США попередньо вважають, що в Польщі впала ракета української ППО, - АР

Американці посадовці вважають, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

Про це з посиланням на трьох американських посадовців пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновники погодилися говорити з журналістами лише на умовах анонімності. Вони розповіли, що, за попередніми оцінками, в Польщі впала ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.

Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.