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Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля

Несмотря на объявление перерыва до 9 декабря, суд все же собрался еще раз и объявил решение о мере пресечения для Семена Семенченко и еще восьмерых обвиняемых.

Семенченко оставили под стражей до 5 февраля, другим обвиняемым также оставили в силе их меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После того, как судья объявила перерыв в заседании до завтра, она ушла в совещательную комнату и через минут 20 вышла с постановлением, согласно которому Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток, также у других обвиняемых останутся меры, избранные им ранее.

Как сказал адвокат Семенченко, 9 декабря будет рассматриваться ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам. Также он добавил, что будет подавать апелляцию на постановление о продлении меры пресечения Семенченко.

Также читайте: Обвинительный приговор Семенченко и еще 9 людям направлен в суд, - Офис ГПУ

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Ну, що тут сказати: російські війська на порозі, а бойові командири по тюрмах. Нас захищатиме 95 квартал?
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09.12.2021 05:11
+12
Олег Кравцов 750452e7 /// Ти, або звичайний дебілоїд диванний, або прокацапський фсбешний сексот, який про війну знає тільки з ******** пропогандонських кацапських фільмів. На війні, виродок ти паРашний, поранення отримують в різні частини тіла. Тепер про іловайськ і "дебільцево". Семенченко, з побратимами, від самого початку цих трагедій, добивався відкритого суду і ЗАСУДЖЕННЯ винних в цій біді. До сьогодні цього не відбулося... Ну тобі, ГНИДІ, всіх цих "нюансів"не зрозуміти. Твоє завдання - поливати брудом Героїв і Патріотів України.
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09.12.2021 07:14
+10
А вот если бы Семенченко воевал против Украины на Донбассе, то его уже давно отпустили по решению суда или обменяли.
А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
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09.12.2021 01:58
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От клятий барига!
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09.12.2021 01:38 Ответить
А вот если бы Семенченко воевал против Украины на Донбассе, то его уже давно отпустили по решению суда или обменяли.
А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
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09.12.2021 01:58 Ответить
Возмездие приходит откуда не ждали.
Вот Тухачевский не ответил за Кронштадт, не ответил за Тамбов, не ответил даже за заговор и попытку военного переворота, но ответил за "шпионаж".
Якир не ответил за своих китайцев, не ответил за "процентное истребление мужского населения", да и в заговоре Тухачевского поучаствовал - но тоже оказался "шпионом"
Так и Семенченко еще предстоит ответить за Богдановку, за Илловайск, а особенно за Дебальцево.
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09.12.2021 05:36 Ответить
Так это Семенченко котлы организовал?
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09.12.2021 06:02 Ответить
А как же! Бо Бо Пеця и его Галантарей с Мужеложенко тут не причем.
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09.12.2021 07:28 Ответить
ты идиот ?
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09.12.2021 08:09 Ответить
Від того, що ти намагаєшся мене образити, роль ставлеників Петра - Галантарея та Мужеложенка в загибелі солдатів ВСУ та добровольців не зміниться. Війська в котли не Семен заводив. І це очевидно. Але ти звизди, можливо соєвий батончик отримаєш.
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09.12.2021 08:27 Ответить
За таке чиколядовий полагається.
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09.12.2021 08:54 Ответить
Скажи мне, как ты оцениваешь операцию в Дюнкерке? Нам очень интересно твоё мнение (нет)

При эвакуации личного состава английских, французских и бельгийских войск в районе Дюнкерка было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение. В общей сложности, было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества[24], 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт 9 английских дивизий.[11][25] Потери Королевских военно-воздушных сил, прикрывавших эвакуацию, составили 106 самолётов. В ходе операции и при транспортировке в Англию погибло и пропало без вести около 2 тысяч солдат и моряков союзников[6][26][26][26].

В ходе боёв с немецкими войсками во время проведения операции «Динамо» и после её окончания в районе Дюнкерка были пленены в общей сложности 50 тысяч военнослужащих французской армии[27]. Несмотря на то, что английский военно-морской флот до последней возможности не прекращал эвакуацию и успел вывезти более 26 тысяч французов[23], около 15 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен к немцам, когда прикрывали последний этап эвакуации, будучи в арьергарде эвакуирующихся войск. Впоследствии немецкая пропаганда использовала этот эпизод для разжигания антибританских настроений среди французов[28].

В ходе операции были потеряны более четверти участвовавших в эвакуации кораблей и судов[6] (224 английских[3][26] и около 60 французских[3] судов), в том числе 6[26][29] эсминцев английского военно-морского флота и 3 французских ВМС. Значительное количество кораблей получили повреждения[3] (в том числе, 19[29] или 23[6] корабля английского военно-морского флота).
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09.12.2021 09:30 Ответить
В Иловайск завел именно Семенченко. Кстати.
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09.12.2021 11:57 Ответить
А кто сливал информацию о планах выхода из котлов?
"Можу сказати, що, наприклад, коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з'явився на Фейсбук-сторінці Семена Семенченка (Грішина)... Мені хочеться сподіватися, що політики робили це не навмисно. Але звідки з'явився план виходу військ із Дебальцевого у Семенченка, мені досі невідомо"
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09.12.2021 12:12 Ответить
Та я вас таки умоляю. Ви шо, хотите тёте Саре рассказать за войну?
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09.12.2021 08:39 Ответить
Богдановка. Он еще накануне анонсировал наступление. Поэтому его там ждали чеченцы на бронетранспортерах. Результат - дикие потери в его отряде. Кто виноват - "Армия не помогла". Правда, армия не знала о том, что надо помогать, командир отряда Семенченко не побеспокоился об организации взаимодействия с соседями.

Иловайск - именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.

Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен.

Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, которые платили налоги Украине, оказались в руках Курченко и россиян.

Так что гнилой этот мальчик, не советую на него молиться.
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09.12.2021 11:56 Ответить
а подельница гришина надюха белая и пушистая?
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09.12.2021 04:42 Ответить
Кацапыдло, вот зачем брехать, когда "подельница" и дня не была подельницей Семена.
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09.12.2021 07:29 Ответить
чепушило, а по делу о атаке на зраду с баржи на Днепре они не вместе проходят?
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09.12.2021 08:38 Ответить
Не, там она с Рубаном.
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09.12.2021 11:58 Ответить
Ну, що тут сказати: російські війська на порозі, а бойові командири по тюрмах. Нас захищатиме 95 квартал?
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09.12.2021 05:11 Ответить
Гришин боевой командир? С ранением в жопу? Это сливальщик своих и чужих солдат. Если забыли за 14-й год, по погуглите в контексте Семенченко и Богдановка, Илловайск, Дебальцево.
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09.12.2021 05:38 Ответить
Воно ж на Цензорі давно вже засвітилось, як відвертий та огидне ********** кацапидло.
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09.12.2021 07:32 Ответить
ух каокй вомбать какой вомбать - уже креветки не кушать его же бат послал пешим ходом на юг
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09.12.2021 08:15 Ответить
Виходячи з стилю твоїх "коментів", ти, швидше за все, зеленосопливий підліток, яких об*ївся соєвого "шоколаду".
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09.12.2021 08:30 Ответить
Богдановка. Он еще накануне анонсировал наступление. Остроумно. "Внезапность действует ошеломляюще"(Полевой устав 1939 года). Поэтому его там внезапно ждали чеченцы на бронетранспортерах. Результат - дикие потери в его отряде. Кто виноват - "Армия не помогла". Правда, армия не знала о том, что надо помогать, командир отряда Семенченко не побеспокоился об организации взаимодействия с соседями. Муженко тогда еще не командовал армейцами.

Иловайск. Именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.

Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен. А виноват, кстати, снова Муженко.

Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, до того платившие налоги Украине, перешли в руки Курченко. Тут "виноват Порошенко, однозначно".

Вывод: Гришин дурак-командир в первых двух случаях, предатель-балабол в третьем, восторженный идеалист в четвертом - или засланный казачок во всех четырех.
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09.12.2021 12:05 Ответить

ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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09.12.2021 07:21 Ответить
Замініть слова про ІІІ Райх і ви отримаєте характеристику ******** "судів" в Україні
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09.12.2021 07:36 Ответить
Это скорей точное описание кацапских судей. В Украине, к счастью, не диктатура.
Украинские судьи это скорей просто отдельный мафиозный анклав, который за бабло выполняет любые хотелки клиентов и власть это вполне устраивает. Но результат конечно схожий.
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09.12.2021 10:19 Ответить
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09.12.2021 08:16 Ответить
Не являюсь сторонником гришина, но почему мудачука по статье финансирование терроризма держали дома, а гришина по фейковому обвинению, держат в сизо?!! Может потому что зе-сепар и мудачуки - это одна команда?!
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09.12.2021 08:22 Ответить
Буквально вчера читал на Цензоре же, что НАЗК обнаружило, что Мертвечук скрыл от обязательного декларирования имущества на около 40 млн. грн., за что полагается отсидка. И что? А ничего ...
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09.12.2021 08:34 Ответить
Потому ,что 👹🐲🤢🐸😈🤡 это РЕВАНШ РЫГОВ И ************** !
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09.12.2021 09:03 Ответить
Потому что Медведчук хоть и такая же сволочь, как Гришин, если не большая, но умный и незарегистрированное оружие дома не хранит.
И вообще, Зеленский преследует не за предательство, а за угрозу самовластию его.
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09.12.2021 12:08 Ответить
И неша ЗеЛеноболотная власть хочет, чтобы мужики шли в региональное ополчение? А завтра в прокуратуру к Венедиктовне за участин в вооруженных формированиях?
Смотрим еще раз! Внимательно! Анализируем ощущения! Делаем выводы, если не может думать и не впали в оргазм от величия момента...

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09.12.2021 08:46 Ответить
А ты уверен, что наша власть любого цвета хочет, что бы было региональное, или просто народное ополчение? Самое последнее дело - обвинять нашу власть в патриотизме!
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09.12.2021 09:02 Ответить
Эх, судью Вишняка да на Медведчука!
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09.12.2021 08:58 Ответить
Рыба гниет с головы ! Какие суды ? Сплошные "чего изволите ?"
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09.12.2021 09:06 Ответить
Про власть в тяжелой ситуации: "Утопающему чиновнику и использованный презерватив - спасательный плот!"
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09.12.2021 10:18 Ответить
фсбушні репресії проти добровольчого руху.
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09.12.2021 10:42 Ответить
 
 