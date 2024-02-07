Обстрел Украины обошелся РФ в $423 млн, - Экономическая правда
Атака на Украину утром 7 января стоила России около 423,4 млн долларов.
Такие подсчеты сделало издание "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.
По информации Воздушных сил ВСУ, в начале суток 7 февраля враг выпустил по Украине:
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 4 крылатые ракеты Х-22;
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 5 зенитных управляемых ракет С-300.
БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс. долл., если говорить о собственном производстве РФ, до 290 тыс. долл., - если речь идет об импорте из Ирана. Средняя цена, которая планировалась для импорта из Ирана – 193 тыс. дол.
Следовательно, 20 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 3,9 млн дол.
Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн дол., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн дол.
Ракета Х-101 стоит 13 млн. дол. за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 377 млн дол.
Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн дол., следовательно, общая стоимость выпущенных ракет этого типа – 10 млн дол.
Стоимость одной ракеты "Калибр" составляет 6,5 млн долл., следовательно, общая сумма расходов на эту ракету составила 19,5 млн дол.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн дол., общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн дол.
Итого, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 7 февраля по Украине, составляет 423,4 млн дол.
Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.
Взрывы были в Харькове, Николаеве, на Львовщине и Днепропетровщине.
В Киеве в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и тепломагистраль. В Николаеве - погиб человек, повреждены жилые дома.
Из-за обстрела россиянами Украины Польша поднимала в воздух самолеты F-16.
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про те, що відбувається, час від часу, у кожного з нас "на сусідній вулиці" ми й так знаємо
війна, це великий бізнес та велика геополітика.
і якщо ***** може викинути за добу півярда баксів,
то це комусь вигідно...
хтось йому це все продав....
тобто, санкції в дії, а ракети литять точно в ціль.
Я ДЯКУЮ ТОБІ, ЩО ЗРАНКУ СОНЦЕ СХОДИТЬ!
ВІД СЯЯННЯ ТВОГО ВСІ ВОРОГИ РОЗТАНУТЬ ВЩЕНТ!
ХАЙ ЗІРОНЬКА ТВОЯ НА НЕБІ ВЕРХОВОДИТЬ!
владімір путін повинен негайно здохнути
а перед тим владімір путін повинен негайно переписати ВСЕ своє майно на користь України
байден? шольц? може сі дзін пін?
а може люська з сусднього підїзду
українців вбиває - владімір путін
цей сатаніст повинен негайно здохнути а перед тим
повзти з москви до України на колінах і молити прощення
Хочу щоб по цю річку заповнили гроби з рускіми і пливли довго - поки не закінчаться
а рибка каже - так є погані рускі а є хороші
Степан Андрійович відповіда
добре - вмовила - нехай погіні рускі пливуть в поганих гробах, а хороші рускі пливуть в хороших гробах
АЛЕ ВСІ РУСКІ повинні здохнути
лікарь потрібен путіну і кожному рускому
стягнути їм шию жгутами щоб заспокоїлись назавжди
Нахер это всё считать, своё спизженное и не попавшее в ВСУ считать надо, у рф денег полно.
знакомая пластинка
Україна має діяти як систематичний холоднокровний вбивця рускіх
вбити всіх 148 млн. разом з котами та собаками
на це потрібен час
ясно що не 2-3 нєдєлі - тому що абристовіч НЕ збирався вбивати всіх рускіх
он петлял
пойти на сделку с путиным как женя пирожин?
а потом кокс самолет и кобзон 🤡
эх как помирать - так с музыкой
побольше кацапов бы убить - а там как карта ляжет
витрати - 300 млрд.
тому у кацапів золотовалютні резерви просіли в два рази
Не так там все і чудово з нафтогазовими доходами. Правда, не все і погано.
"..... якби я сказав в ересні 2021р. Українцям щоб вони готувалися до війни....то бюджет України "втрачав" би щомісячно 6-7 млрд.$...."
❗ 26/29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
❗ 3/3 крилаті ракети морського базування «Калібр».
❗ 0/4 крилаті ракети Х-22.
❗ 0/3 балістичні ракети «Іскандер-М».
❗ 0/5 зенітних керованих ракет С-300.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/7/709627/?_gl=1*1waq8sd*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwNzMwNDMxNS4yMDAuMS4xNzA3MzA0MzMzLjQyLjAuMA.. Киев снова со светом после обстрелов - ДТЭК
Им надо пересчитать в бутылках стекломоя, килограммах картофана, порциях щей или на крайний случай в количестве новых уличных сортиров....