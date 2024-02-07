Обстріл України обійшовся РФ у $423 млн, - ЗМІ
Атака на Україну вранці 7 січня коштувала Росії близько 423,4 млн дол.
Такі підрахунки зробило видання "Економічна правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:
- 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 4 крилаті ракети Х-22;
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 5 зенітних керованих ракет С-300.
БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис. дол., якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис. дол., якщо мова про імпорт з Ірану. Середня ціна, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис. дол.
Отже, 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн дол.
Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн дол.
Ракета Х-101 коштує 13 млн дол. за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн дол.
Ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум 2 млн дол., отже, загальна вартість випущених ракет цього типу - 10 млн дол.
Вартість однієї ракети "Калібр" становить 6,5 млн дол., отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн дол.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 9 млн дол.
Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн дол.
Що відомо про ракетну атаку РФ 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.
У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.
Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.
Будь ласка, зачекайте...
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про те, що відбувається, час від часу, у кожного з нас "на сусідній вулиці" ми й так знаємо
війна, це великий бізнес та велика геополітика.
і якщо ***** може викинути за добу півярда баксів,
то це комусь вигідно...
хтось йому це все продав....
тобто, санкції в дії, а ракети литять точно в ціль.
Я ДЯКУЮ ТОБІ, ЩО ЗРАНКУ СОНЦЕ СХОДИТЬ!
ВІД СЯЯННЯ ТВОГО ВСІ ВОРОГИ РОЗТАНУТЬ ВЩЕНТ!
ХАЙ ЗІРОНЬКА ТВОЯ НА НЕБІ ВЕРХОВОДИТЬ!
владімір путін повинен негайно здохнути
а перед тим владімір путін повинен негайно переписати ВСЕ своє майно на користь України
байден? шольц? може сі дзін пін?
а може люська з сусднього підїзду
українців вбиває - владімір путін
цей сатаніст повинен негайно здохнути а перед тим
повзти з москви до України на колінах і молити прощення
Хочу щоб по цю річку заповнили гроби з рускіми і пливли довго - поки не закінчаться
а рибка каже - так є погані рускі а є хороші
Степан Андрійович відповіда
добре - вмовила - нехай погіні рускі пливуть в поганих гробах, а хороші рускі пливуть в хороших гробах
АЛЕ ВСІ РУСКІ повинні здохнути
лікарь потрібен путіну і кожному рускому
стягнути їм шию жгутами щоб заспокоїлись назавжди
Нахер это всё считать, своё спизженное и не попавшее в ВСУ считать надо, у рф денег полно.
знакомая пластинка
Україна має діяти як систематичний холоднокровний вбивця рускіх
вбити всіх 148 млн. разом з котами та собаками
на це потрібен час
ясно що не 2-3 нєдєлі - тому що абристовіч НЕ збирався вбивати всіх рускіх
он петлял
пойти на сделку с путиным как женя пирожин?
а потом кокс самолет и кобзон 🤡
эх как помирать - так с музыкой
побольше кацапов бы убить - а там как карта ляжет
витрати - 300 млрд.
тому у кацапів золотовалютні резерви просіли в два рази
Не так там все і чудово з нафтогазовими доходами. Правда, не все і погано.
"..... якби я сказав в ересні 2021р. Українцям щоб вони готувалися до війни....то бюджет України "втрачав" би щомісячно 6-7 млрд.$...."
❗ 26/29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
❗ 3/3 крилаті ракети морського базування «Калібр».
❗ 0/4 крилаті ракети Х-22.
❗ 0/3 балістичні ракети «Іскандер-М».
❗ 0/5 зенітних керованих ракет С-300.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/7/709627/?_gl=1*1waq8sd*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwNzMwNDMxNS4yMDAuMS4xNzA3MzA0MzMzLjQyLjAuMA.. Киев снова со светом после обстрелов - ДТЭК
Им надо пересчитать в бутылках стекломоя, килограммах картофана, порциях щей или на крайний случай в количестве новых уличных сортиров....