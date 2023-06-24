Відпустка в Криму наближається, - голова МЗС Чехії Ліпавський про повстання Пригожина

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував новини про повстання в Росії бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина.

Відповідний допис він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бачу, що моя літня відпустка в Криму наближається", - написав він.

У відповідь Ліпавському заступник глави МЗС України Євген Перебийніс опублікував фото одного зі своїх улюблених місць у Криму - пляжу Яспис під Севастополем.

Ліпавський подякував за пораду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.