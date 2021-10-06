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Новости
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"Медіарух" требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

Неформальное объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций "Медіарух" требует немедленного увольнения, а не временного отстранения Евгения Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка".

Об этом в Facebook сообщил журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов и Кабинет Министров Украины должны дать достойную и справедливую оценку недопустимым уголовным деянием главы государственного банка и принять решение о его несоответствии должности", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, "Медіарух" требует от правоохранителей беспристрастного и объективного расследования нападения должностных лиц "Укрэксимбанка" на съемочную группу "Схем".

"Действия руководителей и работников государственного "Укрэксимбанка" являются беспрецедентными. Против журналистов применили физическую силу, их незаконно удерживали, они были фактически взяты в заложники с целью извлечения собранной информации, а также был противоправно проведен их обыск. Таким образом в данном случае имеет место не просто уголовный проступок, предусмотренный статьей 171 Уголовного кодекса Украины, а тяжкое преступление: захват и удержание журналистов в качестве заложников, предусматривающий до 15 лет лишения свободы согласно статье 349-1 Уголовного кодекса Украины", - подчеркнул Шуклинов.

"Медіарух" надеется, что правоохранительные органы и Кабинет Министров будут объективными и беспристрастными и не допустят избежания ответственности нарушителей несмотря на их должности или связи.

Читайте также: "Слуга народа" Цыба о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Такое нельзя спускать на тормоза. Я бы советовала Мецгеру уволиться

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты ВР собирают подписи за увольнение Мецгера и членов набсовета "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

журналистика (3295) СМИ (3837) увольнение (2679) медиа (186) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+4
Насколько я понял, в интервью шла речь про кредиты Укрэксим (считай ЗЕ-власти) ДНР. Мецгер шестерка ЗЕ.

Так что таки да - опять замешан ЗЕ. И опять в антиукраинской деятельности. Но все валят на Мецгера пока он говорить не начал.
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06.10.2021 13:24
+3
Горіла Зеля, палала.
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06.10.2021 13:19
+2
Наказание . Иначе не дойдет.
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06.10.2021 13:14
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Наказание . Иначе не дойдет.
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06.10.2021 13:14 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-ogp-skhemy/31495638.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-ogp-skhemy/31495638.html


Венедіктова: в ОГП не будуть покривати «безумство», продемонстроване співробітниками держбанку

ОГП- літери абрівіатури у правильному порядку тут стоять, хтось підказати може?
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06.10.2021 14:18 Ответить
Офис Ген.прокурора, не?
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06.10.2021 15:34 Ответить
А давайте посчитаем сколько за сегодня медиаповодов по Мецгеру и, сколько по соучастию ЗЕ в ограблении Коломойским Привата.

Лучше ж громко пожерствовать пешкой, оставив королеву в тени.
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06.10.2021 13:19 Ответить
там не пешка а партия по выделению левых кредитов в ордло оркам, которые НИКОГДА не будут возвращены и лягут на нас с вами....и нелох в доле однозначно
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06.10.2021 13:21 Ответить
Про это я в курсе. Но Мецгер все равно шестерка, которая только исполняла, что приказано.

У криворожских быдланов, как и у донецких до них, только так и бывает.
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06.10.2021 13:25 Ответить
Горіла Зеля, палала.
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06.10.2021 13:19 Ответить
Насколько я понял, в интервью шла речь про кредиты Укрэксим (считай ЗЕ-власти) ДНР. Мецгер шестерка ЗЕ.

Так что таки да - опять замешан ЗЕ. И опять в антиукраинской деятельности. Но все валят на Мецгера пока он говорить не начал.
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06.10.2021 13:24 Ответить
а где ж он харчеваться будет ?
на скромные 580 к жены в месяц жить прикажете ?
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06.10.2021 13:21 Ответить
ГНАТЬ В ШЕЮ ВМЕСТЕ С КУМОМ ---зеленским !
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06.10.2021 13:27 Ответить
В цьому відео ненароком сплила суть домовленості між медіа і слугами. На 1:04 Мецгер каже: "Так может, сначала вы будете предоставлять свои запросы и вопросы, а потом будете мне их задавать?" Ось воно. Мецгер діяв в рамках домовленостей і чекав тільки узгоджених питань. https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18&t=65s
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06.10.2021 13:59 Ответить
Эм, в чем смысл называть это интервью, если вопросы уже известны и ответы полготовлены? Это постановка, имитация интервью)
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06.10.2021 14:15 Ответить
Був би "простий Микола" вже закрили б...
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06.10.2021 15:28 Ответить
 
 