УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12352 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 811 8
техногенна катастрофа (26) Укргідроенерго (340) Каховська ГЕС (565)

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня, - Укргідроенерго

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня, - Укргідроенерго

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє "Укргідроенерго" з  посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода начне спадати", – заявив глава "Укргідроенерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації та відволікти увагу від подій на Бєлгородщині, - Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/yEZXk28raiA?list=TLPQMDUwNjIwMjNlEWzrlfSleQ )(уйло застосовує тактику випаленої землі, тактику червоного комуно-нациста йоськи сталіна (джугашвілі) !!! щось подібне раніше робив ще один кацапській сатрап петька1 300 років тому !!! А.Гітлер собі такого не дозволяв !!!
показати весь коментар
06.06.2023 18:01 Відповісти
Підорас гітлер не дозволяв - ну звісно а зруйнували вщент Варшаву напевно комуняки .
показати весь коментар
06.06.2023 18:09 Відповісти
а хто зруйнував ??? червоножопі "асвабодітелі" стояли за 10-20 км від Варшави і не реагували на вимоги союзників по антигітлерівській коаліції, головно В.Британії, допомогти постанцям Варшави !!!
показати весь коментар
06.06.2023 18:18 Відповісти
А ясно їм Варшаву Магнето з людей Х на відстані допоміг(комунякам) зруйнувати - ну а шо вам хрінь нести можна а мені ніззя? Що один вусатий підорас що другий вусатий підорас одним миром мазані - вони кончені підораси 20 століття.
показати весь коментар
06.06.2023 18:25 Відповісти
я хрінь не несу, а говорю правду, тільки правду і нічого окрім правди !!! по ставленюдо України, українців, окупаційний режим А.Гітлера, його 3 Рейху у порівнянні з тим що творрили червоні "асвабодітелі" ч-леніна-сталіна, з червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) був на порядок манший, на порядок людяніший !!!
показати весь коментар
06.06.2023 18:37 Відповісти
Шановний а для чого ви включили режим "жаби" - ми обговорювали хто зруйнував Варшаву. "а говорю правду, тільки правду і нічого окрім правди !!!" - це ваші слова ну так дайте відповідь на запитання "Хто зруйнував Варшаву у 1945 році?".
показати весь коментар
06.06.2023 18:46 Відповісти
Кацапи такі тупі ...Як збити Боїнг щоб ніхто недізнався ..Як зірвати дамбу щоб ніхто не бачив ..Впевнений що жителі Каховки бачили хтось не спав .
показати весь коментар
06.06.2023 18:57 Відповісти
Якщо не підривали дамбу, то як сталося, що підірвані турбіни?
показати весь коментар
06.06.2023 19:41 Відповісти
 
 