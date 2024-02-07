Обстрел Украины обошелся РФ в $423 млн, - Экономическая правда

Атака на Украину утром 7 января стоила России около 423,4 млн долларов.

Такие подсчеты сделало издание "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Воздушных сил ВСУ, в начале суток 7 февраля враг выпустил по Украине:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крылатые ракеты Х-22;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

5 зенитных управляемых ракет С-300.

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БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс. долл., если говорить о собственном производстве РФ, до 290 тыс. долл., - если речь идет об импорте из Ирана. Средняя цена, которая планировалась для импорта из Ирана – 193 тыс. дол.

Следовательно, 20 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 3,9 млн дол.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн дол., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн дол.

Ракета Х-101 стоит 13 млн. дол. за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 377 млн дол.

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Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн дол., следовательно, общая стоимость выпущенных ракет этого типа – 10 млн дол.

Стоимость одной ракеты "Калибр" составляет 6,5 млн долл., следовательно, общая сумма расходов на эту ракету составила 19,5 млн дол.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн дол., общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн дол.

Итого, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 7 февраля по Украине, составляет 423,4 млн дол.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.

Взрывы были в Харькове, Николаеве, на Львовщине и Днепропетровщине.

В Киеве в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и тепломагистраль. В Николаеве - погиб человек, повреждены жилые дома.

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Из-за обстрела россиянами Украины Польша поднимала в воздух самолеты F-16.