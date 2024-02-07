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Обстріл України обійшовся РФ у $423 млн, - ЗМІ

київ,обстріл

Атака на Україну вранці 7 січня коштувала Росії близько 423,4 млн дол.

Такі підрахунки зробило видання "Економічна правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:

  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 4 крилаті ракети Х-22;
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 5 зенітних керованих ракет С-300.

Дивіться: Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис. дол., якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис. дол., якщо мова про імпорт з Ірану. Середня ціна, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис. дол.

Отже, 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол. за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн дол.

Також читайте: Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, 21 особу травмовано (оновлено)

Ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум 2 млн дол., отже, загальна вартість випущених ракет цього типу - 10 млн дол.

Вартість однієї ракети "Калібр" становить  6,5 млн дол., отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 9 млн дол.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн дол.

Що відомо про ракетну атаку РФ 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

Також дивіться: Наслідки ракетного обстрілу Харкова: три особи постраждали. ФОТОрепортаж

Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.

Автор: 

обстріл (28365) ракети (4020)


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Топ коментарі
+18
"Економічна правда" не хоче включити в розрахунок ціну людського життя і кількість хоча би загиблих і поранених???
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07.02.2024 11:45
+12
ця мерзота обішлася в те, чого не можна купити за гроші: у втрату 25% населення, 20% територій і сотні тисяч вбитих українців. І це поки що ціна перших 5 років його "президенства".
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07.02.2024 11:53
+11
Ze-преZEдент обійшовся Україні у 1 трлн доларів!
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07.02.2024 11:47
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неделя войны в Украине стоит росии как бюджет ВСЕЙ лунной програмы росии
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07.02.2024 11:44 Відповісти
там татарстан на Юпітер замахнувся, так що нас чекають нові "рекорди" та "досягнення".
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07.02.2024 11:46 Відповісти
"Економічна правда" не хоче включити в розрахунок ціну людського життя і кількість хоча би загиблих і поранених???
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07.02.2024 11:45 Відповісти
бізнесмени рахують тільки гроші. нажаль.
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07.02.2024 11:47 Відповісти
В статті мова не про вартість з української сторони.
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07.02.2024 11:48 Відповісти
Ви взагалі читати вмієте? Атака на Україну вранці 7 січня коштувала Росії близько 423,4 млн дол.
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07.02.2024 11:55 Відповісти
І кому це треба? Покоління дегенератів-підрахуїв. Все на гроші переводять.
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07.02.2024 12:27 Відповісти
..ну, і от до чого оце привселюдне, картинне "заламування рук", розраховане не нестабільного споживача новин, коли мова йде про геть ІНШЕ, а саме - про суму реального бабла, на яку "попало" тупориле населення Московщини?
про те, що відбувається, час від часу, у кожного з нас "на сусідній вулиці" ми й так знаємо
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07.02.2024 12:10 Відповісти
а який куй думає про людей крім самих людей???
війна, це великий бізнес та велика геополітика.
і якщо ***** може викинути за добу півярда баксів,
то це комусь вигідно...
хтось йому це все продав....
тобто, санкції в дії, а ракети литять точно в ціль.
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07.02.2024 12:27 Відповісти
Навіщо рахувати збитки паРаші, чому приховують збитки України?
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07.02.2024 13:30 Відповісти
Ze-преZEдент обійшовся Україні у 1 трлн доларів!
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07.02.2024 11:47 Відповісти
О ЛІДЕР НАЙВЕЛИЧНІШИЙ! О МІЙ ПРЕЗИДЕНТ!
Я ДЯКУЮ ТОБІ, ЩО ЗРАНКУ СОНЦЕ СХОДИТЬ!
ВІД СЯЯННЯ ТВОГО ВСІ ВОРОГИ РОЗТАНУТЬ ВЩЕНТ!
ХАЙ ЗІРОНЬКА ТВОЯ НА НЕБІ ВЕРХОВОДИТЬ!
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07.02.2024 11:49 Відповісти
ця мерзота обішлася в те, чого не можна купити за гроші: у втрату 25% населення, 20% територій і сотні тисяч вбитих українців. І це поки що ціна перших 5 років його "президенства".
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07.02.2024 11:53 Відповісти
у ВСІХ БІДАХ ЛЮДСТВА винуватий владімір путін
владімір путін повинен негайно здохнути
а перед тим владімір путін повинен негайно переписати ВСЕ своє майно на користь України
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07.02.2024 12:29 Відповісти
володимир олександрович, з таким планом ми не виграємо війну.
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07.02.2024 12:31 Відповісти
а хто ж вбиває українців ракетами?
байден? шольц? може сі дзін пін?
а може люська з сусднього підїзду
українців вбиває - владімір путін
цей сатаніст повинен негайно здохнути а перед тим
повзти з москви до України на колінах і молити прощення
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07.02.2024 12:36 Відповісти
ви так пишете, щоб це можна було читати як реп чи співати піснею, бо щось нескладно виходить?
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07.02.2024 12:39 Відповісти
зловив Степан Андрійович в річці золоту рибку і загадує бажання:
Хочу щоб по цю річку заповнили гроби з рускіми і пливли довго - поки не закінчаться
а рибка каже - так є погані рускі а є хороші
Степан Андрійович відповіда
добре - вмовила - нехай погіні рускі пливуть в поганих гробах, а хороші рускі пливуть в хороших гробах
АЛЕ ВСІ РУСКІ повинні здохнути
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07.02.2024 12:43 Відповісти
вам потрібен лікар
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07.02.2024 12:46 Відповісти
в чем проблема? любишь руских?
лікарь потрібен путіну і кожному рускому
стягнути їм шию жгутами щоб заспокоїлись назавжди
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07.02.2024 12:59 Відповісти
Зате він звільнить Залужного і після цього перемога у нас в кишені.
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07.02.2024 11:56 Відповісти
А ми життями платимо
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07.02.2024 11:48 Відповісти
И что, они перестанут обстреливать потому что дорого?
Нахер это всё считать, своё спизженное и не попавшее в ВСУ считать надо, у рф денег полно.
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07.02.2024 11:52 Відповісти
денег полно - киев за два дня
знакомая пластинка
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07.02.2024 12:31 Відповісти
Угу, рашка вот вот развалится, санкции ее похоронят, экономике рашки хана, ракет на 2..3 недели, не, не слышали?
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07.02.2024 12:37 Відповісти
я таке не казав - це твої слова
Україна має діяти як систематичний холоднокровний вбивця рускіх
вбити всіх 148 млн. разом з котами та собаками
на це потрібен час
ясно що не 2-3 нєдєлі - тому що абристовіч НЕ збирався вбивати всіх рускіх
он петлял
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07.02.2024 12:39 Відповісти
А ты много убил уже?
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07.02.2024 12:52 Відповісти
Тобі питання задали, а ти замість того щоб чітко відповісти, відводиш тему іншим питанням.
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07.02.2024 13:07 Відповісти
Немає там ніяких 148 млн. Щонайбільше 100 млн. Серед яких 3/4 тупоголові вузькоокі дегенерати з глубінки
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07.02.2024 13:22 Відповісти
В чем он не прав то, в сети есть уже все данные, можете нагуглить сколько кацы получили за 23 год с экспорта и сколько собрали налогов. Киев за 3 дня Кулебе озвучивали американские аналитики, но сделаем вид, что вы этого не знали.
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07.02.2024 12:42 Відповісти
что предлагаешь?
пойти на сделку с путиным как женя пирожин?
а потом кокс самолет и кобзон 🤡
эх как помирать - так с музыкой
побольше кацапов бы убить - а там как карта ляжет
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07.02.2024 12:45 Відповісти
Да никто не знает уже, сейчас как по мне единственный вариант - выравнивать линию фронта и вгрызаться в землю за минными полями, печатать массово фпв дроны и выносить как можно больше живой силы кацев. Беда в том, что многие на западе на верят, что кацы легко пожертвуют еще минимум 2 миллионами людей ради Харькова, Николаева и Одессы, а они блин точно на это подпишутся. Поэтому мне не понятен смысл контр атак под теми же Крынками и на юге Авдеевки. Это какие то не боевые, а политические атаки. У вас сейчас любой человек, держащий автомат на вес золота, а ответа на фабы с модулями умк пока нет. Поэтому прятаться за километровой линией мин, по 3 человека на опорник, что бы фабы выходили дорогими и ждать, пока парни за спинами этих троек с помощью птрк и фпв будут жечь кацев, занимающихся разменированием. Я думаю главная задача 24 года не пустить их к Харькову. И ждать Трампа, а затем разменивать Крым, ДНР и ЛНР на вступление в НАТО и возвращание херсонской и запорожской области. Что бы путя сильно не плакал, так и быть начать продавать ему водичку по цене газа для Крыма. Других вариантов прекращения войны до 2030 года я не знаю если честно.
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Європа відшкодує за декілька днів у повному обсязі.
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07.02.2024 11:53 Відповісти
Доходи росії від нафти та газу в 2023 - 100 млрд. доларів. Це 274 мільйони баксів у день. Тому всі ці підрахунки до сраки, бабла в них вистачає.
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07.02.2024 11:54 Відповісти
а витрати?
витрати - 300 млрд.
тому у кацапів золотовалютні резерви просіли в два рази
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07.02.2024 12:33 Відповісти
Правильно - дохід. А прибуток? Поцікавтесь, хоча б, собівартістю добування нафти в ерефії. Або проблемами з конвертацією валют, при продажі нафти в Індію
Не так там все і чудово з нафтогазовими доходами. Правда, не все і погано.
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07.02.2024 12:40 Відповісти
Для чого ці дурні підрахунки?
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07.02.2024 11:55 Відповісти
Русня продає ресурсів на 300+ млрд кожен рік, не дивлячись на санкції. Вони можуть кожен день так обстрілювати і в них ще залишиться. Не розумію, для чого ці дурні підрахунки. Це усе оно, що буданов ракети їхні рахував, рахував і шось невирахував.
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07.02.2024 11:56 Відповісти
Вы лучше посчитайте свои деньги...на сколько этот обстрел привел к нашим потерям...Людей поубивало,жилье потеряли...А Эти дебилы подсчитывают затраты рашки на атаку..Во осколько теперь обойдется это все восстановить,учитывая откаты...слабо посчитать??Страна параллельной реальности..Жизни как посчитать??Тоннами асфальта и кубометрами плитки??
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07.02.2024 12:03 Відповісти
Виглядає так, що ці підрахуі дуже переживають за фінансовий стан кацапського рейху.
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07.02.2024 13:26 Відповісти
я пам`ятаю інші "офіційні" цифри з вуст преЗедента:

"..... якби я сказав в ересні 2021р. Українцям щоб вони готувалися до війни....то бюджет України "втрачав" би щомісячно 6-7 млрд.$...."
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07.02.2024 12:08 Відповісти
Блумберг считает точнее...сутки войны Мавзолейной помойки миллиард долларов...
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07.02.2024 12:15 Відповісти
О здарово, альтернативный ты наш. Где пропадал? Тебе башку лечили и новую прошивку закачивали или просто жопу траванул и отлеживался?
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07.02.2024 12:45 Відповісти
Сгоревшие нефтебазы в Туапсе и Волгограде стоят немалого бабла...в чЛенинград области Новотэк и Усть-Луг тоже... Файна праця ..💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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07.02.2024 12:19 Відповісти
Нефтебаза в Новороссийске сгорит па любасу 💥💥💥😜💪✊🔱🔱🔱
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07.02.2024 12:23 Відповісти
Как говорил Джохар Дудаев в 1995 году... Украина остановит мавзолейный Вермахт расизма фашизма...Видео Ютуб в помощь...🥇🥇🥇💪✊🔱❤️🖤🇺🇦
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07.02.2024 12:30 Відповісти
русизма
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07.02.2024 13:27 Відповісти
Ну підрахували. І що далі?
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07.02.2024 12:41 Відповісти
не ******** !
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Це що? Аби не мовчки?
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08.02.2024 05:25 Відповісти
Далі Джо Байден привезет мавзолейным обезьянам путлера банку тушонки Рузвельта образца 1941 года и ножек Буша старшего образца 1992 года ...🇱🇷жрите не подавитесь...
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07.02.2024 12:44 Відповісти
⚠️ 15/20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
❗ 26/29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
❗ 3/3 крилаті ракети морського базування «Калібр».
❗ 0/4 крилаті ракети Х-22.
❗ 0/3 балістичні ракети «Іскандер-М».
❗ 0/5 зенітних керованих ракет С-300.
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Не знаю как кому, а мне совершенно похрен во сколько это обошлось мордору. Как и то почему они в мой дом убивать меня и моих близким. Нужно смотреть только на то, что они сделали. А чем они руководствовались,и сколько потратили на это, мне до сраки. Мне достаточно того, что все они без исключения нелюди и ***** гнойные.
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07.02.2024 13:00 Відповісти
А від цього нам легше повинно бути, чи що? Підрахуї довбані. Порахуйте наші збитки, а не кацапські.
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07.02.2024 13:06 Відповісти
частные дома и многоэтажка
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07.02.2024 13:07 Відповісти
а люди?
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08.02.2024 01:32 Відповісти
При каждой неудаче - давать умейте сдачи...
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07.02.2024 13:06 Відповісти
Ціль в бік Вознесенську
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07.02.2024 13:09 Відповісти
Видихаємо !
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07.02.2024 13:10 Відповісти
12:37

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/7/709627/?_gl=1*1waq8sd*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwNzMwNDMxNS4yMDAuMS4xNzA3MzA0MzMzLjQyLjAuMA.. Киев снова со светом после обстрелов - ДТЭК
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07.02.2024 13:12 Відповісти
Кацапов такой суммой не удивишь!
Им надо пересчитать в бутылках стекломоя, килограммах картофана, порциях щей или на крайний случай в количестве новых уличных сортиров....
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07.02.2024 13:14 Відповісти
Мужика б'ють палицею. Після третьої зламаної він радісно запитує: - тю, знаєш скільки коштує ця палиця?
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07.02.2024 13:43 Відповісти
..есть в статье неточность:все что творит тварь бункерная,обходится ватостанским в копеечку-именно их и грабит подворотня болот мацковии.Им и репарации платить за 3 мировую войну в Ukraine...
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07.02.2024 13:44 Відповісти
Русня вперто іде по слідам совка.Там теж клепали тисячами і сотнями танки,літаки,вертольоти які забесплатно відправлялись на знищення в арабських і африканських війнах.Ніякої доданої вартості СССР від цього не отримував.Так само і тут все іде в свисток.ВВП надмірно роздутий за рахунок воєнки завжди в кінцевому підсумку розвалюється разом з державою яка його створила.
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07.02.2024 20:08 Відповісти
 
 