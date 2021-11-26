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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Київського апеляційного суду повідомляє у Фейсбуці.

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу судді Солом’янського районного суду Києва від 3 листопада, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та продовжено відносно підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2022 року.

Також суд відмовив у задоволенні заяви про передачу Семенченка під особисту поруку.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 3 листопада 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: "Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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Лукашенко такий же впертій як і бубочка. Хочуть покарати семенченка за намір створити приватну військову кампанію.
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26.11.2021 17:36 Відповісти
ПВК - це грубо зліплений привід.
Причина - помста за те, що хуjло не дійшов до Києва, що усій фсбушно-прокурворсько-мусарській наволочі не вдалося послужити улюбленому хуjлу, залякування добровольців і підрив обороноздатності України.
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26.11.2021 17:48 Відповісти
💯
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26.11.2021 17:54 Відповісти
Не можу передати словами, як хочеться побачити хоча б десяток "українських суддів" висячими на шибенці, влаштованій на Майдані.
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26.11.2021 17:52 Відповісти
На сторінці фейсбуку майданівки ЛІлії Сулейманової репортаж і промова Семенченка, де викладені усі причини, замовники і дебіли-виконавці із фсбу.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100000962807850
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26.11.2021 18:28 Відповісти
Посмотрите на все это с другой стороны. Зачем ходить в захваченном террористами ОГА в Донецке? Просто из любопытства? Зачем Косте Гришину брать псевдоним ,,Семён Семенченко,,? Зачем Антону Геращенко ,,продвигать,, Семенченка и пиарить? Помните как его лицо прятали? Откуда у него звание майора, когда он даже ,,вышку,, не окончил? Информация есть в открытом доступе. Вы забыли, что было возбуждено уголовное дело против него по подлогу документов и присвоения звания? Как движется дело? Никак! Антон же при власти был! Героизм оставляет желать лучшего. Это подтверждается многочисленными видео интервью сослуживцев. Плюс я лично общался с человеком, который служил с ним. Это командир противотанкового взвода. Простыми словами-пацаны воюют и гибнут, Костя в кустах с планшетом и в Фейсбуке. Слив информации был по полной программе. Даже фильм снят ,,Иловайск 2014. Батальон ,,Донбасс,, На реальных событиях. В главной роли-настоящий боец из жизни-Тарас Костанчук, позывной ,,Бишут,,! Сыграл сам себя. Там есть прототип Семенченка. Которого ранило в жопу. Там красиво описано чем он ,,дышал,,. И Слава Богу,мне не довелось служить с ним! Так что друзья, не надо верить всему тому, что нам показывают и преподносят. Возможно то, в чем пытаются сейчас его обвинить-полный абсурд. А может и нет. Лично у меня не вызывает никакого сожаления то, что с ним сейчас происходит. Это очень маленькая расплата даже за одну жизнь , которая прекратилась из-за его пиара в свое время! Из говна пулю слепить все таки можно, но она развалится в полете.....
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26.11.2021 18:56 Відповісти
Не хочу витрачати свій час на спростування брехні бидлоїда Дмитрий Иванченко ******** .
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26.11.2021 23:54 Відповісти
ты хоть не бесплатно єту херь строчил?
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27.11.2021 11:20 Відповісти
Вы общались с позором батальона Донбасс бывшим командиром противотанкового взвода В.Бабенко ,он же Фагот,он же же аферист извстный в Б.Церкви как Вова-холодильник.Во время Иловайских событий отдал приказ своему взводу сдаться в плен с оружием в руках.Был практически сразу отпущен с плена россиянами,в отличии от своих бойцов.Решением офицерского собрания батальона было требование убрать его с батальона.Сам он в батальоне больше не появлялся.Собирал деньги на свою карточку под видом помощи своему взводу,причем когда взвод узнал про это сбежал в другую часть. Это если коротко.Про Тараса Костанчука посмотрите в интернете и многое станет понятно.Не все золото что блестит.
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28.11.2021 20:15 Відповісти
Уроды ! Жалкие и смешные уроды.
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27.11.2021 09:24 Відповісти
Собсно, сей персонаж
"Я не прихильник Зеленського. Мені не подобається те що робить його уряд. Але я не можу не відзначити що в порівнянні з Порошенком і його пропагандистами (які називають себе совістю нації) Зеленський i його уряд - як першорозрядник в порівнянні з чемпіоном світу. По брехні, цинізму і повній відсутності совісті…"
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21.01.2022 11:53 Відповісти
 
 