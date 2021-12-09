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Суд залишив Семенченка під вартою до 5 лютого

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд залишив Семенченка під вартою до 5 лютого

Попри оголошення перерви до 9 грудня, суд все ж зібрався ще раз і оголосив ухвалу по запобіжному заходу для Семена Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних.

Семенченка лишили під вартою до 5 лютого, іншим обвинувачуваним також залишили в силі їхні запобіжні заходи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  УНІАН

Після того, як суддя оголосила перерву у засіданні до завтра, вона пішла до нарадчої кімнати і за хвилин 20 вийшла з ухвалою, згідно з якою Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб, також в інших обвинувачуваних залишаться запобіжні заходи, обрані їм раніше.

Як сказав адвокат Семенченка, 9 грудня буде розглядатися клопотання захисту про повернення обвинувального акту прокурорам. Також він додав, що подаватиме апеляцію на ухвалу про подовження запобіжного заходу Семенченку.

Читайте: Обвинувальний вирок щодо Семенченка та ще 9 осіб скерований до суду, - Офіс ГПУ

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Ну, що тут сказати: російські війська на порозі, а бойові командири по тюрмах. Нас захищатиме 95 квартал?
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09.12.2021 05:11
+12
Олег Кравцов 750452e7 /// Ти, або звичайний дебілоїд диванний, або прокацапський фсбешний сексот, який про війну знає тільки з ******** пропогандонських кацапських фільмів. На війні, виродок ти паРашний, поранення отримують в різні частини тіла. Тепер про іловайськ і "дебільцево". Семенченко, з побратимами, від самого початку цих трагедій, добивався відкритого суду і ЗАСУДЖЕННЯ винних в цій біді. До сьогодні цього не відбулося... Ну тобі, ГНИДІ, всіх цих "нюансів"не зрозуміти. Твоє завдання - поливати брудом Героїв і Патріотів України.
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09.12.2021 07:14
+10
А вот если бы Семенченко воевал против Украины на Донбассе, то его уже давно отпустили по решению суда или обменяли.
А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
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09.12.2021 01:58
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От клятий барига!
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09.12.2021 01:38 Відповісти
А вот если бы Семенченко воевал против Украины на Донбассе, то его уже давно отпустили по решению суда или обменяли.
А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
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09.12.2021 01:58 Відповісти
Возмездие приходит откуда не ждали.
Вот Тухачевский не ответил за Кронштадт, не ответил за Тамбов, не ответил даже за заговор и попытку военного переворота, но ответил за "шпионаж".
Якир не ответил за своих китайцев, не ответил за "процентное истребление мужского населения", да и в заговоре Тухачевского поучаствовал - но тоже оказался "шпионом"
Так и Семенченко еще предстоит ответить за Богдановку, за Илловайск, а особенно за Дебальцево.
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09.12.2021 05:36 Відповісти
Так это Семенченко котлы организовал?
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09.12.2021 06:02 Відповісти
А как же! Бо Бо Пеця и его Галантарей с Мужеложенко тут не причем.
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09.12.2021 07:28 Відповісти
ты идиот ?
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09.12.2021 08:09 Відповісти
Від того, що ти намагаєшся мене образити, роль ставлеників Петра - Галантарея та Мужеложенка в загибелі солдатів ВСУ та добровольців не зміниться. Війська в котли не Семен заводив. І це очевидно. Але ти звизди, можливо соєвий батончик отримаєш.
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09.12.2021 08:27 Відповісти
За таке чиколядовий полагається.
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09.12.2021 08:54 Відповісти
Скажи мне, как ты оцениваешь операцию в Дюнкерке? Нам очень интересно твоё мнение (нет)

При эвакуации личного состава английских, французских и бельгийских войск в районе Дюнкерка было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение. В общей сложности, было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества[24], 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт 9 английских дивизий.[11][25] Потери Королевских военно-воздушных сил, прикрывавших эвакуацию, составили 106 самолётов. В ходе операции и при транспортировке в Англию погибло и пропало без вести около 2 тысяч солдат и моряков союзников[6][26][26][26].

В ходе боёв с немецкими войсками во время проведения операции «Динамо» и после её окончания в районе Дюнкерка были пленены в общей сложности 50 тысяч военнослужащих французской армии[27]. Несмотря на то, что английский военно-морской флот до последней возможности не прекращал эвакуацию и успел вывезти более 26 тысяч французов[23], около 15 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен к немцам, когда прикрывали последний этап эвакуации, будучи в арьергарде эвакуирующихся войск. Впоследствии немецкая пропаганда использовала этот эпизод для разжигания антибританских настроений среди французов[28].

В ходе операции были потеряны более четверти участвовавших в эвакуации кораблей и судов[6] (224 английских[3][26] и около 60 французских[3] судов), в том числе 6[26][29] эсминцев английского военно-морского флота и 3 французских ВМС. Значительное количество кораблей получили повреждения[3] (в том числе, 19[29] или 23[6] корабля английского военно-морского флота).
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09.12.2021 09:30 Відповісти
В Иловайск завел именно Семенченко. Кстати.
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09.12.2021 11:57 Відповісти
А кто сливал информацию о планах выхода из котлов?
"Можу сказати, що, наприклад, коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з'явився на Фейсбук-сторінці Семена Семенченка (Грішина)... Мені хочеться сподіватися, що політики робили це не навмисно. Але звідки з'явився план виходу військ із Дебальцевого у Семенченка, мені досі невідомо"
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09.12.2021 12:12 Відповісти
Та я вас таки умоляю. Ви шо, хотите тёте Саре рассказать за войну?
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09.12.2021 08:39 Відповісти
Богдановка. Он еще накануне анонсировал наступление. Поэтому его там ждали чеченцы на бронетранспортерах. Результат - дикие потери в его отряде. Кто виноват - "Армия не помогла". Правда, армия не знала о том, что надо помогать, командир отряда Семенченко не побеспокоился об организации взаимодействия с соседями.

Иловайск - именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.

Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен.

Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, которые платили налоги Украине, оказались в руках Курченко и россиян.

Так что гнилой этот мальчик, не советую на него молиться.
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09.12.2021 11:56 Відповісти
а подельница гришина надюха белая и пушистая?
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09.12.2021 04:42 Відповісти
Кацапыдло, вот зачем брехать, когда "подельница" и дня не была подельницей Семена.
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09.12.2021 07:29 Відповісти
чепушило, а по делу о атаке на зраду с баржи на Днепре они не вместе проходят?
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09.12.2021 08:38 Відповісти
Не, там она с Рубаном.
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09.12.2021 11:58 Відповісти
Ну, що тут сказати: російські війська на порозі, а бойові командири по тюрмах. Нас захищатиме 95 квартал?
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09.12.2021 05:11 Відповісти
Гришин боевой командир? С ранением в жопу? Это сливальщик своих и чужих солдат. Если забыли за 14-й год, по погуглите в контексте Семенченко и Богдановка, Илловайск, Дебальцево.
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09.12.2021 05:38 Відповісти
Воно ж на Цензорі давно вже засвітилось, як відвертий та огидне ********** кацапидло.
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09.12.2021 07:32 Відповісти
ух каокй вомбать какой вомбать - уже креветки не кушать его же бат послал пешим ходом на юг
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09.12.2021 08:15 Відповісти
Виходячи з стилю твоїх "коментів", ти, швидше за все, зеленосопливий підліток, яких об*ївся соєвого "шоколаду".
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09.12.2021 08:30 Відповісти
Богдановка. Он еще накануне анонсировал наступление. Остроумно. "Внезапность действует ошеломляюще"(Полевой устав 1939 года). Поэтому его там внезапно ждали чеченцы на бронетранспортерах. Результат - дикие потери в его отряде. Кто виноват - "Армия не помогла". Правда, армия не знала о том, что надо помогать, командир отряда Семенченко не побеспокоился об организации взаимодействия с соседями. Муженко тогда еще не командовал армейцами.

Иловайск. Именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.

Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен. А виноват, кстати, снова Муженко.

Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, до того платившие налоги Украине, перешли в руки Курченко. Тут "виноват Порошенко, однозначно".

Вывод: Гришин дурак-командир в первых двух случаях, предатель-балабол в третьем, восторженный идеалист в четвертом - или засланный казачок во всех четырех.
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09.12.2021 12:05 Відповісти

ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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09.12.2021 07:21 Відповісти
Замініть слова про ІІІ Райх і ви отримаєте характеристику ******** "судів" в Україні
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09.12.2021 07:36 Відповісти
Это скорей точное описание кацапских судей. В Украине, к счастью, не диктатура.
Украинские судьи это скорей просто отдельный мафиозный анклав, который за бабло выполняет любые хотелки клиентов и власть это вполне устраивает. Но результат конечно схожий.
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09.12.2021 10:19 Відповісти
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09.12.2021 08:16 Відповісти
Не являюсь сторонником гришина, но почему мудачука по статье финансирование терроризма держали дома, а гришина по фейковому обвинению, держат в сизо?!! Может потому что зе-сепар и мудачуки - это одна команда?!
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09.12.2021 08:22 Відповісти
Буквально вчера читал на Цензоре же, что НАЗК обнаружило, что Мертвечук скрыл от обязательного декларирования имущества на около 40 млн. грн., за что полагается отсидка. И что? А ничего ...
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09.12.2021 08:34 Відповісти
Потому ,что 👹🐲🤢🐸😈🤡 это РЕВАНШ РЫГОВ И ************** !
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09.12.2021 09:03 Відповісти
Потому что Медведчук хоть и такая же сволочь, как Гришин, если не большая, но умный и незарегистрированное оружие дома не хранит.
И вообще, Зеленский преследует не за предательство, а за угрозу самовластию его.
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09.12.2021 12:08 Відповісти
И неша ЗеЛеноболотная власть хочет, чтобы мужики шли в региональное ополчение? А завтра в прокуратуру к Венедиктовне за участин в вооруженных формированиях?
Смотрим еще раз! Внимательно! Анализируем ощущения! Делаем выводы, если не может думать и не впали в оргазм от величия момента...

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09.12.2021 08:46 Відповісти
А ты уверен, что наша власть любого цвета хочет, что бы было региональное, или просто народное ополчение? Самое последнее дело - обвинять нашу власть в патриотизме!
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09.12.2021 09:02 Відповісти
Эх, судью Вишняка да на Медведчука!
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09.12.2021 08:58 Відповісти
Рыба гниет с головы ! Какие суды ? Сплошные "чего изволите ?"
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09.12.2021 09:06 Відповісти
Про власть в тяжелой ситуации: "Утопающему чиновнику и использованный презерватив - спасательный плот!"
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09.12.2021 10:18 Відповісти
фсбушні репресії проти добровольчого руху.
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09.12.2021 10:42 Відповісти
 
 