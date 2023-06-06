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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14079) Аксьонов (225) вода (1168) Каховська ГЕС (565)

Північно-Кримський канал може міліти через підрив Каховської ГЕС, - зрадник Аксьонов

канал,крымский,северо-крымский,северокрымский

Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов попереджає, що через підрив Каховської ГЕС може знизитися рівень води у Північно-Кримському каналі.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загрози підтоплення у Криму немає. Проте є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме", - зазначив Аксьонов.

Він твердить, що зараз у каналі міститься близько 40 млн кубометрів води. Також, за його словами, на 80% заповнені водосховища.

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"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", - пише Аксьонов.

Зрадник також додав, що найближчими днями буде зрозуміла "динаміка та можливі ризики".

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+28
Нічого тварюко,щоб тебе втопити татари знайдуть болото
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06.06.2023 15:58
+26
В морі води дофіга.
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06.06.2023 15:55
+18
Здохніть від "жажды" покидьки!
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06.06.2023 15:57
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В морі води дофіга.
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06.06.2023 15:55 Відповісти
Здохніть від "жажды" покидьки!
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06.06.2023 15:57 Відповісти
Нічого тварюко,щоб тебе втопити татари знайдуть болото
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06.06.2023 15:58 Відповісти
Це вже після звільнення Криму вони могли б спробувати зробити, але, нажаль, він втече до того часу.
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06.06.2023 16:16 Відповісти
nichevo kacapi - vodi nebude zmozhete sobstvennoe dermo po kanalu pustiti.
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06.06.2023 15:59 Відповісти
Йди напийся заздалегідь впрок...
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06.06.2023 15:59 Відповісти
Перед смертью не напьёшься.
(старая мокшанская поговорка)
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06.06.2023 16:01 Відповісти
Смоли гарячої напийся, мразота.
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06.06.2023 15:59 Відповісти
И скоро камни, точнее Хаймарс, с неба. Вместо дождя.
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06.06.2023 15:59 Відповісти
Единственный положительный момент.
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06.06.2023 16:00 Відповісти
Нічого собі Крим водичкою затарився .
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06.06.2023 16:02 Відповісти
Половина випарується.
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06.06.2023 17:58 Відповісти
починай заготовляти сечу
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06.06.2023 16:02 Відповісти
а ви блєдноліціє -попьєте води із ручья
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06.06.2023 16:03 Відповісти
Рашисти руйнують все коли відступають - нічого нового.
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06.06.2023 16:09 Відповісти
Всю весну не переставали дощі, так що про 80% наповнення водосховищ, думаю можна вірити. А от 24 рік вже буде видно.
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06.06.2023 16:09 Відповісти
Може ? шютнік той аксьонов . Та йому вже всьо , кердик . ! Вода аж до Джанкоя йшла з Дніпра самопливом , тепер з канала вона навпаки - виливатиметься в обмілівше русло Дніпра .
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Крысчан с их камньями с неба мне меньше всего жаль. Предатели свое получат
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06.06.2023 16:15 Відповісти
ну що сказати - молодцi, сами собi закрили воду назавжди. Теперь нема цензу перекривати кримсьмкий канал, тому що каховське водосховище не iснує. А та вода, яка ще є, до кiнця лiта закінчиться.
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06.06.2023 16:19 Відповісти
Тут треба нагадати що вода в Крим була заявлена як одна цілей війни особисто путіним
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06.06.2023 16:32 Відповісти
Перед смертю не нап'єшся.
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06.06.2023 16:44 Відповісти
Водоснабжение в Крым - уже взорвано.
Транспортное сообщение с Крымом (мост) - в процессе подрыва.
А Украина? Україна - мирна країна, вона тут ні до чого.
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06.06.2023 16:47 Відповісти
Північно-Кримський канал може міліти через підрив Каховської ГЕС, - зрадник Аксьонов

То нагуя ви посварились зі своєю головою?
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06.06.2023 17:20 Відповісти
Він з нею ніколи не мирився
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06.06.2023 19:03 Відповісти
Жити їм там рік залишилось максимум.
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06.06.2023 17:45 Відповісти
Zēr gūt
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06.06.2023 18:31 Відповісти
 
 