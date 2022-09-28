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Спроба підкупу поліцейських "слугою народу" Трухіним: НАБУ та САП завершили розслідування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трухин

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна у підкупі поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

Також читайте: Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд відпустив під заставу 50 тис. грн "слугу народу" Трухіна, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського після ДТП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
а можно его отпустить в лес восточнее Ямполя, и помотреть что будет?
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28.09.2022 16:59
+22
І шо, фсьо? Ушел, лесом, подранок?
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28.09.2022 16:59
+20
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28.09.2022 16:58
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28.09.2022 16:58 Відповісти
чекаємо фото де Трухін за гратами
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28.09.2022 16:58 Відповісти
за гратами не буде, інакше всіх здасть. Скоріше опиниться під пам'ятником.... йому же. ДТП, п'яний угар, всьо такоє... ну, варіантів купа.
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28.09.2022 17:12 Відповісти
За цією статтею - Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Порахуй і розслабся.
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28.09.2022 18:19 Відповісти
І шо, фсьо? Ушел, лесом, подранок?
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28.09.2022 16:59 Відповісти
а можно его отпустить в лес восточнее Ямполя, и помотреть что будет?
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28.09.2022 16:59 Відповісти
набуісап... абирвалг
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28.09.2022 17:01 Відповісти
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28.09.2022 17:02 Відповісти
Це ви типу шарікова видаєте з себе?
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28.09.2022 17:46 Відповісти
до суду?
Чи д'єрмак з шоблою заблокують?... яко вовка...
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28.09.2022 17:02 Відповісти
до речі, інфа тут вище в тему "Справа "слуги народу" Кузьміних: НАБУ і САП завершили розслідування". А ми пам'ятаємо, як Кузьміних викидував текст підозри у вікно авто...
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28.09.2022 17:04 Відповісти
І що з того, що викидував? Яке це має відношення до зафіксованого перед цим на відео факту вручення?
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28.09.2022 17:48 Відповісти
Да у них еще 50 таких мальчиков для битья. 150 тысяч... Это приоритет разве??? Приоритет - это верхушка, которая получала откаты от белоруских и кацапских бизнесменов за распил бюджетных денег в строительство дорог. На каждый заказ им шел откат лично в карман. Вот это приоритет номер один, получения взяток от врага, что даёт возможность в том числе и шантажировать.

Нам на данный момент насрать, кто там от ДТП избежал, кто там присунул 13-ти летней и многое бесполезное другое, что можно решить или забыть так или иначе. Есть десятки важнейший задач, требующих решения. Вместо этого выбран очередной путь слива и затягивания, кормежка завтраками и очковтирательно с имитацией бурной рабочей деятельности.
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28.09.2022 17:02 Відповісти
якщо руснявьіх з опзж і подвійних громадян вру запакувати на цугундер....
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28.09.2022 17:31 Відповісти
Чего?! «решить или забыть так или иначе.» Серьёзно?) И Трухин то не «мальчик», и вопрос не в ДТП. Все нужно, количество сотрудников СБУ, ДБР, НАБУ и других позволяет это сделать. Или тогда сократить их нахрен. А так есть дела с доказательствами , тем более по Трухину, то не нужно на него «срать»
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28.09.2022 17:49 Відповісти
Интересно, кому это "вам" в данный момент насрать? А то прям неожиданно было узнать, что среди нас есть люди, тринадцатилетним дочерям которых можно присовывать и они это легко будут забывать.
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28.09.2022 17:52 Відповісти
Затравка непогана -- продовження буде ?
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28.09.2022 17:03 Відповісти
Не на часі . Федина , Звіробій , Лерус , Тетяна Чорновол , Поярченко , Яна Дугарь , Юлія Кузьменко , Андрій Антоненко , Пашинський , Порошенко , Яценюк , Турчинов , генерал Кривонос , ...
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28.09.2022 18:08 Відповісти
ну??? наградят хоть??? или только штрафом отделается?
подкуп - это вторично... за рулем то хоть хто был??? пока не определились??))))
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28.09.2022 17:04 Відповісти
, спасибі, але я піду заспокоюсь, бо тут на мене вже люди дивляться...так, якось так...але я їм не кажу, що я на цензорі, хууууух з вами
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28.09.2022 17:10 Відповісти
Подкуп, это вторично? Москаль, что ли?
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28.09.2022 17:54 Відповісти
Перечитав тричі. І шо? Звинувачення є? Яка стаття КПК інкримінується? Чи просто: факт встановили і живемо далі наче і не було нічого?
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28.09.2022 17:06 Відповісти
Тупе питання. З посилання у статті: Дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України.
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28.09.2022 17:55 Відповісти
Тупа відповідь. Мене не цікавить за якою статтею КПК (чи КК) були кваліфіковані діії Трухіна ДО усіляких відмазок, спроб хабаря та зміни (чи ні) водія. А прокуратура (САП це ж воно і є, чи ні?) повинна по завершенню розслідування або припинити переслідування (людина не винна), або висунуту звинувачення за якоюсь статтею. В процессі слідства дії підозрюваного (звинуваченого) можуть бути перекваліфіковані під іншу статтю КПК (наприклад від "умисне вбивство" до "дрібне ***********"). То ж за якою статтею висуното звинувачення Трухіну по завершенні слідства НАБУ і САП?
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28.09.2022 18:58 Відповісти
угу, ще скажіть, що вони не встановили 150000 там було монгольськими тугриками чи камерунськими легкоатлетами... Куди не глянь, скрізь БеняМараФайна титульна.
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28.09.2022 19:35 Відповісти
Та хоч "барзьімі щєнкамі"! Він був за кермом чи ні, а лише з лісу вийшов? Він призвідник аварії чи просто "швидка настя" напала так, що він перевищів швидкість і на цій реактивній тязі добіг аж до місця аварії, а 150тис - то замість туалетного паперу було?

Я не здивуюсь нічому, але якщо кажуть, що слідство завершене, то зазвичай додають результат цього слідства: або статтю звинувачення, або кажуть про невинуватість звинувачуваного. В статті є лише посилання на минулі висновки, але немає інформації: підтверджені вони, не підтверджені чи перекваліфіковані на іншу статтю. Тому й питаю.
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28.09.2022 20:03 Відповісти
і я питаю: "Що це за слідство, яке змінює грошову одиницю для ведення в оману звинувачення? "
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28.09.2022 20:17 Відповісти
Як на мене, то це другорядне. Від суми хабаря залежить строк, але його не порівняти з керуванням у стані сп'яніння, що призвело до ДТП (здається). Але можна додати ще й конфіскацію за злочин в особливо великих об'ємах (чи як воно там). І це мало бути вирішено по завершенню слідства: сукупне звинувачення (ДТП у стані сп'яніння+хабар), ДТП чи хабар. Ось це я і очікував побачити, коли звернув увагу на цю статтю.
Якщо чимось образив, то прошу вибачення - не мав такого бажання.
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28.09.2022 20:33 Відповісти
від штрафу 1000грн до 4 років турми
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28.09.2022 18:55 Відповісти
Нє, сьодня таки деньок....то небздензя, то труха....бу га гага
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28.09.2022 17:07 Відповісти
Думаю, що суд буде, але відкупиться мінімальним штрафом.
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28.09.2022 17:09 Відповісти
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили.... что случилось? кто дал вказивку?
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28.09.2022 17:09 Відповісти
Борислав Береза: "В армии есть все от героев и гениев до негодяев, дураков, алкоголиков и коррупционеров продающих топливо налево. Что будет, когда их засунут в списки и заведут в ВР? Мы получим толпу Надь Савченко и Семёнов Семенченко, в лучшем случае. А в худшем мы получим новую партию "слуг народа", но в камуфляже. Ведь за коррпупционеров Юрченко, Трухина и Кузьминых голосовали, как за тех, кто может изменить Украину к лучшему, а за последнего голосовали потому что у него брат-атошник. Брат герой, а сам Кузьминых обычный хам и коррупционер. А колаборант из Херсона Ковальов стал депутатом, потому что народ проголосовал за партию, которая обещала "конец эпохи бедности", "конец эпохи лжи" и войны с олигархами. И как? Конец наступил? А успешность борьбы с олигархами можно оценить по Игорю Коломойскому. Он так переживает о том, как с ним борются. Или получим людей, которые не могли справиться с управлением взвода, а им доверят управление государством, как уже ранее доверили Арахамии, Клочко, Безуглой, Иванисову и другим 'гениям". Нам такое точно надо. Поэтому необходима фильтрация военных."
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28.09.2022 17:10 Відповісти
Все одно будемо розглядати кандидатів через призму війни. Де був і що робив.
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28.09.2022 18:22 Відповісти
А тепер слово за нашим судом,який,як всім відомо,самий гуманний в міре. Так що запасайтесь попкорном. Show must go on!
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28.09.2022 17:11 Відповісти
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

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28.09.2022 18:23 Відповісти
A on iz Ze mafiji?
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28.09.2022 17:16 Відповісти
Yes, sir.
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28.09.2022 17:42 Відповісти
Выговор, почётная грамота за то, что не сдал кассу и лишение свободы поездкой в Монако!
Ну, на худой конец - понизить в должности: с главбуха чёрной кассы до кассира.....
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28.09.2022 17:22 Відповісти
А що, зеля нарешті має на 100% свого САПа. Тепер винні будуть лише звичайні смертні. Еліту треба коронувати, по інакшому і так ніколи не буде.
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28.09.2022 17:29 Відповісти
У вологих мріях він має свого САПа, а у реальності пройшов Клименко, якого Зєля півроку намагався злити з конкурсу.
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28.09.2022 18:00 Відповісти
Показуха то все була. Аби людей запевнити. Був би Клименко не його, Трухін сидів би вже
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28.09.2022 18:14 Відповісти
Яка ж титанічна «робота» проведена слідчими органами, щоб видати жалюгідний пшик!
Для держави, мабуть, дешевше не проводити зовсім розслідувань!
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28.09.2022 18:11 Відповісти
Хіба що медійний ефект. А покарання там смішне -
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
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28.09.2022 18:26 Відповісти
Які грати? Зельониє не для того владу тримають, щоб за грати сісти. Вже визнано, що за кермом сидів не Трухін. Свідки вже не свідки. Зафіксовано, що всі камери вздовж траси в той час чомусь були непрацюючими. Що ще потрібно? Чістєйший чєловєк, етот Трухін! Нагороду герою з рук презедента!
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28.09.2022 18:59 Відповісти
Та в любой лес после орков.
Мин много
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28.09.2022 19:22 Відповісти
Вердикту нема, значить виявиться під час суду років через п'ять, коли всі все забудуть, що невинен та й за давністю непідсудний.
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28.09.2022 20:49 Відповісти
 
 