Обстріл України обійшовся РФ у $423 млн, - ЗМІ

Атака на Україну вранці 7 січня коштувала Росії близько 423,4 млн дол.

Такі підрахунки зробило видання "Економічна правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300.

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БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис. дол., якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис. дол., якщо мова про імпорт з Ірану. Середня ціна, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис. дол.

Отже, 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол. за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн дол.

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Ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум 2 млн дол., отже, загальна вартість випущених ракет цього типу - 10 млн дол.

Вартість однієї ракети "Калібр" становить 6,5 млн дол., отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 9 млн дол.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн дол.

Що відомо про ракетну атаку РФ 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

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Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.