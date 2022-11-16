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США попередньо вважають, що в Польщі впала ракета української ППО, - АР

ракета,польща

Американці посадовці вважають, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

Про це з посиланням на трьох американських посадовців пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновники погодилися говорити з журналістами лише на умовах анонімності. Вони розповіли, що, за попередніми оцінками, в Польщі впала ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.

Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Читайте: Резніков про трагедію у Польщі: Небо не має кордонів для російських ракет

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

ППО (3262) Польща (8615) ракети (4057) США (23335)


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Топ коментарі
+27
Дуже схоже на тупу відмазку...
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16.11.2022 08:46
+27
Ви вирву на фото бачили? Наврядчи уламки можуть таку зробити. А протиракетна при невлучанні має властивість самоліквідуватися.
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16.11.2022 08:52
+26
Всьо, злились старі натівські імпотенти .. Кажуть що ракета Українська!
Які вони нікчемні і сцикливі...
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16.11.2022 08:48
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навіть якщо ракета українська, відповідальність несуть ті, хто обстрілював Україну
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16.11.2022 09:25 Відповісти
А чи знаєте ви, що коли поліцейський стріляє по терористу, але випадково попадає в мирного жителя, то йому не допоможуть виправдання, що він, мовляв, стріляв по злочинцю? Тут може вийти та сама ситуація.
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16.11.2022 09:31 Відповісти
Таке вже не раз було. Йому дадуть оплачувану відпустку і психолога, під час розслідування. І якщо це було випадково, а не з халатності, то це навіть не вплине на його кар'єру. І навіть якщо це не була випадковість, то максимум звільнять. Виключення, якщо почнуться якісь масові заворушення із-за цього, і то якщо довгі і резонансні.
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16.11.2022 09:45 Відповісти
поліцейський - це офіційна особа і він захищений законом саме від таких випадків.
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16.11.2022 11:56 Відповісти
Коли одне авто підрізає інше,а те,в свою чергу,збиває пішохода - винуватцем буде не той,хто збив,а хто створив аварійну ситуацію.
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16.11.2022 09:25 Відповісти
Сподіваюсь незабаром НАТО прийме рішення щодо остаточного вирішення цього конфлікту - масованим знищенням кораблів чорноморського флоту в Криму та літаків-бомбардувальників аквафрешів у Волгоградській області. При цьому залітати будуть через Україну. Там би мовити з метою упередження ймовірних ударів по країнам НАТО.
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16.11.2022 09:38 Відповісти
Скоріш НАТО запропонує Польщі признати ракети Українськими
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16.11.2022 09:44 Відповісти
Давайте, давайте вигадуйте далі, це були не кацапи , аби не "загострювати" ситуацію. Дайте наснаги кацапам ще зробити щось жахливіше, от тоді мабуть...
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16.11.2022 09:49 Відповісти
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
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16.11.2022 09:55 Відповісти
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16.11.2022 10:28 Відповісти
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16.11.2022 10:31 Відповісти
місце Добротвірської ТЕС нанесено НЕ Вірно! там де нанесено знаходиться м.Сокаль , або Жвирка !ТЕС набагато південніше ( вище по течії річки Зах Буг) .для чого писати неправду ??
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17.11.2022 11:38 Відповісти
Поляки уже сказали что это русская ракета ! Точка !Вместо того чтобы все русских послов в ЕС раком поставить чтобы они на коленях ссались об ошибке и выкинуь русских мажоров с семьями из ЕС Все ждут что скажет ГОСДЕП! А до етого русские не залетали в воздушное пространство ЕС еще до войны ! Не было Скрипалей отравленных военным ядом в Британии Не было диверсий на нитках сев потока рядом с Данией ? А теперь я незнаю чему украинские солдаты прошедшие ад иловайска и мариуполя учатся у НАТО ! Последние события в очередной раз доказывают что НАТО ОБОСРАЛОСЬ ! СНОВА !
Почему Польша купила у Южной Кореи самолеты 4+ а Украина истекшая уже кровью 9 месячной войны даже не получила Миги ? При всем моем уважении за помощь от США ，пора искать рынки оружия которые будут продовать самолеты и не будут спрашивать можно ли бомбить аеродром под Белгородом или нет .!!!!!!
Украинцы радуются когда какой то уламок ракеты падает на мясной киоск в Белгороде в то время когда росия выпускает под сотню ракет в каждой пару сот кг взрывчатки для целенаправленного удара по енегргетике ，ето нормально , так вот будь у украины истребители которые купили поляки как на рынке у корейцев ，горели бы аеродромы и севастополь аж гай шумел бы !
Пора выходить из под опеки США и покупать оружие если своего нету !
НАТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБОСРАЛОСЬ !
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16.11.2022 10:49 Відповісти
Ребята, даже если украинский снаряд случайно убил своих-же граждан, виноваты те, кто начал войну, не украинцы. Но тут нам, вроде, пытаются втюхать туфту.
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16.11.2022 11:05 Відповісти
В кращих традиціях ліваків і ліберастів: парашку ніззя хвилювати, треба її задобрювати! Краще звинуватити в усьому Україну і припинити постачання їй зброї. Тоді може й усі проблеми зникнуть, а то втомилися вони вже від тієї України!
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16.11.2022 11:05 Відповісти
Це тому вони так заявляють бо не хочуть ескалації. Вони не хочуть втягуватись у бійку
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16.11.2022 14:54 Відповісти
А може спочатку потрібно знайти і дослідити уламки?Чи для вас це зайве?
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16.11.2022 23:20 Відповісти
добротвірська тес на вашій карті нанесено не вірно ! там знаходиться місто сокаль! а тес набагато південніше ( вище по течії Зах.Бугу) ..для чого писати неправду ????
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17.11.2022 11:33 Відповісти
прийдеться воювати і польщі.. все до того іде ..." відсидітися" я думаю не вдасться , бо сама РФ не проти постріляти в Европі ...вчора був " пробний зупуск" на перевірку реакції ...,а реакції - нема, .. .і всі мовчать...тому - буде знову . ...
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17.11.2022 11:49 Відповісти
Prepare Poland, you will have more.
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19.11.2022 10:45 Відповісти
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