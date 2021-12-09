Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Несмотря на объявление перерыва до 9 декабря, суд все же собрался еще раз и объявил решение о мере пресечения для Семена Семенченко и еще восьмерых обвиняемых.
Семенченко оставили под стражей до 5 февраля, другим обвиняемым также оставили в силе их меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После того, как судья объявила перерыв в заседании до завтра, она ушла в совещательную комнату и через минут 20 вышла с постановлением, согласно которому Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток, также у других обвиняемых останутся меры, избранные им ранее.
Как сказал адвокат Семенченко, 9 декабря будет рассматриваться ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам. Также он добавил, что будет подавать апелляцию на постановление о продлении меры пресечения Семенченко.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.
Пожалуйста, подождите...
А вот одного не пойму, неужели эти судьи или высшие чиновники, которые стоят за подобными решениями, думают что они будут нужны пуйлу или их оценят и отблагодарят в рашке?
Вот Тухачевский не ответил за Кронштадт, не ответил за Тамбов, не ответил даже за заговор и попытку военного переворота, но ответил за "шпионаж".
Якир не ответил за своих китайцев, не ответил за "процентное истребление мужского населения", да и в заговоре Тухачевского поучаствовал - но тоже оказался "шпионом"
Так и Семенченко еще предстоит ответить за Богдановку, за Илловайск, а особенно за Дебальцево.
При эвакуации личного состава английских, французских и бельгийских войск в районе Дюнкерка было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение. В общей сложности, было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества[24], 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт 9 английских дивизий.[11][25] Потери Королевских военно-воздушных сил, прикрывавших эвакуацию, составили 106 самолётов. В ходе операции и при транспортировке в Англию погибло и пропало без вести около 2 тысяч солдат и моряков союзников[6][26][26][26].
В ходе боёв с немецкими войсками во время проведения операции «Динамо» и после её окончания в районе Дюнкерка были пленены в общей сложности 50 тысяч военнослужащих французской армии[27]. Несмотря на то, что английский военно-морской флот до последней возможности не прекращал эвакуацию и успел вывезти более 26 тысяч французов[23], около 15 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен к немцам, когда прикрывали последний этап эвакуации, будучи в арьергарде эвакуирующихся войск. Впоследствии немецкая пропаганда использовала этот эпизод для разжигания антибританских настроений среди французов[28].
В ходе операции были потеряны более четверти участвовавших в эвакуации кораблей и судов[6] (224 английских[3][26] и около 60 французских[3] судов), в том числе 6[26][29] эсминцев английского военно-морского флота и 3 французских ВМС. Значительное количество кораблей получили повреждения[3] (в том числе, 19[29] или 23[6] корабля английского военно-морского флота).
"Можу сказати, що, наприклад, коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з'явився на Фейсбук-сторінці Семена Семенченка (Грішина)... Мені хочеться сподіватися, що політики робили це не навмисно. Але звідки з'явився план виходу військ із Дебальцевого у Семенченка, мені досі невідомо"
Иловайск - именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.
Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен.
Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, которые платили налоги Украине, оказались в руках Курченко и россиян.
Так что гнилой этот мальчик, не советую на него молиться.
Иловайск. Именно Семенченко, а не армейцы, завел туда добровольцев. Потом с ранением в жопе вовремя эвакуировался и опять начал валувать: "Армия не спасает оказавшихся в окружении добровольцев". Митинги давай собирать... С тех пор "виноват" Муженко, хотя доказательств того, что он хотя бы знал, что добровольцы полезут в Иловайск даже Безуглая не нашла.
Дебальцево. Накануне отхода армия утверждала "Стоим до последнего", а сама готовила выход из мешка. Но накануне, за несколько часов до отхода, Гришин выложил в фейсбук планы отхода с маршрутами и т.д. Армия была в шоке, много пришлось на ходу перепланировать. А этот гад и доволен. А виноват, кстати, снова Муженко.
Потом еще была блокада "торговля на крови", в результате которой предприятия ОРДЛО, до того платившие налоги Украине, перешли в руки Курченко. Тут "виноват Порошенко, однозначно".
Вывод: Гришин дурак-командир в первых двух случаях, предатель-балабол в третьем, восторженный идеалист в четвертом - или засланный казачок во всех четырех.
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Украинские судьи это скорей просто отдельный мафиозный анклав, который за бабло выполняет любые хотелки клиентов и власть это вполне устраивает. Но результат конечно схожий.
И вообще, Зеленский преследует не за предательство, а за угрозу самовластию его.
Смотрим еще раз! Внимательно! Анализируем ощущения! Делаем выводы, если не может думать и не впали в оргазм от величия момента...