв спецоперации по "вагнеровцам" собственной детской наивностью" - а тот факт что после этого откровенно врали и утверждали шо ни какой операции не было он интересно чем оправдывать будет ?
и куда это задевались наши местные зебобы . все эти Несторы Недописцы и прочие Бастуги ?
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25.06.2021 10:35
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Ніяка це не "наивность". Якби спецоперація вдалась, успіх був би записаний на адресу наших і західних спецслужб. А Віслючок захотів "лаври перемоги" собі присвоїти, тому подзвонив білоруському таракану. Уявляєте піар клоуна, якби лукашенко передав йому вагнерівців?

Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю: просто насцяв в очі народові, який його обрав, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 8870
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25.06.2021 11:05 Відповісти
от Ви дуже складну комбінацію тут намалювали..
віслюк діє на рівні інстинктів: у даному випадку він просто захищає іуду д'єрмака, бо вважає, що від цього зізнання його рейтінг не похитнеться, тому що мудий нарІд на це не зверне ніякої уваги..
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25.06.2021 11:10 Відповісти
Українській владі можна лише подякувати за те, що не погодились приймати участь у цій авантюрі. Ми бачимо якою є реакція міжнародної спільноти на подібне повітряне піратство. Тим паче коли цю операцію організовувала не Україна, а от відповідальність за неї понесла б уже вона.
Шкода звичайно, що Лукашенко потім не видав Україні вагнерівців у законний спосіб, звичайною екстрадицією - але то вже інше питання.
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25.06.2021 11:07 Відповісти
ви дійсно дурак, бо не відрізняєте примусової посадки літака з опальним блогером і арешт банди терористів, на яких полюють привідні держави Світу?!!
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25.06.2021 11:12 Відповісти
Якої банди, хто полює?
Члени ЧВК "Вагнер" не оголошені в міжнародний розшук, єдина країна яка здійснює щодо них кримінальне переслідування - це Україна, як і Білорусь проти Протасевича.
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25.06.2021 11:16 Відповісти
логіка дууже проста: якщо це була спільна спецоперація спецслужб (на цьому наголосив сам віслюк), то - тадам!! - полювали декілька держав.
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25.06.2021 11:19 Відповісти
Ну і хто з цих держав вже висунув підозри / звинувачення, кому і за які діяння?
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25.06.2021 11:21 Відповісти
деких персонажів на кшалт "вагнерівців" спочатку хапають, а потім висувать підозри.. А є спецслужби, що утілізують навіть без оголошення підозр..
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25.06.2021 11:25 Відповісти
И нужно учесть , что это еще не вся правда.
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25.06.2021 11:11 Відповісти
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Виждало, пока всі притихнуть, пересваряться між собою і сказало, що не знав, обдурили, не навчили... А як гроші красти із "великого крадівницства" добре знає, а як мову знищувати-проффесор, а як війська відвести і розброїти армію - академік, а як перевести військових на свинячий корм -доцент. Ти ворог України і брехливий трус. Йди геть!
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25.06.2021 11:15 Відповісти
Або він дуже хитрий, або вкрай дурний.
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25.06.2021 11:18 Відповісти
Звичайна хуцпа.

Поняття «хуцпа» в ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івриті означає «нахабство». Однак ті, що говорять на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиші та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською мовою , не вкладають однозначно негативий зміст у позначену цим поняттям рису. ー.
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-1 [1] .
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25.06.2021 11:21 Відповісти
Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю: просто насцяв в очі народові, який його обрав, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 8095
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю: просто насцяв в очі народові, який його обрав, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 8147
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25.06.2021 11:22 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWC52-0zcCH6L2X1DNhz1NZqoGAq-wDt2RUvgRgHlAFWZ5ZM_Rb4WRH8dpd1pfVNHaA4eJgYhAMr_dq635bxPvzN6-pLGJw_cpKnRD9wvnDakzJZxjOzUviWA7Y1HT2dI8&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

Отже, ми ще раз отримали підтвердження - при владі державні зрадники, які поняття сивого не мають що таке керувати країною.

Але, те що вчора сказав Зеленський - це явка з повинною. Зеленський прямо зізнався що розповів про вашнерівців та операцію Лукашенку. Це фактичне зізнання в державній зраді на користь агресора. Так, Лукашенко це такий самий адепт Кремля, як і вся путінська свита.

Чи буде після цього довіра/допомога від інших держав? Не буде. І не сподівайтесь. Такого сорому Україна не переживала ще ніколи.

І це ще одне свідчення того, що влада буде йти «по бєспрєдєлу», узурповувати всі що тільки можна, знищувати суб'єктність і триматись за свої крісла.

Зеленський просто так не піде. Він і його люди знають що сотнями дій вже напрацювали на кримінал і це найстрашніше.

Скільки ще потрібно доказів, що країна рухається НЕ ТУДИ! Що ми шаленими темпами просто несемось на дно.

І не питайте тоді чому Меркель, Макрон чи навіть Байден зустрічаються з Путіним. Вони бачать владу Зеленського наскрізь і розуміють, що підтримувати немає кого.

Громадяни країни самі собі вирили яму...
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25.06.2021 11:30 Відповісти
а ти сробуй проаналізувати, якщо: "Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей...". (с) твой нєлох
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25.06.2021 11:55 Відповісти
Це вата. Для нього наша поразка, це мокшанська перемога. Державний зрадник в кріслі президента- герой мокшандії, миротворець.
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25.06.2021 11:59 Відповісти
именно это я и сделал. Насколько я помню реакция Лукашенко тогда была очень бурной. А судя по диалогу с Зеленским - спокойной. Отсюда и сомнения по поводу когда был звонок.
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25.06.2021 12:04 Відповісти
все обстелы мацкалями наших позиций
происходят по сливу их расположения Верховным Главнокомандующим мацкалобуряту Шойгу
)(уйло с предателями не разговаривает
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25.06.2021 11:36 Відповісти
Такого ще точно НЕ було.
ПрезЕдент країни, воюючої- ЗРАДНИК !!!
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25.06.2021 11:55 Відповісти
Після плівок Бігусінфо мені цікаво таке Як називається коли полонених Українських захисників залишають в полні до часу виборів Саме цікавий епізод відео коли Рубан ну той що роби обмін каже кіборгу " ми тебе не міняємо але скоро ось вибори скоро і все буде ..""" Навіть Рубан зрозумів як це називається і хто це робить тому і сказав на весь світ ці слова...
Так Українці як таке можно назвати??????
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25.06.2021 11:59 Відповісти
а потім сам полонений який вже дома написав і сказав,що такого не було
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25.06.2021 13:36 Відповісти
Вспомнилось ещё одна звонкая фраза теперешнего Президента: Если я нарушу закон , то сразу же уйду с должности. Неужели дождались.
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25.06.2021 12:00 Відповісти
эти события могут закончиться для него тюрьмой. он просто не в курсе темы. ему конец этого плана не сказали. что не снимает с него отвественности.
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25.06.2021 12:07 Відповісти
А виноват Порошено.
Если бы Порошенко не разрешил проводить эту операцию, то "величайшему политику" не пришлось бы предавать Родину.
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25.06.2021 12:10 Відповісти
Да нахрен вы кому сдались со своими вагнеровцами, пиз...ть больше не о чем, убогие журналюги, способные только на грязь!!! Пусть строит дороги человек и ифроструктуру!
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25.06.2021 12:23 Відповісти
Ты морфия обожрался прораб,- (Пусть строит дороги человек и ифроструктуру!) типа личной лопатой строит как Гепа Харьков ,и шо без гепы город в руинах все строители без вождя разбежались.ЗАКОН для всего и для всех ,баста !
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25.06.2021 12:58 Відповісти
Звинуватив країни,що вони втягнули Україну в операцію- це як? Якщо вона розроблялась нашими спецслужбами -тому і звільнив Бурбу.Забрехався- то США і Туреччина йому це не пробачать.Ердоган знав і запросив не його, а ПП в Туреччину
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25.06.2021 13:39 Відповісти
Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 5799
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25.06.2021 14:15 Відповісти
ЗеЛя подонок и мразь.которого ждет тюряга
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25.06.2021 14:24 Відповісти
Можна говорити про те, що саме Зеленський працює в офісі Єрмака - Юрій Войтенко
25.06.2021, 14:21 • 18 • https://uainfo.org/blognews/1624611418-mozhna-govoriti-pro-te-shcho-same-zelenskiy-pratsyue-v-ofisi.html#mc-container 0

"В ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук Зеленський сказав: "Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною…» Що це означає?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4049619785126973&id=100002369739037 пише політолог Юрій Войтенко, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Що тепер у Єрмака є своєрідний «карт-бланш» від Зеленського на свободу всіх його дій, не зважаючи на Конституцію та чинне законодавство України (як раз під 25 річницю Конституції України, згідно з якою президент України є гарантом її додержання).
Тобто, це своєрідний меседж більше для правоохоронців та спецслужб, що Єрмак має таку собі недоторканність від Зеленського на всю його каденцію. Адже каденції та строки тепер у них однакові. Якщо таких каденцій буде дві, то у Зеленського-Єрмака є не лише три роки такої васальної недоторканності, а всі ВІСІМ!
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1624602294-zelenskiy-dal-intervyu-moseychuk-v-kotorom-rasskazal-o.html Зеленский дал интервью Мосейчук, в котором рассказал о Порошенко, Медведчуке, "патриоте" Ермаке, встрече с Байденом и референдуме по Донбассу
Яка причина такої шаленої підтримки?
Скоріше за все, вона полягає саме у взаємній залежності двох політичних ваговиків. Розумний Єрмак створив зручне та комфортне середовище для свого керівника і надає гаранту всю «необхідну» «рафіновану» інформацію про стан справ в Україні через свою призму. Сам же гарант знаходячись у такій «зоні комфорту» не хоче покидати це зручне середовище і змінювати його на нове (політично ризиковане і не зручне). Адже тоді потрібно буде реально працювати без «білих рукавичок». Тому, доки гарант знаходиться у такому собі політичному «коконі», Єрмак може займатися значно ширшим колом справ, у тому числі найважливішими - вирішенням особистих питань з використанням свого становища.
Справжньою причиною такого стану речей є те, що коли недосвідчений політик потрапляє у руки досвідченого менеджера, то перший стає об'єктом маніпуляцій другого, навіть не розуміючи цього. Якщо і заявляється таке розуміння, то виправданням може бути те, що це саме гарант «керує» усім (навіть Єрмаком), а всі його підтримують. Тут доречно згадати цитату Бернара Вербера з Імперії ангелів: «Нам бракує знань, навіть щоб оцінити своє невігластво…».
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1624604861-raimov-ob-intervyu-prezidenta-zelenskiy-poteryal-svyaz.html Раимов об интервью президента: Зеленский потерял связь с реальностью
Тому, на мою думку, Зеленський залежний від Єрмака не менше, ніж Єрмак від Зеленського. На додаток, за такої залежності першого від другого, можна говорити про те, що саме Зеленський працює в офісі Єрмака. Зеленський «все» знає і «мудро» керує за тіньової підтримки Єрмака, а останній допомагає керувати, щоб перший виглядав на публіці мудрим і обізнаним (хоча, це не завжди вдається). При тому, за такі послуги керівник офісу отримує головне (і це далеко не зарплата у ОП) - вплив на всі сфери життя країни поза своїм керівником… І такий стан справ підходить як Зеленському, так і Єрмаку. Перший закриває очі на всі можливі позаофісні впливи іншого, другий, знаючи це, користується своїм «зірковим часом». Гармонія… От лише Україна - це не 95 квартал", - завершує політолог.
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25.06.2021 14:29 Відповісти
Как говорили раньше " под идиота косит". Номер не пройдет.
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25.06.2021 14:34 Відповісти
А якщо дійсно він застряг у своему розвитку на рівні 14 річного підлітка.
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25.06.2021 14:45 Відповісти
14 річного? Його розвиток на рівні 10-річного.
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25.06.2021 19:07 Відповісти
Есть выражение " Глупость хуже предательства".. Тогда возникает вопрос, зачем нам на месте президента и главнокомандующего воюющей страны, по детскому наивный идиот, глупость которого приводит к предательству..И чего в таком случае мы можем ожидать от него в последствии... Подобные заявления это уже не смешно.. это страшно...
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25.06.2021 14:47 Відповісти
Даже у табуретки интеллект выше, чем у этого конченого наркомана.
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25.06.2021 15:05 Відповісти
дайте ему пасочки и в песочницу повышать жизненный опыт
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25.06.2021 15:06 Відповісти
З Зеленським все зрозуміло холуй і лошара, Єрмак зрадник, в Подоляка робота така брехати і вилизувати зад величному, але як тепер смішно виглядає Арестович.
https://dilo.net.ua/novyny/arestovych-zayavyv-shho-zatrymannya-vagnerivtsiv-mig-zirvaty-poroshenko-video/
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25.06.2021 15:19 Відповісти
Неоднократно подтверждается тезис. Когда начнут спрашивываь, навэлычниший прикинется ветошью со словами:
-А я че? Я ниче! Шо мне говорили, я то и играл. У НИХ спрашиваете!
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25.06.2021 16:55 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:28 Відповісти
Хіба ,,дитячої наївності" достатньо для того, що займати посаду президента?
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25.06.2021 22:14 Відповісти
Иметь у руля страны и армии человека, который оправдывает себя собственной наивностью, - очень опасно.Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/leonid.masl0v/posts/4368783866513648?__cft__[0]=AZUPha-*******************************************************************-3uOK0UZTn2QQSSlYco-wKlITtnW778L84IosRWRFI5xwoO2fEXSNlMX4&__tn__=%2CO%2CP-R Фейсбуке написал адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о провале спецоперации по "вагнеровцам", передает https://censor.net/ https://censor.net/ru/n3273430

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Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 8866
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26.06.2021 00:08 Відповісти
Послання зеленському -


Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю, - адвокат Антоненка Маслов - Цензор.НЕТ 8665
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26.06.2021 00:14 Відповісти
ЗЕбилы тоже свой выбор 2019 оправдывают точно так же- ну мы ж не знали, ну он же был таким честным а обманул. Он- отображение своих избирателей и не более.
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26.06.2021 08:34 Відповісти
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