ООН запустить місію з пошуку фактів теракту в Оленівці, - Гутерріш
ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша в ході прес-конференції.
"Ми отримуємо запити від Російської Федерації і запити від України провести розслідування щодо подій (в Оленівці - ред.). Я вирішив, у відповідності зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів", - заявив Гутерріш.
Він також додав, що в результаті роботи місії встановлені факти будуть передані урядам України і РФ.
"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", - підкреслив генсек ООН.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".
поки на членом оон є русня - то все взбалтування води в стакані.
Ну що тепер ми можемо бути спокійними бо тепер ми точно дізнаємося всю правду.
Нам в ООН розкажуть що стало причиною загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії