Суд залишив Семенченка під вартою до 5 лютого
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Попри оголошення перерви до 9 грудня, суд все ж зібрався ще раз і оголосив ухвалу по запобіжному заходу для Семена Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних.
Семенченка лишили під вартою до 5 лютого, іншим обвинувачуваним також залишили в силі їхні запобіжні заходи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН
Після того, як суддя оголосила перерву у засіданні до завтра, вона пішла до нарадчої кімнати і за хвилин 20 вийшла з ухвалою, згідно з якою Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб, також в інших обвинувачуваних залишаться запобіжні заходи, обрані їм раніше.
Як сказав адвокат Семенченка, 9 грудня буде розглядатися клопотання захисту про повернення обвинувального акту прокурорам. Також він додав, що подаватиме апеляцію на ухвалу про подовження запобіжного заходу Семенченку.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
Вот Тухачевский не ответил за Кронштадт, не ответил за Тамбов, не ответил даже за заговор и попытку военного переворота, но ответил за "шпионаж".
Якир не ответил за своих китайцев, не ответил за "процентное истребление мужского населения", да и в заговоре Тухачевского поучаствовал - но тоже оказался "шпионом"
Так и Семенченко еще предстоит ответить за Богдановку, за Илловайск, а особенно за Дебальцево.
При эвакуации личного состава английских, французских и бельгийских войск в районе Дюнкерка было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение. В общей сложности, было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества[24], 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт 9 английских дивизий.[11][25] Потери Королевских военно-воздушных сил, прикрывавших эвакуацию, составили 106 самолётов. В ходе операции и при транспортировке в Англию погибло и пропало без вести около 2 тысяч солдат и моряков союзников[6][26][26][26].
В ходе боёв с немецкими войсками во время проведения операции «Динамо» и после её окончания в районе Дюнкерка были пленены в общей сложности 50 тысяч военнослужащих французской армии[27]. Несмотря на то, что английский военно-морской флот до последней возможности не прекращал эвакуацию и успел вывезти более 26 тысяч французов[23], около 15 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен к немцам, когда прикрывали последний этап эвакуации, будучи в арьергарде эвакуирующихся войск. Впоследствии немецкая пропаганда использовала этот эпизод для разжигания антибританских настроений среди французов[28].
В ходе операции были потеряны более четверти участвовавших в эвакуации кораблей и судов[6] (224 английских[3][26] и около 60 французских[3] судов), в том числе 6[26][29] эсминцев английского военно-морского флота и 3 французских ВМС. Значительное количество кораблей получили повреждения[3] (в том числе, 19[29] или 23[6] корабля английского военно-морского флота).
"Можу сказати, що, наприклад, коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з'явився на Фейсбук-сторінці Семена Семенченка (Грішина)... Мені хочеться сподіватися, що політики робили це не навмисно. Але звідки з'явився план виходу військ із Дебальцевого у Семенченка, мені досі невідомо"
Иловайск - именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.
Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен.
Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, которые платили налоги Украине, оказались в руках Курченко и россиян.
Так что гнилой этот мальчик, не советую на него молиться.
Иловайск. Именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.
Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен. А виноват, кстати, снова Муженко.
Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, до того платившие налоги Украине, перешли в руки Курченко. Тут "виноват Порошенко, однозначно".
Вывод: Гришин дурак-командир в первых двух случаях, предатель-балабол в третьем, восторженный идеалист в четвертом - или засланный казачок во всех четырех.
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Украинские судьи это скорей просто отдельный мафиозный анклав, который за бабло выполняет любые хотелки клиентов и власть это вполне устраивает. Но результат конечно схожий.
И вообще, Зеленский преследует не за предательство, а за угрозу самовластию его.
Смотрим еще раз! Внимательно! Анализируем ощущения! Делаем выводы, если не может думать и не впали в оргазм от величия момента...