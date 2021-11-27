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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Киевского апелляционного суда сообщает в фейсбуке.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение судьи Соломенского районного суда Киева от 3 ноября, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения под стражей до 1 января 2022г.

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Также суд отказал в удовлетворении заявления о передаче Семенченко под личную поруку.

"По результату апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 3 ноября 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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Лукашенко такий же впертій як і бубочка. Хочуть покарати семенченка за намір створити приватну військову кампанію.
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26.11.2021 17:36 Ответить
ПВК - це грубо зліплений привід.
Причина - помста за те, що хуjло не дійшов до Києва, що усій фсбушно-прокурворсько-мусарській наволочі не вдалося послужити улюбленому хуjлу, залякування добровольців і підрив обороноздатності України.
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26.11.2021 17:48 Ответить
💯
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26.11.2021 17:54 Ответить
Не можу передати словами, як хочеться побачити хоча б десяток "українських суддів" висячими на шибенці, влаштованій на Майдані.
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26.11.2021 17:52 Ответить
На сторінці фейсбуку майданівки ЛІлії Сулейманової репортаж і промова Семенченка, де викладені усі причини, замовники і дебіли-виконавці із фсбу.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100000962807850
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26.11.2021 18:28 Ответить
Посмотрите на все это с другой стороны. Зачем ходить в захваченном террористами ОГА в Донецке? Просто из любопытства? Зачем Косте Гришину брать псевдоним ,,Семён Семенченко,,? Зачем Антону Геращенко ,,продвигать,, Семенченка и пиарить? Помните как его лицо прятали? Откуда у него звание майора, когда он даже ,,вышку,, не окончил? Информация есть в открытом доступе. Вы забыли, что было возбуждено уголовное дело против него по подлогу документов и присвоения звания? Как движется дело? Никак! Антон же при власти был! Героизм оставляет желать лучшего. Это подтверждается многочисленными видео интервью сослуживцев. Плюс я лично общался с человеком, который служил с ним. Это командир противотанкового взвода. Простыми словами-пацаны воюют и гибнут, Костя в кустах с планшетом и в Фейсбуке. Слив информации был по полной программе. Даже фильм снят ,,Иловайск 2014. Батальон ,,Донбасс,, На реальных событиях. В главной роли-настоящий боец из жизни-Тарас Костанчук, позывной ,,Бишут,,! Сыграл сам себя. Там есть прототип Семенченка. Которого ранило в жопу. Там красиво описано чем он ,,дышал,,. И Слава Богу,мне не довелось служить с ним! Так что друзья, не надо верить всему тому, что нам показывают и преподносят. Возможно то, в чем пытаются сейчас его обвинить-полный абсурд. А может и нет. Лично у меня не вызывает никакого сожаления то, что с ним сейчас происходит. Это очень маленькая расплата даже за одну жизнь , которая прекратилась из-за его пиара в свое время! Из говна пулю слепить все таки можно, но она развалится в полете.....
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26.11.2021 18:56 Ответить
Не хочу витрачати свій час на спростування брехні бидлоїда Дмитрий Иванченко ******** .
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26.11.2021 23:54 Ответить
ты хоть не бесплатно єту херь строчил?
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27.11.2021 11:20 Ответить
Вы общались с позором батальона Донбасс бывшим командиром противотанкового взвода В.Бабенко ,он же Фагот,он же же аферист извстный в Б.Церкви как Вова-холодильник.Во время Иловайских событий отдал приказ своему взводу сдаться в плен с оружием в руках.Был практически сразу отпущен с плена россиянами,в отличии от своих бойцов.Решением офицерского собрания батальона было требование убрать его с батальона.Сам он в батальоне больше не появлялся.Собирал деньги на свою карточку под видом помощи своему взводу,причем когда взвод узнал про это сбежал в другую часть. Это если коротко.Про Тараса Костанчука посмотрите в интернете и многое станет понятно.Не все золото что блестит.
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28.11.2021 20:15 Ответить
Уроды ! Жалкие и смешные уроды.
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27.11.2021 09:24 Ответить
Собсно, сей персонаж
"Я не прихильник Зеленського. Мені не подобається те що робить його уряд. Але я не можу не відзначити що в порівнянні з Порошенком і його пропагандистами (які називають себе совістю нації) Зеленський i його уряд - як першорозрядник в порівнянні з чемпіоном світу. По брехні, цинізму і повній відсутності совісті…"
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21.01.2022 11:53 Ответить
 
 