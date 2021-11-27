Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Киевского апелляционного суда сообщает в фейсбуке.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение судьи Соломенского районного суда Киева от 3 ноября, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения под стражей до 1 января 2022г.
Также суд отказал в удовлетворении заявления о передаче Семенченко под личную поруку.
"По результату апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 3 ноября 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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Причина - помста за те, що хуjло не дійшов до Києва, що усій фсбушно-прокурворсько-мусарській наволочі не вдалося послужити улюбленому хуjлу, залякування добровольців і підрив обороноздатності України.
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"Я не прихильник Зеленського. Мені не подобається те що робить його уряд. Але я не можу не відзначити що в порівнянні з Порошенком і його пропагандистами (які називають себе совістю нації) Зеленський i його уряд - як першорозрядник в порівнянні з чемпіоном світу. По брехні, цинізму і повній відсутності совісті…"