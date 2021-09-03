Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт
У СІЗО він пробуде як мінімум до 11 вересня.
Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - сказано в повідомленні.
Отже, Семенченко залишається під вартою як мінімум до 11 вересня. Після цього термін утримання в СІЗО можуть продовжити.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.
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Як Фсі прези нахлобучують патріотів...
Відпрацьованний шлак... як і фсі...
А що Не Так??
Якби Порох посадив, то була б помста,
а так - Боженька покарав дурня
пошел посмотреть на шабаш раше-сепарни?
в чем проблема то?
- после основал батальон Донбасс, который начал мочить эту сепарню
я молчал,
я же не был коммунистом.
Потом они пришли за социалистами,
я молчал,
я же не был социал-демократом.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями,
я молчал,
я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями,
я молчал,
я же не был евреем.
Когда они пришли за мной,
больше не было никого,
кто бы мог протестовать.
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Оригинал на немецком:
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.
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Перевод на английский:
When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.
When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.
When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.
When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.
When they came for me,
there was no one left to speak out.
Главное ведь законность? Или добрый царь?
навряд чи ...))
))
Ваєнним был флотскім то офіцером в єтом житійом...
Карма , однако..
Могьот і біть...
Та пофік...))
🤣
Нас деактивували -нові Ніки зараз...
😁
_________
Зеркаль през, Юля прем'єр, дострокові.
Фсi вилупки яйків олігархічних "фаберже" - дістали..
))
Зрештою з юліанцями сперечатись - марна витрата часу. Бо який сенс переконувати в чомусь людей, які і так зроблять те, що їм скаже їх лідер. І будуть займати чергу на виборчу дільницю з Шостої ранку, щоб проголосувати за Зеркаль. Ну може якийсь упоротий допише в кінці списку "Тімошенко" і поставить навпроти жирний хрестик. Але таких дебілів можна буде порахувати на пальцях однієї руки і їм можна пробачити таку сліпу вірність
Вона програла перший тур виборів, за кого вона закликала голосувати у другому турі? Невже за однодумця Порошенко? А її прихильники віддали свої голоси за Зелену Шмарклю. Аби не Порох. І тут я знову згадую про лайно у ополонці... На наступних виборах віддадуть знову якомусь блазню, аби не Порох, який послідовно відстоював в світі інтереси країни.
Коротше, спалили сарай, спалюйте й хату.
Яких трьох, він якось декларував чотирьох. Потім сказав що три і жінка вагітна. То що - аборт чи ще не розродилося?
Грішин - патологічний брехун.
Хто дасть грошей заможному шахраю на благодійність ?
Не знаю,скільки він надепутатствував-наредутив,але в декларації 2016 року в декларації -25500дол і 17500 євро вказав.Витратився ?
Й непоганий старт для сім'ї,що ховалась від численних кредиторів до 2014 року.
Ось Костя ховається від оплати ЄСВ в 2010 (в Севастополі)-https://reyestr.court.gov.ua/Review/13379751
В Горлівці вже вішав кредити на дружину .Ось тут вона навіть не може повернути відсотки в 1200 грн.:https://reyestr.court.gov.ua/Review/35650931
Борги за телефонний зв'язок:https://reyestr.court.gov.ua/Review/37780215 Та то таке.буденність.
Але коли люди жертвують десятки тисяч доларів,вірячи,що Грішин бойовий офіцер і патріот,не знаючи,що це бізнес-проект Геращенка.....
К чему это?
Бидон приказал бубочке обидеть беню?
В каких подвигах он замечен? Я видел видео как он со своим отрядом в сельской глубинке строил райотдел милиции, сепарами в том н.п. и не пахло.
Медведчук под домашним арестом в своем дворце, Семенченко - в сизо. Семь лет в унитаз спустили.