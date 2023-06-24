"Вагнерівцям"-ветеранам сказали чекати в повній бойовій готовності, - росЗМІ

Керівництво ПВК "Вагнер" наказало ветеранам військової компанії чекати в повній бойовій готовності сигналу, щоб приєднатися до повстання Євгена Пригожина.

Про це з посиланням на одного з терористів-вагнерівців, який воював в Україні, повідомляє російське видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо на офіційний наказ від баті (Євгена Пригожина. - Ред.). Росгвардія та армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності. Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

