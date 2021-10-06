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Новини
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"Медіарух" вимагає негайного звільнення глави правління "Укрексімбанку" Мецгера

Неформальне об'єднання українських медіа, журналістів і громадських організацій "Медіарух" вимагає негайного звільнення, а не тимчасового відсторонення Євгена Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку".

Про це в Facebook повідомив журналіст Петро Шукліна, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів України повинні дати гідну та справедливу оцінку неприпустимим кримінальним діянням очільника державного банку і прийняти рішення про його невідповідність посаді", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, "Медіарух" вимагає від правоохоронців неупередженого і об'єктивного розслідування нападу посадових осіб "Укрексімбанку" на знімальну групу "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати ВР збирають підписи за звільнення Мецгера і членів наглядової ради "Укрексімбанку" через напад на журналістів. ДОКУМЕНТ

"Дії очільників та працівників державного "Укрексімбанку" є безпрецедентними. Проти журналістів застосували фізичну силу, їх незаконно утримували, вони були фактично взяті у заручники з метою вилучення зібраної інформації, а також був протиправно проведений їхній обшук. Таким чином в даному випадку має місце не просто кримінальний проступок, передбачений статтею 171 Кримінального кодексу України, а тяжкий злочин: захоплення і утримання журналістів як заручників, що передбачає до 15 років позбавлення волі відповідно до статті 349-1 Кримінального кодексу України", - підкреслив Шукліна.

"Медіарух" сподівається, що правоохоронні органи і Кабінет Міністрів будуть об'єктивними і неупередженими і не допустять уникнення відповідальності порушників незважаючи на їхні посади або зв'язки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.

Автор: 

журналістика (1760) ЗМІ (1360) звільнення (2675) медіа (232) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+4
Насколько я понял, в интервью шла речь про кредиты Укрэксим (считай ЗЕ-власти) ДНР. Мецгер шестерка ЗЕ.

Так что таки да - опять замешан ЗЕ. И опять в антиукраинской деятельности. Но все валят на Мецгера пока он говорить не начал.
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06.10.2021 13:24
+3
Горіла Зеля, палала.
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06.10.2021 13:19
+2
Наказание . Иначе не дойдет.
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06.10.2021 13:14
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Наказание . Иначе не дойдет.
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06.10.2021 13:14 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-ogp-skhemy/31495638.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-ogp-skhemy/31495638.html


Венедіктова: в ОГП не будуть покривати «безумство», продемонстроване співробітниками держбанку

ОГП- літери абрівіатури у правильному порядку тут стоять, хтось підказати може?
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Офис Ген.прокурора, не?
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06.10.2021 15:34 Відповісти
А давайте посчитаем сколько за сегодня медиаповодов по Мецгеру и, сколько по соучастию ЗЕ в ограблении Коломойским Привата.

Лучше ж громко пожерствовать пешкой, оставив королеву в тени.
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06.10.2021 13:19 Відповісти
там не пешка а партия по выделению левых кредитов в ордло оркам, которые НИКОГДА не будут возвращены и лягут на нас с вами....и нелох в доле однозначно
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06.10.2021 13:21 Відповісти
Про это я в курсе. Но Мецгер все равно шестерка, которая только исполняла, что приказано.

У криворожских быдланов, как и у донецких до них, только так и бывает.
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06.10.2021 13:25 Відповісти
Горіла Зеля, палала.
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06.10.2021 13:19 Відповісти
Насколько я понял, в интервью шла речь про кредиты Укрэксим (считай ЗЕ-власти) ДНР. Мецгер шестерка ЗЕ.

Так что таки да - опять замешан ЗЕ. И опять в антиукраинской деятельности. Но все валят на Мецгера пока он говорить не начал.
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06.10.2021 13:24 Відповісти
а где ж он харчеваться будет ?
на скромные 580 к жены в месяц жить прикажете ?
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06.10.2021 13:21 Відповісти
ГНАТЬ В ШЕЮ ВМЕСТЕ С КУМОМ ---зеленским !
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06.10.2021 13:27 Відповісти
В цьому відео ненароком сплила суть домовленості між медіа і слугами. На 1:04 Мецгер каже: "Так может, сначала вы будете предоставлять свои запросы и вопросы, а потом будете мне их задавать?" Ось воно. Мецгер діяв в рамках домовленостей і чекав тільки узгоджених питань. https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18&t=65s
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06.10.2021 13:59 Відповісти
Эм, в чем смысл называть это интервью, если вопросы уже известны и ответы полготовлены? Это постановка, имитация интервью)
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06.10.2021 14:15 Відповісти
Був би "простий Микола" вже закрили б...
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06.10.2021 15:28 Відповісти
 
 