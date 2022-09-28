Спроба підкупу поліцейських "слугою народу" Трухіним: НАБУ та САП завершили розслідування
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НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна у підкупі поліцейських.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.
Будь ласка, зачекайте...
1. Пропозиція хабара -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Порахуй і розслабся.
Чи д'єрмак з шоблою заблокують?... яко вовка...
Нам на данный момент насрать, кто там от ДТП избежал, кто там присунул 13-ти летней и многое бесполезное другое, что можно решить или забыть так или иначе. Есть десятки важнейший задач, требующих решения. Вместо этого выбран очередной путь слива и затягивания, кормежка завтраками и очковтирательно с имитацией бурной рабочей деятельности.
подкуп - это вторично... за рулем то хоть хто был??? пока не определились??))))
Я не здивуюсь нічому, але якщо кажуть, що слідство завершене, то зазвичай додають результат цього слідства: або статтю звинувачення, або кажуть про невинуватість звинувачуваного. В статті є лише посилання на минулі висновки, але немає інформації: підтверджені вони, не підтверджені чи перекваліфіковані на іншу статтю. Тому й питаю.
Якщо чимось образив, то прошу вибачення - не мав такого бажання.
1. Пропозиція хабара -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Ну, на худой конец - понизить в должности: с главбуха чёрной кассы до кассира.....
Для держави, мабуть, дешевше не проводити зовсім розслідувань!
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
1. Пропозиція хабара -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Мин много