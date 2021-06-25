Зеленський виправдовує зрив спецоперації щодо "вагнерівців" власною дитячою наївністю, - адвокат Антоненка Маслов

Мати біля керма країни і армії людину, яка виправдовує себе власною наївністю, - дуже небезпечно.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Андрія Антоненка Леонід Маслов, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про провал спецоперації щодо "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

"#вагнергейт. Пан Зеленський тепер випрадовується власною дитячою наївністю. Така собі нова роль: Я — чесний, але не досвідчений політик, мене обдурив Лукашенко. Я хотів по дружньому, без ексцесів, #перєстатьстрєлять, #мишебраття, зазирнути в очі, поїхати на рибалку з Путіним, а мене, недолугого, просто кинув негідник, якому я так довіряв. Це ж не зрада, а просто політична помилка. Майте на увазі, у мене нема досвіду, я — актор", - зазначив Маслов.

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"По-перше, це дуже небезпечно — мати біля керма країни і армії особу, яка виправдовує себе власною наївністю. То помилково міністром МВС призначить ворюгу, а міністром освіти — плагіатора, то подякує корумпованим мусорам за підробку доказів у справі Шеремета, то ворогу спецоперацію здасть. Що ж від такого президента очікувати у майбутньому? "Не ту кнопочку натиснув"? По-друге, "я — чесний, хоча трохи придуркуватий" вже не проходить. Тому що Президент, якого народ обрав саме на тлі попиту на правду, на щирість просто насцяв в очі цьому народові. Просто зухвало і цинічно брехав. Вітаю вас, пане брехло", - резюмував Маслов.

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Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.