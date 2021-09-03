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Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт

Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт

У СІЗО він пробуде як мінімум до 11 вересня.

Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - сказано в повідомленні.

Отже, Семенченко залишається під вартою як мінімум до 11 вересня. Після цього термін утримання в СІЗО можуть продовжити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

апеляція (502) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (482)


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Топ коментарі
+20
карма догонит по любому...сэмэн топил за бубу двумя руками..
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03.09.2021 20:32
+19
Суд отказался отпустить.-Зато: Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство.
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03.09.2021 20:37
+18
Он и за Украину топил в 2014 году когда основная масса сидела на диванах с засунутым языком в жопу.где он двумя руками топил за Зелупу не видел,против Пороха видел за Зе нет.в любом случае он патриот и то что он сидит это в корне не правильно,когда сепарня разгуливает на свободе
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03.09.2021 20:37
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А теперь уже все, Лушпайка, ты очень невыгодный свидетель в расследовании Иловайской трагедии.
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03.09.2021 20:31 Відповісти
карма догонит по любому...сэмэн топил за бубу двумя руками..
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03.09.2021 20:32 Відповісти
Он и за Украину топил в 2014 году когда основная масса сидела на диванах с засунутым языком в жопу.где он двумя руками топил за Зелупу не видел,против Пороха видел за Зе нет.в любом случае он патриот и то что он сидит это в корне не правильно,когда сепарня разгуливает на свободе
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03.09.2021 20:37 Відповісти
осторожнее с кумирами...ты ещё и боцмана-коротких запиши в суперукропатриоты...гришины они и есть гришинами...андроповщина.
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03.09.2021 20:46 Відповісти
Ты мне кумиров не приписывай,так же как и Сэмэну Боцмана.
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03.09.2021 20:52 Відповісти
Помилився...здавали його фсі....свідок...
😎
Як Фсі прези нахлобучують патріотів...
Відпрацьованний шлак... як і фсі...
А що Не Так??
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03.09.2021 20:40 Відповісти
абсолютно згоден !
Якби Порох посадив, то була б помста,
а так - Боженька покарав дурня
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03.09.2021 21:02 Відповісти
************** аж бігом - "продовжують і потовщують"...
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03.09.2021 20:36 Відповісти
Свободу нашему Че Геваре!
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03.09.2021 20:36 Відповісти
Не ерничай.Семэн это пробный шар,посадку общество проглотит,следом на конвейер встанут другие патриоты.
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03.09.2021 20:39 Відповісти
Этот что ли патриот???
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5916
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03.09.2021 20:57 Відповісти
ну и ?
пошел посмотреть на шабаш раше-сепарни?
в чем проблема то?
- после основал батальон Донбасс, который начал мочить эту сепарню
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03.09.2021 20:59 Відповісти
Никому Не Нужный, куда с ветки разбежались все твои вытираны? Где мой заклятый друг Джамал? А Танька Помолова?
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03.09.2021 21:07 Відповісти
А потом бежал с разорванной жопой из котла в который сам завел батальон.
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03.09.2021 21:04 Відповісти
Це вам гришин Сам розповідав?
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03.09.2021 21:16 Відповісти
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 9640
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03.09.2021 21:00 Відповісти
И что это значит?расшифруй
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03.09.2021 21:36 Відповісти
Насіння разом з руснею, поруч з захопленою Донецькою ОДА.
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03.09.2021 22:02 Відповісти
Это я знаю,что это означает?он с флагом русни там бегает или может знакомиться с обстановкой?Голубана в ВРУ помнишь?а его фото с Востоком?отож.
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03.09.2021 22:16 Відповісти
Суд отказался отпустить.-Зато: Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство.
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03.09.2021 20:37 Відповісти
Какие вы сметуны потешные.Снова жалуешься как дитятко без конфетки,сметун........это вместо ЗЕлю на ростов твой ответ чемберлену?)/ См. https://censor.net/ru/comments/locate/3284214/0192142e-77e3-70ff-83d8-b7eee9cfd82c
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03.09.2021 22:21 Відповісти
А Чаус опять в бегах?
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03.09.2021 20:43 Відповісти
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я молчал,
я же не был коммунистом.

Потом они пришли за социалистами,
я молчал,
я же не был социал-демократом.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями,
я молчал,
я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями,
я молчал,
я же не был евреем.

Когда они пришли за мной,
больше не было никого,
кто бы мог протестовать.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Оригинал на немецком:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Перевод на английский:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.
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03.09.2021 20:48 Відповісти
Семенченко - патріот України. За це його і кошмарять.
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03.09.2021 20:53 Відповісти
Сема - неразборчивый в связях балабол, за это его и кошмарят...
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03.09.2021 21:02 Відповісти
аферист
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03.09.2021 22:03 Відповісти
Патріотів багато. А Сьома - рішучий і ефективний патріот. За ним люди підуть. А капітулянтам цього не потрібно
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03.09.2021 21:26 Відповісти
Таке ж лайно в ополонці як і ти.
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03.09.2021 21:31 Відповісти
Отримати від тебе таку рецензію - рівноцінно найвищій нагороді! Дякую, чмо рогате
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03.09.2021 21:42 Відповісти
К Новому году освободят.
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03.09.2021 20:56 Відповісти
А сейчас закрыли законно? Ваше мнение?
Главное ведь законность? Или добрый царь?
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03.09.2021 21:03 Відповісти
Обменяют на такое же гамно.
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03.09.2021 21:09 Відповісти
- на таке , як ти ?
навряд чи ...))
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03.09.2021 21:19 Відповісти
Животный страх власти. Семенченко судят за то, что он может повторить и пойти с "Донбасс-2" уже против главного врага в лице москальского каганата Киеве. Да, ***** - главный внешний враг. Но история учит, что самый страшный враг - враг внутренний.
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03.09.2021 21:02 Відповісти
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1927
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03.09.2021 21:05 Відповісти
Час насіння пройшов, шось "поффторять" і кудись "пойті" будуть інші, ця чегеварка зламана...
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03.09.2021 21:12 Відповісти
Трижды я с ним встречался, в Мариуполе. Дважды- на праздновании годовщины бата "Донбасс". Третий- не помню, меня тогда и близко не допустили, он нардеп тогда был, и ещё парочка нардепов. Они тогда, оба раза, с Андреем Червнем, комроты ПС стояли. И- улыбались... А я тогда бойцам пиццу покупал, много... оба раза... Сейчас вот думаю: Червень умер, который младше меня, в два раза. Семен- в тюряге, млять... Шо за жизнь такая, млять? Это я ещё не всех упомянул... Опять же- млять.
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03.09.2021 21:06 Відповісти
Є що вспам'ятати...
))
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03.09.2021 21:23 Відповісти
Мне??? Есть. Эту жизнь я прожил с изобилием впечатлений. Прошлую- не знаю. Я в ней бабой был- шаманкой, в Намибии. По крайней мере, мне так экстрасенсы сказали.
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03.09.2021 21:27 Відповісти
Война , піратство снітца...
Ваєнним был флотскім то офіцером в єтом житійом...
Карма , однако..
Могьот і біть...
Та пофік...))
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04.09.2021 01:07 Відповісти
В ЧМП ще офігачів з 1974..
🤣
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04.09.2021 01:09 Відповісти
Та пам'ятаємо один одного..
Нас деактивували -нові Ніки зараз...
😁
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04.09.2021 01:18 Відповісти
Вже казав, що Семен може організувати реальний супротив росіянам у разі повномаштабного нападу і зірвати захоплення Рашою України. А це не входить в плани нашої влади. В планах влади - капітуляція і тільки капітуляція. Вони багато чого вже для цього зробили і зупинятись не збираються. Бо хто їм дозволить зупинятись?
_________
Зеркаль през, Юля прем'єр, дострокові.
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03.09.2021 21:22 Відповісти
Таки так!!
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03.09.2021 21:24 Відповісти
Навпаки- теж згодиться!)))
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03.09.2021 21:25 Відповісти
Реальний тільки такий варіант. Якщо Юля Лану на дострокових підтримає у першому турі за гарантії свого прем'єрства, то другий тур буде не потрібний.
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03.09.2021 21:34 Відповісти
Теж може бути...
Фсi вилупки яйків олігархічних "фаберже" - дістали..
))
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03.09.2021 21:38 Відповісти
Перестань блажить этой зеркалихой, юродивый!
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03.09.2021 21:41 Відповісти
Вибачаюсь щиро....але неприняття іншого ІМХО -це вже каммунізм,нацизм і фашизм...))
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03.09.2021 21:45 Відповісти
Марченко, вийди з кола юліанців і зайди коментарі під ютубом Зеркаль. І пан побачить, що до чого.
Зрештою з юліанцями сперечатись - марна витрата часу. Бо який сенс переконувати в чомусь людей, які і так зроблять те, що їм скаже їх лідер. І будуть займати чергу на виборчу дільницю з Шостої ранку, щоб проголосувати за Зеркаль. Ну може якийсь упоротий допише в кінці списку "Тімошенко" і поставить навпроти жирний хрестик. Але таких дебілів можна буде порахувати на пальцях однієї руки і їм можна пробачити таку сліпу вірність
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03.09.2021 21:52 Відповісти
Це поперше. А подруге я, як послідовний юліанець, категорично проти, щоб Юля була презом у цьому хворому на юлєфобство суспільстві. Вулиця за юлєфобами сьогодні, юліанці 60+ сидять по кухнях у депресії і намотують шмарклі на лікоть. Взавтра Рада під тиском вулиці прийме смертну кару і Юлю потягнуть вже не до Лук'яна, а на аутодафе? А срані марченкі знову будуть намотувати шмарклі на лікоть?
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03.09.2021 22:20 Відповісти
Ну і потретє Юля - найефективніший прем'єр за всі часи Незалежності, що не вкрала ЖОДНЇ копійчини, трьохрічний і незалежний аудит Януковіча це довів. За Юлі економіка стрімко росла, а люди жили у Сто разів краще. Хочу ще пожити за прем'єрства Тімошенко. Навіщо фаховому економісту і практику ще й політична відповідальність?
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03.09.2021 22:55 Відповісти
Я свого часу її підтримував і голосував за неї. Але вона у важкий час ступила на тропу самостійності коли треба було консолідуватись. Могла б у коаліції отримати знову крісло прем'єра. Проте все про... програла.

Вона програла перший тур виборів, за кого вона закликала голосувати у другому турі? Невже за однодумця Порошенко? А її прихильники віддали свої голоси за Зелену Шмарклю. Аби не Порох. І тут я знову згадую про лайно у ополонці... На наступних виборах віддадуть знову якомусь блазню, аби не Порох, який послідовно відстоював в світі інтереси країни.
Коротше, спалили сарай, спалюйте й хату.
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03.09.2021 23:22 Відповісти
Не брешіть. Юля дослівно сказала своїм прихильникам у другому турі 2019го голосувати так, як "підказує їм свідомість" і жодної конкретики.
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04.09.2021 00:15 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/23481-podpolkovnik_semenchenko._chelovek_kotoryj_lhet_foto_i_videofakty/print Подполковник Семенченко. Человек, который лжет: фото и видеофакты
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03.09.2021 21:29 Відповісти
Свинособака, не гавкай и не хрюкай. Не отвлекайся, твоя обязанность - лизать очко *****.
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03.09.2021 21:40 Відповісти
А ну пшло😂🌷×××
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03.09.2021 21:50 Відповісти
Это ж не Медведчук, наш официальный агент ФСБ.
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03.09.2021 21:36 Відповісти
Ті дурні,що вважають шахрая Грішина патріотом-воїном,й обрали блазня Зєльонкіна прєзіком.
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03.09.2021 21:47 Відповісти
Чому ж такий-розтакий шахрай Семенченко не нашахраював собі на квартиру в Києві? За 5 років депутатства? З жінкою і трьома дітьми винаймає більш, ніж скоромне житло? І ще й просить допомогти сім'ї з оплатою оренди, поки він за гратами? Щось не ліпиться у пана юрія
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03.09.2021 21:59 Відповісти
Т
Яких трьох, він якось декларував чотирьох. Потім сказав що три і жінка вагітна. То що - аборт чи ще не розродилося?
Грішин - патологічний брехун.
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03.09.2021 22:12 Відповісти
Капець. Пан "люцефер" викрив небачену корупцію нардепа Семенченка. Пан "люцефер" не думає, що він попривсе є звичайною людиною і він теж підпадає під закон карми?
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03.09.2021 22:29 Відповісти
Це вже в нього питайте.
Хто дасть грошей заможному шахраю на благодійність ?
Не знаю,скільки він надепутатствував-наредутив,але в декларації 2016 року в декларації -25500дол і 17500 євро вказав.Витратився ?
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03.09.2021 22:38 Відповісти
Оце такий шахрай? За ці гроші можна рік жити в Києві на Троєщині. Це пан "юра" скоріше виправдовує Семена, ніж засуджує
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03.09.2021 23:00 Відповісти
Та не придурюйтесь.Це ж лише та сума,яку Костя ДОБРОВІЛЬНО ОПРИЛЮДНИВ.Й це ще 2016 року . А скільки має,відомо лиш йому.
Й непоганий старт для сім'ї,що ховалась від численних кредиторів до 2014 року.
Ось Костя ховається від оплати ЄСВ в 2010 (в Севастополі)-https://reyestr.court.gov.ua/Review/13379751
В Горлівці вже вішав кредити на дружину .Ось тут вона навіть не може повернути відсотки в 1200 грн.:https://reyestr.court.gov.ua/Review/35650931
Борги за телефонний зв'язок:https://reyestr.court.gov.ua/Review/37780215 Та то таке.буденність.
Але коли люди жертвують десятки тисяч доларів,вірячи,що Грішин бойовий офіцер і патріот,не знаючи,що це бізнес-проект Геращенка.....
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04.09.2021 07:44 Відповісти
Беня тебя вытянул из коробки нафталина?
К чему это?
Бидон приказал бубочке обидеть беню?
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04.09.2021 08:54 Відповісти
Давайте так: Семен- уникальная личность нашего времени. Не стоит преуменьшать его заслуги. Они- есть. Это- Истина. Я понятия не имею- что с ним случится далее. И- никто из вас, посетителей- тоже. Он- реально уникален, у меня нет аналогов этой Фигуре, в процессе нашего, Смутного, если кому-то захочется назвать- Революционного времени- я не стану возражать. Скажу более: у меня нет аналогов просто в Истории. У кого-то есть? Назовите. Такие люди, обычно- не выживают. Они слишком много знают. Семен- выжил. Мне в башку не приходит- каким образом ему это удалось. Он- не затихарился, он всегда был на виду. Мне перечислить ребяток, которые просто исчезли? Вот и я думаю- это лишнее, их- много. Семен- единственный. Я просто не знаю- зачем его вот так мерзко обсуждать? Вот зачем? Ранения неправильные? Так? Млять, идиоты, попробуйте себе просто пальчик порезать, ножичком, до крови! Шо, слабо? То-то же... И ваааще, это я только вскользь проехал. Семен- реально уникален. И место в Истории-обеспечил себе.
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03.09.2021 22:15 Відповісти
В том то и беда - в смутное время всегда всплывают проходимцы семенченки.
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03.09.2021 22:42 Відповісти
Я не стану спорить. Хотя- могу. И- аргументы имею. Но- не стану. Просто спрошу: у вас есть какой-то аналог этой личности? Назовёте? Я подожду. Ибо у меня- нет.
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03.09.2021 22:48 Відповісти
Всё в одном флаконе: Распутин, Кашпировский, Калиостро, Махно. Соглашусь - аналогов нет.
В каких подвигах он замечен? Я видел видео как он со своим отрядом в сельской глубинке строил райотдел милиции, сепарами в том н.п. и не пахло.
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03.09.2021 23:00 Відповісти
Семен, с бойцами, строил РОВД. Сепарам? Знаете, если бы мне эту хрень написал кто-то иной- я бы его просто на.уй послал. Но, зная вас- годы, я этого делать не стану. Спишу на какую-то ошибку. Бывает. Спокойной ночи.
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03.09.2021 23:06 Відповісти
Внутри отделения построил лс и читал лекцию кто там теперь власть. Присутствие сепаров проявлялось только в их флаге на админзданиях и безропотном подчинении новой власти в Донецке. В принципе в глуши были паны Грицианы Таврические с обоих сторон и прочие подробности аналогичные как в Малиновке.
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04.09.2021 00:05 Відповісти
Ну Семенченко ж не мертвечук,без якого ОПЗЖ в дупе.
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03.09.2021 22:17 Відповісти
он вообще никто))
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04.09.2021 07:30 Відповісти
муравей подходит к мужику который забивает косяк.. - мужик, дай раскумариться..!? - мужик забивает муравья в косяк.. - Там раскумаришься..
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03.09.2021 22:43 Відповісти
Сначала было: "жити по-новому", потом "я ваш вирок", а продажные мусора, прокуроры и судьи остались на своих местах, каждый новый президент с удовольствием пользуется их услугами.
Медведчук под домашним арестом в своем дворце, Семенченко - в сизо. Семь лет в унитаз спустили.
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04.09.2021 03:53 Відповісти
Семен! Крепись.Ты -боец!.Свободу Семенченко!!!
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04.09.2021 07:11 Відповісти
семен, смени ник)))
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04.09.2021 07:30 Відповісти
ушлепок
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04.09.2021 07:29 Відповісти
Вот власть опредилилась кто для нее враг . Это все пасионарии которые способны защищать себя и страну. А те кто ворует то социально близкие.
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04.09.2021 07:35 Відповісти
В Украине не может человек вот так взять и стать патриотом... У нас существуют исключительно профессиональные патриоты!!! Это - люди гордо носящие дорогие вышиванки, висящие на бигмордах, стоящие со свечами в церквях и не вылазящие из телевизоров!!
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04.09.2021 08:15 Відповісти
Там йому і місце. Трохи схудне, потвора
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04.09.2021 08:19 Відповісти
А В 2014 у нас були законні формування ,які стали на захист України і скільки їх було ??????????До Семенченка можна порізному відноситись.Але мене цікавить законність добровольців в ті часи і їх подальша доля.Це виходить всіх до суду.Згадайте всіх,через одного в шльопанцях.....Голі,босі ,голодні стали на захист держави.Хто в ті часи думав про законність?!То може і душі тих хто життя віддав за нас ,за Україну ,-до суду притягнем.....
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04.09.2021 08:56 Відповісти
Так. Саме так і було. Голодні, босі, нічим не захищені. Саме вони відстояли Україну. Саме за це їх і саджають. Щоб не заважалу ЗЕку та Єрмаку здати/продати країну як Заходу, так і Пуйлу.
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04.09.2021 10:09 Відповісти
ЗЕк и его суды суки. Выбивают самых активных. При этом, припер в Украину воевавших 5 тыс. афганцев. То есть, чужих участников НВФ - в Украину можно привести - читай теppopиctoв, а УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ, сгноить по тюрьмам. ЗЕк - зраднык. Это уничтожение Украины и народа. Кто тогда нас будет защищать? ЗЕк, который сбежит в Испанию на свою виллу?
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04.09.2021 10:05 Відповісти
А в цей час ворог України мєдвєдчук сидить в палаці під домашнім арештом інші вороги:мураєв,рабіновічь,бойко,шуфрічь розгулюють на волі,замість висіти на шибениці.
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04.09.2021 10:15 Відповісти
Псадка Семена означає,що клептократи в уряді,до сказу,бояться тих,хто може очолити народне повстання проти них,Сашка Білого Чорт аваков вбив з тою ж метою.
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04.09.2021 10:20 Відповісти
МВД,суді,слідчі,прокурори вже повинні нести кримінальну відповідальність за нікчемні справи і завзятість в вироках,особливо в резонансних і відповідати за свою бездіяльність (або діяльність) особливо,якщо не підлягають підсудності такі з л о д і ї як коломойський ахмєтов,фірташ,пінчук,кучма,бойки,мервечуки,киви,міністри,зрадники....а то, щось тюрми переповнені бранцями з нікчемними справами....а нах таке правосуддя?????Треба саджати суддів!!!
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04.09.2021 11:10 Відповісти
Это же не Медведчук... Это та мразота. с расстрельной статьей может дома сидеть. А тот, кто в русскожопых стрелял, тот в тюрьму. Такой вот, урок патриотизма. Шо, есть еще желающие? За Родину, за Зеленского?
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04.09.2021 12:48 Відповісти
 
 