Столтенберг про підрив Каховської ГЕС: Обурливий акт

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Руйнування Каховської ГЕС сьогодні піддає ризику тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.