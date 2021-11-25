Головні новини 25 листопада: пресмарафон Зеленського, національний авіаперевізник

Зеленський проведе пресконференцію для обраних ЗМІ, в Україні запустять національного авіаційного перевізника, Євросоюз змінює правила в’їзду, - головні новини 25 листопада.

Пресмарафон Зеленського

Офіс президента оголосив, що завтра очільник держави проведе "пресмарафон". Зустріч із журналістами триватиме 3 години, і запросять на неї представників лише 32 ЗМІ. В ОП кажуть, що це пов’язано з протиепідемічними заходами та обіцяють, що кожне видання зможе задати своє запитання. Але журналістська спільнота обурена. Ті, кого на пресмарафон не запросили, обіцяють прийти завтра на місце його проведення й влаштувати там акцію протесту. Журналісти також пишуть у соцмережах про запитання, які хотіли би, але не зможуть задати очільнику держави.

Національний авіаційний перевізник

Україна створює національного авіаперевізника. Він називатиметься Ukrainian National Airlines, і розбудовуватимуть його разом із Airbus.

Розвідникам, які ловили "вагнерівців", через підробний лист скасували закордонні паспорти

Журналісти з’ясували, що прикордонники забрали у 5 розвідників паспорти нібито згідно з листом з Державної міграційної служби. Але у міграційні службі кажуть, що такого листа не відправляли. Документ виявився підробкою.

Росія відповідальна за злочини "вагнерівців" - Європарламент

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини російськими найманцями із "Групи Вагнера", визнавши, що саме влада РФ несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини.

Нові правила в’їзду до ЄС

Європейська комісія запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу для іноземців. Термін дії COVID-сертифіката пропонують скоротити з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібна бустерна доза.

При цьому вже з 1 березня 2022 року буудть зняті обмеження для всіх вакцинованих іноземців.

Кабмін запустив БЕБ

Уряд видав розпорядження, яким фактично запускає роботу нового органу.

Комісія з обрання очільника САП знову не зібралася

Члени комісії не змогли з’явитися навіть на онлайн-засідання - тож обрання голови САП знову відкладено, а завершити його до кінця листопада - одне із зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках співпраці з МВФ.

Помер Омельченко

Колишній мер Києва пішов з життя через ускладнення COVID-19. Олександру Омельченку було 83 роки.