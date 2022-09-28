Спроба підкупу поліцейських "слугою народу" Трухіним: НАБУ та САП завершили розслідування

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна у підкупі поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

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7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

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