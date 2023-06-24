УКР
"Вагнерівцям"-ветеранам сказали чекати в повній бойовій готовності, - росЗМІ

Керівництво ПВК "Вагнер" наказало ветеранам військової компанії чекати в повній бойовій готовності сигналу, щоб приєднатися до повстання Євгена Пригожина.

Про це з посиланням на одного з терористів-вагнерівців, який воював в Україні, повідомляє російське видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо на офіційний наказ від баті (Євгена Пригожина. - Ред.). Росгвардія та армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності. Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Читайте: Путін працює в Кремлі, - Пєсков

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Також читайте: Заколот Пригожина - це внутрішня проблема Росії, - голова Євроради Мішель

росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
24.06.2023 15:11 Відповісти
Пора починати погроми в Москві, а то потікають з Рубльовки жирні коти...
24.06.2023 15:11 Відповісти
По дорозі до маскви главпєтух повинен відкривати всі тюрми психлікарні та тубдиспари щоб його армія ставала більшою. Заходити на моцкву треба з рубльовки.
24.06.2023 15:13 Відповісти
Два урядові борти рф вилетіли з Москви (VKO) у Північно Східному напрямку.
Борт Іл-96-300ПУ (RA-96022)
Внуково→ае "Хотілово";

Борт Ту-214ПУ(RA-64520)
Внуково→?;
24.06.2023 15:08 Відповісти
24.06.2023 15:10 Відповісти
На одному *****, на іншому партія чемоданчиків.
24.06.2023 15:11 Відповісти
24.06.2023 15:11 Відповісти
Увесь світ чекає...
24.06.2023 15:21 Відповісти
24.06.2023 15:11 Відповісти
Пора починати погроми в Москві, а то потікають з Рубльовки жирні коти...
24.06.2023 15:11 Відповісти
сіфон і борода там вже собі особнячки приглядають ))
24.06.2023 15:17 Відповісти
Для цього і бунтують всякі московські Бутирки. Хочуть вийти поки не всі жирні коти втекли.
24.06.2023 15:19 Відповісти
По дорозі до маскви главпєтух повинен відкривати всі тюрми психлікарні та тубдиспари щоб його армія ставала більшою. Заходити на моцкву треба з рубльовки.
24.06.2023 15:13 Відповісти
Буде, як сказав би царьов, "рублёвское рубилово".
24.06.2023 15:16 Відповісти
або "рублёвская рєзьня" ))
24.06.2023 15:18 Відповісти
це як то удачно галкін з алкою свій дварец в грязях сплавили. щас галкін шось собі в стіл попісує для виступів ))
24.06.2023 15:20 Відповісти
На Рубльовку вагнерів, там золото, діаманти, випивка, жратва, баби губато - ціцькаті !
24.06.2023 15:14 Відповісти
Цицькаті їм не потрібні. Вони вже відвикли. Тільки губато-сракаті.
24.06.2023 15:20 Відповісти
і не баби
24.06.2023 16:58 Відповісти
24.06.2023 17:02 Відповісти
А шо ж чекати -- другого шансу може и не бути .
24.06.2023 15:15 Відповісти
Рашисти самі ж наплювали на власну заборону всяких ПВК, а тепер пожинають плоди. Чи може бути більша іронія)
24.06.2023 15:15 Відповісти
Вагнерівці вже у 80 км від москви;
- пуйло дзвонить президентам інших країн (шукає притулок?);
- мєдвєд евакуювався з сім'єю з москви;
- мешканці рубльовки теж евакуюються;
- на моменті вже збито 6 вертольотів та 2 літаки рф (і ще не вечір);
- роскомнагляд хоче обмежити інтернет в зоні дії "контртероперації" (худоба в стійло);
- у кацапських соцмережах ранкове "це все фейки" змінилося на "панікі нєєєєт!!!".

це карма чи бумеранг?
24.06.2023 15:17 Відповісти
Вагнера розуміють, що дороги назад вже нема для них, тільки взяття мацкви і рубльовки!
24.06.2023 15:18 Відповісти
Взято з тг каналу Ю Бутусова - на цей час , втрати армії рф у боях з петушиною пвк -вже 6 гелікоптерів і один літак . Втрати пвк - 1 УАЗік ( Oryx ).
24.06.2023 15:18 Відповісти
ну если прогонят эту "Пыню", то может и не вывести орков следующий там Евгений Кадывыч? цирк. просто опричники Калдырки могли бы этих зеков разогнать(слава была бы Баку, шоб побольше мочилова).
24.06.2023 15:18 Відповісти
Опрычники Кадырова могут только мирняк шугать и в тик токе видосик снимать. Это раз. Во вторых, они будут оберегать жопу Кадырова под которым вскоре может начать шататься кресло. Странно что он ещё из Чечни не сбежал.
показати весь коментар
24.06.2023 15:25 Відповісти
Попкорну позичте хто - небуть, бо скінчився....
24.06.2023 15:18 Відповісти
24.06.2023 15:20 Відповісти
Якісь російські війська виведені з України у росію?
24.06.2023 15:21 Відповісти
Куди буде тікати ківа?
24.06.2023 15:22 Відповісти
Ківа знову перевзується.
24.06.2023 15:37 Відповісти
В Фінляндію...залізе у шалаш, скаже, що він Лєнін і буде писати https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD) О погромной травле евреев ...фіни його не чіпатимуть і будуть приносити невидимі чорнила...
24.06.2023 15:38 Відповісти
Приєднається до півнячого войська...
24.06.2023 16:23 Відповісти
колоннв ослодоновцев движется на Ростов......
похоже, лето будет жаркое......
https://twitter.com/i/status/1672576533494390784
24.06.2023 15:24 Відповісти
... Петухи мінують вулиці Ростова . Готуються до оборони міста 👉. https://t.me/ButusovPlus/3324
24.06.2023 15:24 Відповісти
Жги Пригожин ,жги !!!!
24.06.2023 16:39 Відповісти
П.....ц Х...... подкрался незаметно.
24.06.2023 19:43 Відповісти
 
 