"Медіарух" вимагає негайного звільнення глави правління "Укрексімбанку" Мецгера
Неформальне об'єднання українських медіа, журналістів і громадських організацій "Медіарух" вимагає негайного звільнення, а не тимчасового відсторонення Євгена Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку".
Про це в Facebook повідомив журналіст Петро Шукліна, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів України повинні дати гідну та справедливу оцінку неприпустимим кримінальним діянням очільника державного банку і прийняти рішення про його невідповідність посаді", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, "Медіарух" вимагає від правоохоронців неупередженого і об'єктивного розслідування нападу посадових осіб "Укрексімбанку" на знімальну групу "Схем".
"Дії очільників та працівників державного "Укрексімбанку" є безпрецедентними. Проти журналістів застосували фізичну силу, їх незаконно утримували, вони були фактично взяті у заручники з метою вилучення зібраної інформації, а також був протиправно проведений їхній обшук. Таким чином в даному випадку має місце не просто кримінальний проступок, передбачений статтею 171 Кримінального кодексу України, а тяжкий злочин: захоплення і утримання журналістів як заручників, що передбачає до 15 років позбавлення волі відповідно до статті 349-1 Кримінального кодексу України", - підкреслив Шукліна.
"Медіарух" сподівається, що правоохоронні органи і Кабінет Міністрів будуть об'єктивними і неупередженими і не допустять уникнення відповідальності порушників незважаючи на їхні посади або зв'язки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.
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ОГП- літери абрівіатури у правильному порядку тут стоять, хтось підказати може?
Лучше ж громко пожерствовать пешкой, оставив королеву в тени.
У криворожских быдланов, как и у донецких до них, только так и бывает.
Так что таки да - опять замешан ЗЕ. И опять в антиукраинской деятельности. Но все валят на Мецгера пока он говорить не начал.
на скромные 580 к жены в месяц жить прикажете ?