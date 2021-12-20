До розслідування загибелі білоруського активіста Шишова залучили іноземних фахівців, - Вигівський

На сьогодні проводяться певні слідчі дії у зв'язку із загибеллю глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова. Для цього використовують нову практику для української поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Головного управління Національної поліції у Києві, генерал Іван Вигівський.

"Буквально кілька тижнів тому для повного дослідження обставин його смерті та отримання консультацій у галузі поведінкового аналізу ми залучали у рамках міжнародного співробітництва фахівців з інших держав. Вони з нашими поліцейськими були на місці події", - зазначив Вигівський.

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Однак експерти просили, щоб поки що не розголошувалась інформація звідки вони. Відомо, що фахівці складатимуть психологічний портрет померлого, його стану, вивчатимуть матеріали кримінального провадження, хто давав свідчення.

"Весь світ рухається вперед і ми теж переймаємо такі передові практики", - наголосив генерал.

За результатами цієї співпраці буде отримано консультаційний висновок, який буде долучено до матеріалів кримінального провадження. Слідство розглядає версію самогубства, але не виключає варіанта, що Шишову "допомогли".

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіції заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією телеграм-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.