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Саакашвілі звернувся до українців: Я тримаюсь, бо навчився цього в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі звернувся до українців: Я тримаюсь, бо навчився цього в Україні

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до українців із зали суду в Тбілісі як до своїх співвітчизників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузія Online".

"Я хочу поінформувати вас про те, що стосовно мене використовували тортури та нелюдську поведінку, але я тримаюся і я також навчився цього в Україні. Я вам дуже вдячний!",- сказав він.

Політик зазначив, що повернувся до Грузії, залишивши престижну посаду в Україні через любов до Грузії.

Саакашвілі також додав, що не визнає грузинського правосуддя.

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"Я не визнаю прокуратуру та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", - сказав він.

Після виступу Саакашвілі через стан здоров’я залишив залу суду. Далі засідання триває без нього. Назад до лікарні політика доправили на реанімобілі.

"Я сьогодні не очікував, що стан здоров’я дасть можливість Міхеілу Саакашвілі брати участь у процесі стільки годин та виступити з такою промовою перед громадськістю. Сьогодні, якщо це не критично, ми повинні відтермінувати процес, а якщо це критично, ми можемо продовжувати, ми готові подавати клопотання", - звернувся до колегії суддів адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні сьогодні Саакашвілі вперше після затримання доставили до Тбіліського міського суду. До цього він не брав участі у засіданнях навіть дистанційно, а адвокати заявляли про поганий стан здоров'я політика.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

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Топ коментарі
+20
"Давай досвиданья".
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29.11.2021 16:53
+17
Миша, Зе уже барыга или еще нет?
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29.11.2021 17:03
+14
Пох
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29.11.2021 17:01
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"Давай досвиданья".
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29.11.2021 16:53 Відповісти
Пусть теперь научится мужеству и стойкости у братского украинцам грузинского народа.

Время ему выделили....
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29.11.2021 19:08 Відповісти
Чого він прагне досягти у Грузії ? Спровокувати тамтешній Майдан проти влади ?
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29.11.2021 16:53 Відповісти
тримайся , не дай грузинам окацапитись, як бульбаші !!!
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29.11.2021 16:55 Відповісти
Асиміляція народам Грузіі не загрожує,в них інший менталітет !!!)))
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29.11.2021 17:04 Відповісти
Дорогой, молодежь в Грузии не знает русского языка!
Совсем !

Так что за Саквартцвело будь спокоен!
Они отчалили от русского мира насовсем !
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29.11.2021 19:10 Відповісти
ложь и пропаганда
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30.11.2021 13:26 Відповісти
-Миша -у тибя постное лицо ,тибе никто денег не даст
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29.11.2021 16:56 Відповісти
Я навіть сльозу пустив...
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29.11.2021 16:56 Відповісти
ржу-нимагу...сорри рыдаю-нимагу
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29.11.2021 17:05 Відповісти
Эээх Мишаня ,кто-же тебя так развёл ,ну просто как последнего лоха ..пьянящий воздух свободы в Украине сыграл с тобой злую шутку .
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29.11.2021 16:57 Відповісти
дорожки сыграли с ним шутку
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29.11.2021 17:07 Відповісти
Пох
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29.11.2021 17:01 Відповісти
Ну і нах... воно нам треба ??? Кружляй гвинтокрил над Грузією !!!)))
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29.11.2021 17:02 Відповісти
Миша, Зе уже барыга или еще нет?
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29.11.2021 17:03 Відповісти
Мне глубоко даже очень глубоко похер что там с етим михой неужели у нас нет войні нет проблем в армии у нас нет проблем с жкх мы у нас нет проблем с нашими пленными которых не меняют уже два года
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29.11.2021 17:11 Відповісти
Після паркурних вишивань по дахам, від СБУ, грузинський екстрім для Саакашвілі - "дитячий садок". Таке враження, що людина навмисно шукає "гострих вражень"...
Щодо цієї особи, моя особиста думка наступна - це "проєкт", іноземних спецслужб, для дестабілізації політичної ситуації у визначених країнах. "БЕБЕБЕБЕ"... он же "Миша Одесский"... он же "Карлсон"...
Про яку любов та патріотизм, з його уст, до України може йти мова?
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29.11.2021 17:24 Відповісти
Миша! забудьте наш номер и наш адрес.. здесь вам не рады!
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29.11.2021 17:31 Відповісти
Він навчився тут триматись бо Порох його тренував ще на даху...
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29.11.2021 17:32 Відповісти
Блатная жизнь не легкая!
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29.11.2021 17:36 Відповісти
Миша , - Сидеть!
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29.11.2021 17:37 Відповісти
Міша, Міха, зачем ти туда поехал (
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29.11.2021 17:55 Відповісти
Украине одного шоуменэна хватает 😀
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29.11.2021 17:56 Відповісти
Не до тебя зеленым, Миша, так шо сиди спокойно. Тут целый гос.переворот, да еще Наивеличайшего Бутусов рыльцем макнул в его собственное зеленое дерьмо. Так шо Луноликий со всех сторон окружен врагами, ты уже не в приоритете.
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29.11.2021 19:06 Відповісти
Так зачем же ты, Миша, сбежал от нас, по английски, не прощаясь, в холодильнику хфуры ?😂
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29.11.2021 19:13 Відповісти
этот персонаж много сделал гадости, когда лил грязь на Пороха и совершал провокации на нашей границе.
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29.11.2021 19:18 Відповісти
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29.11.2021 19:29 Відповісти
Аби не хуже кажуть, та хуже нема вже куди.
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29.11.2021 19:43 Відповісти
Михуєл - сбитьій летчик . . . пьітающийся вернуть себе "самолет" - власть. Новьій президент України после Зе - поступит по закону и откажет в українском гражданстве Михуєлу. . .
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29.11.2021 20:30 Відповісти
Міхо - він буйний.
А цим буйним хочеться ВЛАДИ понад усе. То ж жага влади позбавляє останніх ознак обережності. Працює на публіку = піариться. Це -його життя. І немає сенсу його жаліти та співчувати. У якійсь час усвідомить марність своїх напружувань та попуститься.
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29.11.2021 21:31 Відповісти
Міша ,тримайся як хочеш ,головне не повертайся .Ти тут зайвий .
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29.11.2021 23:13 Відповісти
Барыгошвили пусть посидит--может поумнеет, а то разжирел тут на украинских харчах- ленивый, самовлюбленный, хвастливый, неблагодарный брехун!
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30.11.2021 01:13 Відповісти
Миша забыл уточнить,за что держится-за должность или халявные деньги от зебарыг? Этому тебя научила Украина?
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30.11.2021 02:23 Відповісти
А в чем состоит пытка? От еды он сам отказался. Ну а наркоту не положено в тюрьме давать .
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30.11.2021 06:14 Відповісти
Ну он яркий чел. Что бы тебя в кино сыграл Энди Гарсия.....
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30.11.2021 06:30 Відповісти
Бігати по дахам без пропеллера - все чому Карлсон навчився в Україні.
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30.11.2021 06:48 Відповісти
Ну й яка ж новина про батоно Сулугуні без пророчого Процишина.
Ти їм кричав БАРИГИ, а вони тобі - БЕЗВІЗ!
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30.11.2021 06:55 Відповісти
украинцам на самом деле пох...
предал Порошенко, значит сам выкручивайся там
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30.11.2021 08:54 Відповісти
 
 