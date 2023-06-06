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Новини
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Столтенберг Єнс (1595) Каховська ГЕС (565)

Столтенберг про підрив Каховської ГЕС: Обурливий акт

херсон

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Руйнування Каховської ГЕС сьогодні піддає ризику тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

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Топ коментарі
+29
"Обурлива занепокоєність!" - такого ще не було!
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06.06.2023 11:58
+13
Вы ***** дуже занепокоєні чи вже стурбовані?
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06.06.2023 12:01
+11
Бла бла бла. А чипы, электронные компоненты и другие продукты двойного назначения как шли в рашку так и идут непрерывным потоком. Так война будет идти десятилетия и Европа и дальше будет выражать глубокую обеспокоенность.
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06.06.2023 12:01
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"Обурлива занепокоєність!" - такого ще не було!
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06.06.2023 11:58 Відповісти
99 левелу. Шедевр.
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06.06.2023 11:59 Відповісти
Наступна буде надобурлива
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06.06.2023 12:08 Відповісти
Це коли ЗАЕС підірвуть.
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06.06.2023 14:10 Відповісти
"outrageous" в оригіналі. "Обурливий" лише одне зі значень. Але - так, це все ще не те...
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06.06.2023 12:14 Відповісти
Бла бла бла. А чипы, электронные компоненты и другие продукты двойного назначения как шли в рашку так и идут непрерывным потоком. Так война будет идти десятилетия и Европа и дальше будет выражать глубокую обеспокоенность.
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06.06.2023 12:01 Відповісти
Вы ***** дуже занепокоєні чи вже стурбовані?
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06.06.2023 12:01 Відповісти
Да и следующая глубокая обеспокоенность будет если не дай бог произойдет техногенная авария на Запорожской АЭС.
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06.06.2023 12:04 Відповісти
Вона вже була коли кацапи артой довбили по будівлі ЗАЕС
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06.06.2023 12:11 Відповісти
а коли вже міст наші підірвуть у Криму...не на часі? чи зерно на часі?
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Томагавк виходь!
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06.06.2023 12:09 Відповісти
После такой "реакции" запада кацабы и ЗАЕС подорвут.
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06.06.2023 12:10 Відповісти
Мразота підірве її і без будь-якої реакції занепокоєного заходу ....
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06.06.2023 12:12 Відповісти
А світ і надалі "глибоко занепокоєний"? Нехай орки громлять,******* нас,підривають ГЕС,руйнують інфракструктури,а нам світ не дозволяє відповідати на це,бо бачте,може бути Світова війна!А хіба вона вже не йде??? То може пора нам вже влупити по кримському мосту і Волгоградській ГЕС?Скільки можна "жувати соплі"???
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Мдаа, а це якось повпливає на дії кацапні?
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06.06.2023 12:19 Відповісти
Цитата

А вот и "мощная" реакция ООН

"Разрушение Каховской плотины подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без дома и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура - не цель".

Исполнителей теракты почему-то не назвали
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06.06.2023 12:22 Відповісти
Не назвали бо кацапи грошей не перешлють на утримання цієї нікчемної організації.
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06.06.2023 12:29 Відповісти
Низя!

А то Россия обидется и разорвет зерновую сделку.
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06.06.2023 12:36 Відповісти
Літаки давайте, соплежуї. Ви ще не раз будете здивовані "загадочной русской душой". Не забувайте про ЗАЄС , там русня може вчинити таке, що вся південна європа ,в тому числі ,може стати "30-ти кілометровою чорнобильською зоною".
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06.06.2023 12:31 Відповісти
Сцикуни і жалюгідні нікчеми. Таке сцикливе бекання не просто розв,язує руки кацапами, воно заохочує до терактів, та використання зброї масового ураження. Чекайте підриву ЗАЕС і тактичної ядерки.
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06.06.2023 12:34 Відповісти
а что там чекать. Реакция будет такой же. Не по ним же бьют.
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07.06.2023 01:54 Відповісти
Товарищ Стеклов досиживает последние месяцы во главе наты. Ему быстрее сейчас свалить и забыть всё это как страшный сон.
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06.06.2023 12:38 Відповісти
Це показує ментальне дикунство популяції під назвою РФ,яка потребує загальної лоботомії(що найменше). 🧐
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06.06.2023 12:41 Відповісти
Тільки обурення і більше ні хрена.
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06.06.2023 12:50 Відповісти
Дурачек выразил дежурную обеспокоенность и пошел завтракать...бла бла бла
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06.06.2023 13:03 Відповісти
Нову Каховку вже не "підтоплює" а затопило й рівень води піднявся над звичайним на 10 м, а у Херсоні скоро буде максимум напливу води, це по перше. По друге на Заході вже з'явились "спеціалісти" по колупанню у носі які припускають що підриву рашистами сьогодні не було, а йшле поступове накопичення руйнувань від попередніх пошкоджень внаслідок надто малого скидання окупантами води з водосховища (заради наповнення до максимуму Кримського каналу) що значно підвищило тиск на греблю й прискорило руйнування. Але й у цьому випадку вина рашистів є безсуперечною, хоча чи це розуміють на Заході не зрозуміло. Тому слід очікувати що реакція країн світу на цю катастрофу буде нівелюватися прихильниками Кремля та ним самим, а отже й зміна відношення до зростання допомоги Україні не надто ймовірна. Як ми бачили, на жаль, робота президента та МЗС України де дуже вражає, тож не слід сподіватися що вони зможуть примусити світ жорсткіше відноситись до Морсковії (т.з. "роССії"). Песимістично, але більше схоже на реалії!!!
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06.06.2023 13:05 Відповісти
Так й не зміг назвати терористів терористами. Обурливий акт, ****...
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06.06.2023 14:10 Відповісти
Все як завжди тупі балачки з тупим бабалабольством.
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06.06.2023 15:19 Відповісти
Лучше бы вообще молчал. Ну всем же ясно что ccыкун каких ещё поискать нужно!!! Не позорился бы.
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06.06.2023 15:56 Відповісти
Столтенберг ни какой.
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06.06.2023 18:17 Відповісти
 
 