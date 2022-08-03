РУС
ООН запустит миссию по поиску фактов теракта в Оленовке, - Гутерриш

гутерріш

ООН планирует в ближайшее время запустить миссию, которая займется "установлением фактов" трагедии в Оленовке, где погибли около полусотни украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе пресс-конференции.

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям (в Оленовке – ред.). Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в результате работы миссии установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся". Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", - подчеркнул генсек ООН.

Читайте: Украина призывает ООН и Красный Крест расследовать варварскую казнь в Оленовке, - Кулеба

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Топ комментарии
+13
Та вы расследуете... Пользы от вас будет как от "давайте возьмёмся за руки и запустим воздушные шарики".
03.08.2022 22:02 Ответить
+10
Вы долбодятлы вроде гарантами были. Ну так сделайте миссию по расследованию почему вы не выполнили то, что гарантировали. Суки драные. бесполезные твари. Сидите теперь и не петюкайте. Миссия у них
03.08.2022 22:04 Ответить
+9
Цей дядя працює на росію, він зробить все, що скаже путін, а скоріше всього це буде ні туди ні сюди, будуть тягнути час, прикриваючись різними відмовками.
03.08.2022 22:05 Ответить
Тільки займеться. Коли все підераша прибрала.
03.08.2022 22:00 Ответить
АМОРФНАЯ ООН в СОВРЕМЕННОМ формате ИЗЖИЛА себя !!! ( Агрессор в Сов. Безе с ПРАВОМ ВЕТО и т.д. ) Необходима полная реформа !!!
04.08.2022 00:51 Ответить
запустит "дурочку"?
03.08.2022 22:00 Ответить
Пригадав анекдот про Хрущова. - Щодо "запустив".

Пионерка спросила Хрущева: - Дяденька, правду папа сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство? - Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу!
03.08.2022 22:09 Ответить
Знайдуть докази теракту з боку українців. Кончені.
03.08.2022 22:00 Ответить
З чого б це? Україна сама просить міжнародні організації розслідувати все по максимуму. Термобаричну бомбу підірвати всередині приміщення з полоненими це ще той зашквар.
03.08.2022 23:36 Ответить
Та вы расследуете... Пользы от вас будет как от "давайте возьмёмся за руки и запустим воздушные шарики".
03.08.2022 22:02 Ответить
гутєрєшу ху@ло показало наочно як виглядає млрд $
04.08.2022 07:35 Ответить
Вы долбодятлы вроде гарантами были. Ну так сделайте миссию по расследованию почему вы не выполнили то, что гарантировали. Суки драные. бесполезные твари. Сидите теперь и не петюкайте. Миссия у них
03.08.2022 22:04 Ответить
Сейчас им накидают ржавых обломков
03.08.2022 22:05 Ответить
Цей дядя працює на росію, він зробить все, що скаже путін, а скоріше всього це буде ні туди ні сюди, будуть тягнути час, прикриваючись різними відмовками.
03.08.2022 22:05 Ответить
Спасибо, Зеленский, за этого чудесного гаранта договорённостей. Это и был план освобождения азовцев?
03.08.2022 22:07 Ответить
На бумаге не было никаких ГАРАНТИЙ ПО-БЕЗОПАСНОСТИ "АЗОВЦЕВ" ZeИУДА СОЗНАТЕЛЬНО СДАЛ ИХ НА РАСТЕРЗАНИЕ РАШИСТАМ!
04.08.2022 06:26 Ответить
та хай запускає - запуском більше від ооні, запуском менше,
немає різниці...
поки на членом оон є русня - то все взбалтування води в стакані.
03.08.2022 22:08 Ответить
iмпотенти. "коррупцiя iнтернатiонал"(с)
03.08.2022 22:08 Ответить
Як вже дістало це нікчемне світове посміховисько. Якщо представник кацапстану прямо на черговій сесії ООН підійде до нього перед телекамерами і плюне йому в морду, то він утреться, виразить "озабоченность" і запропонує створити комісію, яка повинна буде визначити чи плювок був насправді, чи всім тільки здалось.
03.08.2022 22:08 Ответить
Таке вже було. Згадайте 2014 р. коли Чуркін плював всім в очі на радбезі оон.
03.08.2022 22:11 Ответить
Так то ще напевне треба засідання ООН провести.
03.08.2022 22:09 Ответить
Юра - 5 рублей и Нюра
Хорошо работаешь, глубоко, со знанием дела
03.08.2022 22:22 Ответить
Что вы можете расследовать,вас уже давным давно купили как футбольный клуб!
03.08.2022 22:11 Ответить
Ось що значить,коли ви не озброєні до зубів.Була би в нас ядерна зброя,чи достатньо далекобійних ракет і нічого цього би зараз не було.
03.08.2022 22:14 Ответить
ліга націй, оон - граблі номер два
03.08.2022 22:14 Ответить
Можна багато ляпів від ООН пригадати, навіщо вони потрібні....
03.08.2022 22:15 Ответить
Готовий поставити 10 копійок, що або будемо винуваті Ми або це був хлопок газу, все підлаштували ПВКшники, місію ООН тупо не пустять
03.08.2022 22:15 Ответить
Здохни, падло! Краще мовчи вже, тупо мовчи, бо аж бісиш
03.08.2022 22:16 Ответить
Юра-Нюра, ты в своей недостране Раиссе Какая свобода слова? О чем ты? Твоя свобода заканчивается на чеченском конце
03.08.2022 22:23 Ответить
Надо тебя, старого козла , ГУТТЕРЕШ , запустить на Луну. Блин, каких импотентов выбирают в такие органы‼️‼️
03.08.2022 22:24 Ответить
Там саме таких і вибирають бо потрібно всім подобатись, всім догоджати, а у всіх різні інтереси. Ось імпотентів і вибирають бо вони абсолютно безпечні і нікому не можуть напакостити.
03.08.2022 22:31 Ответить
вибачте але гуттереш і столтенберг справжні імбіцили......
03.08.2022 22:24 Ответить
95 квартал открыл офис в оон
03.08.2022 22:25 Ответить
ООН вміє лише шептуна запускати. Професійно.
03.08.2022 22:27 Ответить
300 ваших граждан - 8 лет и ещё не закончено , хотя всё было сразу ясно . А в данной ситуации лет 20 разбираться будете . Вас там ждут с готовыми доказательствами .

,
03.08.2022 22:28 Ответить
оно що дебил или притворяется Я думал что только у нас выбрали если бы
03.08.2022 22:36 Ответить
Гуттериш глупый , трусливый коррумпированныей демогог.
03.08.2022 22:39 Ответить
оон показала свою беспомощность и бесполезность - ДАРМОЕДЫ
03.08.2022 22:44 Ответить
ООН розшифровується як Гуттеріш - подвійний нуль, або, як кажуть в доміно, дубель пусто!
03.08.2022 22:45 Ответить
Організація організованих недоумків
03.08.2022 22:54 Ответить
Вот это и называется гарантии?
03.08.2022 22:55 Ответить
А гарантий на самом деле не было , Зеленский как всегда - БРЕХА
04.08.2022 06:30 Ответить
.
03.08.2022 23:02 Ответить
а конкретніше - коли?
03.08.2022 23:09 Ответить
и эта комиссия будет высказывать крайнюю озабоченность в поисе фактов ... плавали, знаем
03.08.2022 23:18 Ответить
Запустять місію на Марс?!

Ну що тепер ми можемо бути спокійними бо тепер ми точно дізнаємося всю правду.

Нам в ООН розкажуть що стало причиною загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії
03.08.2022 23:37 Ответить
ООН це взагалі зайва контора.
03.08.2022 23:42 Ответить
Падонок гутериш, завербований агент кремля, хто не вірить скоро переконається, він уже включає задню Шольц проти нього дитина і відпочиває
03.08.2022 23:52 Ответить
розпустіться, як Ліга Націй! Імпотентна організація! Краще ці гроші, що на вас тратять витратити на армію України, ЄС та США, більше користі буде!
04.08.2022 00:13 Ответить
Факти і так є, що далі? Як притягувати до відповідальності будете? Он вже по МН17 за 8 років не можуть кацапів покарати, хоча вже все доведено, а тут прям не знати що має статися... Дід як був довбойобом, так і залишився, і ***** що кацапи по Києву ракетами гатили, коли він там перебував.
04.08.2022 00:35 Ответить
Далі цікаво. МО раші покладає велики надії на цє розслідування. На що воно сподівається? Невже воно тримає Гуттеріша за яйки?
04.08.2022 02:25 Ответить
Міссія буде не виполніма
04.08.2022 03:48 Ответить
А потом эти факты засунете себе в ж...пу и выразите боооольшое сожаление...
04.08.2022 04:45 Ответить
«ООН запустить місію» таке відчуття що на Юпітер збираються летіти але невідомо коли і хто полетить та для чого. Чекають на виділення грошей.
04.08.2022 07:37 Ответить
 
 