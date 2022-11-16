США попередньо вважають, що в Польщі впала ракета української ППО, - АР
Американці посадовці вважають, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.
Про це з посиланням на трьох американських посадовців пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чиновники погодилися говорити з журналістами лише на умовах анонімності. Вони розповіли, що, за попередніми оцінками, в Польщі впала ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.
Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !
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Почему Польша купила у Южной Кореи самолеты 4+ а Украина истекшая уже кровью 9 месячной войны даже не получила Миги ? При всем моем уважении за помощь от США ，пора искать рынки оружия которые будут продовать самолеты и не будут спрашивать можно ли бомбить аеродром под Белгородом или нет .!!!!!!
Украинцы радуются когда какой то уламок ракеты падает на мясной киоск в Белгороде в то время когда росия выпускает под сотню ракет в каждой пару сот кг взрывчатки для целенаправленного удара по енегргетике ，ето нормально , так вот будь у украины истребители которые купили поляки как на рынке у корейцев ，горели бы аеродромы и севастополь аж гай шумел бы !
Пора выходить из под опеки США и покупать оружие если своего нету !
НАТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБОСРАЛОСЬ !