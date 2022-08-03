УКР
ООН запустить місію з пошуку фактів теракту в Оленівці, - Гутерріш

гутерріш

ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша в ході прес-конференції.

"Ми отримуємо запити від Російської Федерації і запити від України провести розслідування щодо подій (в Оленівці - ред.). Я вирішив, у відповідності зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів", - заявив Гутерріш.

Він також додав, що в результаті роботи місії встановлені факти будуть передані урядам України і РФ.

"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", - підкреслив генсек ООН.

Також читайте: Україна закликаєООН і Червоний Хрест розслідувати варварську страту в Оленівці, - Кулеба

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

ООН (3418) полонені (2340) Гутерріш Антоніу (404) воєнні злочини (1924)
Топ коментарі
+13
Та вы расследуете... Пользы от вас будет как от "давайте возьмёмся за руки и запустим воздушные шарики".
показати весь коментар
03.08.2022 22:02 Відповісти
+10
Вы долбодятлы вроде гарантами были. Ну так сделайте миссию по расследованию почему вы не выполнили то, что гарантировали. Суки драные. бесполезные твари. Сидите теперь и не петюкайте. Миссия у них
показати весь коментар
03.08.2022 22:04 Відповісти
+9
Цей дядя працює на росію, він зробить все, що скаже путін, а скоріше всього це буде ні туди ні сюди, будуть тягнути час, прикриваючись різними відмовками.
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Тільки займеться. Коли все підераша прибрала.
показати весь коментар
03.08.2022 22:00 Відповісти
АМОРФНАЯ ООН в СОВРЕМЕННОМ формате ИЗЖИЛА себя !!! ( Агрессор в Сов. Безе с ПРАВОМ ВЕТО и т.д. ) Необходима полная реформа !!!
показати весь коментар
04.08.2022 00:51 Відповісти
запустит "дурочку"?
показати весь коментар
03.08.2022 22:00 Відповісти
Пригадав анекдот про Хрущова. - Щодо "запустив".

Пионерка спросила Хрущева: - Дяденька, правду папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство? - Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу!
показати весь коментар
03.08.2022 22:09 Відповісти
Знайдуть докази теракту з боку українців. Кончені.
показати весь коментар
03.08.2022 22:00 Відповісти
З чого б це? Україна сама просить міжнародні організації розслідувати все по максимуму. Термобаричну бомбу підірвати всередині приміщення з полоненими це ще той зашквар.
показати весь коментар
03.08.2022 23:36 Відповісти
Та вы расследуете... Пользы от вас будет как от "давайте возьмёмся за руки и запустим воздушные шарики".
показати весь коментар
03.08.2022 22:02 Відповісти
гутєрєшу ху@ло показало наочно як виглядає млрд $
показати весь коментар
04.08.2022 07:35 Відповісти
Вы долбодятлы вроде гарантами были. Ну так сделайте миссию по расследованию почему вы не выполнили то, что гарантировали. Суки драные. бесполезные твари. Сидите теперь и не петюкайте. Миссия у них
показати весь коментар
03.08.2022 22:04 Відповісти
Сейчас им накидают ржавых обломков
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Цей дядя працює на росію, він зробить все, що скаже путін, а скоріше всього це буде ні туди ні сюди, будуть тягнути час, прикриваючись різними відмовками.
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Спасибо, Зеленский, за этого чудесного гаранта договорённостей. Это и был план освобождения азовцев?
показати весь коментар
03.08.2022 22:07 Відповісти
На бумаге не было никаких ГАРАНТИЙ ПО-БЕЗОПАСНОСТИ "АЗОВЦЕВ" ZeИУДА СОЗНАТЕЛЬНО СДАЛ ИХ НА РАСТЕРЗАНИЕ РАШИСТАМ!
показати весь коментар
04.08.2022 06:26 Відповісти
та хай запускає - запуском більше від ооні, запуском менше,
немає різниці...
поки на членом оон є русня - то все взбалтування води в стакані.
показати весь коментар
03.08.2022 22:08 Відповісти
iмпотенти. "коррупцiя iнтернатiонал"(с)
показати весь коментар
03.08.2022 22:08 Відповісти
Як вже дістало це нікчемне світове посміховисько. Якщо представник кацапстану прямо на черговій сесії ООН підійде до нього перед телекамерами і плюне йому в морду, то він утреться, виразить "озабоченность" і запропонує створити комісію, яка повинна буде визначити чи плювок був насправді, чи всім тільки здалось.
показати весь коментар
03.08.2022 22:08 Відповісти
Таке вже було. Згадайте 2014 р. коли Чуркін плював всім в очі на радбезі оон.
показати весь коментар
03.08.2022 22:11 Відповісти
Так то ще напевне треба засідання ООН провести.
показати весь коментар
03.08.2022 22:09 Відповісти
Юра - 5 рублей и Нюра
Хорошо работаешь, глубоко, со знанием дела
показати весь коментар
03.08.2022 22:22 Відповісти
Что вы можете расследовать,вас уже давным давно купили как футбольный клуб!
показати весь коментар
03.08.2022 22:11 Відповісти
Ось що значить,коли ви не озброєні до зубів.Була би в нас ядерна зброя,чи достатньо далекобійних ракет і нічого цього би зараз не було.
показати весь коментар
03.08.2022 22:14 Відповісти
ліга націй, оон - граблі номер два
показати весь коментар
03.08.2022 22:14 Відповісти
Можна багато ляпів від ООН пригадати, навіщо вони потрібні....
показати весь коментар
03.08.2022 22:15 Відповісти
Готовий поставити 10 копійок, що або будемо винуваті Ми або це був хлопок газу, все підлаштували ПВКшники, місію ООН тупо не пустять
показати весь коментар
03.08.2022 22:15 Відповісти
Здохни, падло! Краще мовчи вже, тупо мовчи, бо аж бісиш
показати весь коментар
03.08.2022 22:16 Відповісти
Юра-Нюра, ты в своей недостране Раиссе Какая свобода слова? О чем ты? Твоя свобода заканчивается на чеченском конце
показати весь коментар
03.08.2022 22:23 Відповісти
Надо тебя, старого козла , ГУТТЕРЕШ , запустить на Луну. Блин, каких импотентов выбирают в такие органы‼️‼️
показати весь коментар
03.08.2022 22:24 Відповісти
Там саме таких і вибирають бо потрібно всім подобатись, всім догоджати, а у всіх різні інтереси. Ось імпотентів і вибирають бо вони абсолютно безпечні і нікому не можуть напакостити.
показати весь коментар
03.08.2022 22:31 Відповісти
вибачте але гуттереш і столтенберг справжні імбіцили......
показати весь коментар
03.08.2022 22:24 Відповісти
95 квартал открыл офис в оон
показати весь коментар
03.08.2022 22:25 Відповісти
ООН вміє лише шептуна запускати. Професійно.
показати весь коментар
03.08.2022 22:27 Відповісти
300 ваших граждан - 8 лет и ещё не закончено , хотя всё было сразу ясно . А в данной ситуации лет 20 разбираться будете . Вас там ждут с готовыми доказательствами .

,
показати весь коментар
03.08.2022 22:28 Відповісти
оно що дебил или притворяется Я думал что только у нас выбрали если бы
показати весь коментар
03.08.2022 22:36 Відповісти
Гуттериш глупый , трусливый коррумпированныей демогог.
показати весь коментар
03.08.2022 22:39 Відповісти
оон показала свою беспомощность и бесполезность - ДАРМОЕДЫ
показати весь коментар
03.08.2022 22:44 Відповісти
ООН розшифровується як Гуттеріш - подвійний нуль, або, як кажуть в доміно, дубель пусто!
показати весь коментар
03.08.2022 22:45 Відповісти
Організація організованих недоумків
показати весь коментар
03.08.2022 22:54 Відповісти
Вот это и называется гарантии?
показати весь коментар
03.08.2022 22:55 Відповісти
А гарантий на самом деле не было , Зеленский как всегда - БРЕХА
показати весь коментар
04.08.2022 06:30 Відповісти
.
показати весь коментар
03.08.2022 23:02 Відповісти
а конкретніше - коли?
показати весь коментар
03.08.2022 23:09 Відповісти
и эта комиссия будет высказывать крайнюю озабоченность в поисе фактов ... плавали, знаем
показати весь коментар
03.08.2022 23:18 Відповісти
Запустять місію на Марс?!

Ну що тепер ми можемо бути спокійними бо тепер ми точно дізнаємося всю правду.

Нам в ООН розкажуть що стало причиною загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії
показати весь коментар
03.08.2022 23:37 Відповісти
ООН це взагалі зайва контора.
показати весь коментар
03.08.2022 23:42 Відповісти
Падонок гутериш, завербований агент кремля, хто не вірить скоро переконається, він уже включає задню Шольц проти нього дитина і відпочиває
показати весь коментар
03.08.2022 23:52 Відповісти
розпустіться, як Ліга Націй! Імпотентна організація! Краще ці гроші, що на вас тратять витратити на армію України, ЄС та США, більше користі буде!
показати весь коментар
04.08.2022 00:13 Відповісти
Факти і так є, що далі? Як притягувати до відповідальності будете? Он вже по МН17 за 8 років не можуть кацапів покарати, хоча вже все доведено, а тут прям не знати що має статися... Дід як був довбойобом, так і залишився, і ***** що кацапи по Києву ракетами гатили, коли він там перебував.
показати весь коментар
04.08.2022 00:35 Відповісти
Далі цікаво. МО раші покладає велики надії на цє розслідування. На що воно сподівається? Невже воно тримає Гуттеріша за яйки?
показати весь коментар
04.08.2022 02:25 Відповісти
Міссія буде не виполніма
показати весь коментар
04.08.2022 03:48 Відповісти
А потом эти факты засунете себе в ж...пу и выразите боооольшое сожаление...
показати весь коментар
04.08.2022 04:45 Відповісти
«ООН запустить місію» таке відчуття що на Юпітер збираються летіти але невідомо коли і хто полетить та для чого. Чекають на виділення грошей.
показати весь коментар
04.08.2022 07:37 Відповісти
 
 