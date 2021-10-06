"Медіарух" требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

Неформальное объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций "Медіарух" требует немедленного увольнения, а не временного отстранения Евгения Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка".

Об этом в Facebook сообщил журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов и Кабинет Министров Украины должны дать достойную и справедливую оценку недопустимым уголовным деянием главы государственного банка и принять решение о его несоответствии должности", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, "Медіарух" требует от правоохранителей беспристрастного и объективного расследования нападения должностных лиц "Укрэксимбанка" на съемочную группу "Схем".

"Действия руководителей и работников государственного "Укрэксимбанка" являются беспрецедентными. Против журналистов применили физическую силу, их незаконно удерживали, они были фактически взяты в заложники с целью извлечения собранной информации, а также был противоправно проведен их обыск. Таким образом в данном случае имеет место не просто уголовный проступок, предусмотренный статьей 171 Уголовного кодекса Украины, а тяжкое преступление: захват и удержание журналистов в качестве заложников, предусматривающий до 15 лет лишения свободы согласно статье 349-1 Уголовного кодекса Украины", - подчеркнул Шуклинов.

"Медіарух" надеется, что правоохранительные органы и Кабинет Министров будут объективными и беспристрастными и не допустят избежания ответственности нарушителей несмотря на их должности или связи.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

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