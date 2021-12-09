Суд залишив Семенченка під вартою до 5 лютого

Попри оголошення перерви до 9 грудня, суд все ж зібрався ще раз і оголосив ухвалу по запобіжному заходу для Семена Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних.

Семенченка лишили під вартою до 5 лютого, іншим обвинувачуваним також залишили в силі їхні запобіжні заходи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН

Після того, як суддя оголосила перерву у засіданні до завтра, вона пішла до нарадчої кімнати і за хвилин 20 вийшла з ухвалою, згідно з якою Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб, також в інших обвинувачуваних залишаться запобіжні заходи, обрані їм раніше.

Як сказав адвокат Семенченка, 9 грудня буде розглядатися клопотання захисту про повернення обвинувального акту прокурорам. Також він додав, що подаватиме апеляцію на ухвалу про подовження запобіжного заходу Семенченку.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.