ООН запустит миссию по поиску фактов теракта в Оленовке, - Гутерриш

ООН планирует в ближайшее время запустить миссию, которая займется "установлением фактов" трагедии в Оленовке, где погибли около полусотни украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе пресс-конференции.

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям (в Оленовке – ред.). Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в результате работы миссии установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся". Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", - подчеркнул генсек ООН.

Читайте: Украина призывает ООН и Красный Крест расследовать варварскую казнь в Оленовке, - Кулеба

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".