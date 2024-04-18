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Новини
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Справа Червінського: Кіровоградський райсуд вчинив злочин, втрутившись в автоматизовану систему розподілу справ, - адвокат Куса

богачук,червінський

Захист полковника Романа Червінського стверджує, що судді Кіровоградського райсуду вчинили злочин, не розпочавши слухати справу.

Про це повідомила адвокатка Людмила Куса, передає Цензор.НЕТ.

"Всі судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області вчинили злочин ще не розпочавши слухати справу. І все тільки щоб продовжити Роману Червінському строки тримання під вартою. Так вже сталось, що у цьому суді лише троє суддів здійснюють правосуддя", - зазначила вона.

17 квітня в першій половині дня в системі був лише один суддя, зазначила захисниця.

"І коли о 13:15 розподілялась справа Романа Червінського для визначення трьох суддів, система показала, що справу неможливо розподілити між суддями. Але ж строки тримання закінчуються 19.04.2024, тому за три хвилини, вчинивши злочин, та втрутившись в автоматизовану систему, о 13:18 год, Кіровоградський суд вже зміг розподілити справу", - зазначила Куса.

Справа Червінського
Справа Червінського

Вона нагадала, що втручання в автоматизовану систему - це злочин, передбачений ч.2 ст. 376-1 КК.

Так, захист Червінського звернувся із заявами до ДБР, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Незаконний суд не може розглядати справу, адже це тягне за собою скасування вироку! Але це наслідки, які не цікаві суду, мета якого продовжити строк тримання під вартою", - підсумувала вона.

Також читайте: Справа Червінського: Завтра у Кропивницькому відбудеться судове засідання

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Верховний Суд відмовив у зміні підсудності в справі Червінського

Автор: 

Кропивницький (342) суд (11648) Червінський (146)


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Топ коментарі
+28
Кроти з жОПи дуже не хочуть, щоб при розгляді справи у суді, виявилося що зрадники і агенти фсб, всі з Банкової!
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18.04.2024 13:19
+26
Без дна......
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18.04.2024 13:18
+21
Потрібний закон: якщо людина виграє справу (проти України) у ЄСПЧ - кримінальні справи на всіх суддів що приймали участь у процесі, на прокурорів, на слідчих...
Але то я так, розмріявся...
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18.04.2024 13:21
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Все роблять щоб догодити Зелі.
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18.04.2024 13:17 Відповісти
Кроти з жОПи дуже не хочуть, щоб при розгляді справи у суді, виявилося що зрадники і агенти фсб, всі з Банкової!
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18.04.2024 13:19 Відповісти
а кулі тут виявляти???
після всього що зробила ОПа, а останнє, це ліквідація бригади ПС,
все ясно як Божий день.
якщо ти патріот, ти ворог команди зе і його ОПи
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18.04.2024 15:42 Відповісти
все по-плану....по-оманському плану.....
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18.04.2024 16:10 Відповісти
а мені здається що боневтік, президент лиш на бумазі...
і здається що саме він виконує, не радиться а виконує вказівки ОПи.
а боїться він свою ОПу, чи у ОПи на нього крепкий компромат, чи він обдовбаний ідіот,
це вже питання друге.
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18.04.2024 15:40 Відповісти
.. ну не дармаж за даними " Форбс " серед ста найпливовіших людей з України одна людина - дєрьмак ! то хто ким керує ...
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18.04.2024 16:05 Відповісти
але найвпливовіший над ким???
не над мною, чи тобою
і ЗСУ його на кую вертіли,
а от сраколизи...., то так...
корупціонери чиновники керівники, так!
він у них найвпливовіший...
а вже тоді, його вплив, через цих кандонів падає на наші плечі.
тож висновок
треба робити так щоб за яником, накуй, якщо встигне
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18.04.2024 16:38 Відповісти
Без дна......
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18.04.2024 13:18 Відповісти
Потрібний закон: якщо людина виграє справу (проти України) у ЄСПЧ - кримінальні справи на всіх суддів що приймали участь у процесі, на прокурорів, на слідчих...
Але то я так, розмріявся...
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18.04.2024 13:21 Відповісти
Ті крімінальні справи хто буде розслідувати?
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18.04.2024 13:35 Відповісти
Я ясно написав: "розмріявся".
Якщо ви хочете - можете помріяти про якусь незалежно працюючу державну інституцію яка "буде займатися тими розслідуваннями".
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18.04.2024 13:44 Відповісти
Незалежну, то коли куратор татаров?
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18.04.2024 13:52 Відповісти
Ви не правильно мрієте. Мріяти від зворотного - деструктивно.
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18.04.2024 13:58 Відповісти
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18.04.2024 14:25 Відповісти
Не, ну не лезьте вы в юриспруденцию, давайте о войне, коррупции. Когда мы были маленькими, они уже зубы проели и отточили умение.
Рифмастер, доктор и медсестра не могут требовать компенсации. Суда не было, они болтаются среди виновных и невиновных. Дело тухлое, суда никогда не будет. А без оправдания, никакой ущерб не возмещается
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18.04.2024 15:07 Відповісти
Де саме я "ліз у юриспруденцію"? І чому ви беретеся вчити інших кудись "не лізти"?
Де в мене про якусь "компенсацію"?
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18.04.2024 15:15 Відповісти
людина виграє справу (проти України) в ЄСПЧ
Ваши слова?
Европейский суд присуждает денежную компенсацию.
1. Чтоб подать в европейский суд нужно пройти все судебные инстанции Украины.
2. Подавая в первый районный суд иск нужно указать что они ( якобы убийцы Шеремета) были незаконно арестованы.
3. Для этого нужен оправдательный приговор. Которого нет и не будет.
Закон как дышло, и судья редко подставился под удар этим дышлом
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18.04.2024 15:35 Відповісти
1. Де я ліз у юриспруденцію?
2. Чому ви беретеся вчити інших кудись "не лізти", а сами туди лізете?
3. Де в мене про якусь "компенсацію" та означена вами "шкода"?
4. Для тих "юриспрудентів" яки ********** лізти вчити діда кашляти в мене там написано: "Але то я так, розмріявся..."

Ви навіщо лізете зі свинячою мовою до чужих мрій?
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18.04.2024 15:56 Відповісти
Потрібен закон: якшо Президент України відверто грає на боці країни-окупанта, його треба розстріляти.
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18.04.2024 16:08 Відповісти
Достатньо вищої міри з конфіскацією.
"відверто грає на боці країни-окупанта" - це дуже суб'єктивна річ...
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18.04.2024 16:14 Відповісти
Вся "суб'єктивність" мусить бути підтверджена та доведена у суді фактами, свідками, документами тощо. Ми ж не будуємо Державу на кшталт московії (але буратінка та його посіпаки наполовину вже побудували; це підтверджують судові справи вбивства Шеремета, Червінського, Стерненка тощо).
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18.04.2024 16:30 Відповісти
"Ми ж не будуємо Державу на кшталт московії"
Саме тому я проти розстрілів.
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18.04.2024 16:52 Відповісти
Навіть не треба гадати, чому при цій владі таке можливе
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18.04.2024 13:34 Відповісти
Завгосп руле!
І судами, і "янетряпкою".....
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18.04.2024 13:56 Відповісти
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18.04.2024 17:58 Відповісти
Земляки головного дирижера Татарова стали на виручку.
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18.04.2024 14:02 Відповісти
При владі вороги України та зрадники, які нищать Україну зсередини, кидають за грати українських патріотів, фабрикують карні справи на українських офіцерів, послаблюють та дискредитують Україну таким чином допомагаючи кремлівському *****. У 2019 мудрий нарід здуру наобирав москальського "троянського коня" та власними руцями дав йому всю владу в країні. Все що маємо після травня 2019 це наслідки того вибору па пріколу. Щоб перемогти ***** треба передусім усунути та судити його 5 колону у владі.
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18.04.2024 14:11 Відповісти
А як на телемахвоні піарились весною 22 року про купівлю у кацапів літаків і танків за мільйони долярів. А тепер даємо задню? Винен виконавець?
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18.04.2024 14:21 Відповісти
Татаров з суддями МАЙДАНУ, чинять злочин, перед фінішем Зеленського за вагнерівців, що їх злив Зеленський сипатому по телефону!
Весь Світ дивиться, як повторює влада Зеленського, події, за аналогією ВРАДІЇВКИ !!!
Утекти з України, як Бакай чи ригоАНАЛИ у 2014 році, зможуть не всі залучені до кривосуддя над Червінським!! І люстрації, як у 2014 році, теж більше не буде….
Кіровоградщина, більш степова територія, місця вдосталь…
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18.04.2024 14:28 Відповісти
волю Червінському..
дермаки-зеленські, шоб ви повиздихали, зрадники-мародери, нЕукраїнські гниди
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18.04.2024 14:39 Відповісти
Зеля в черговий раз показує, що він конченая гнида.
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18.04.2024 14:49 Відповісти
У нас телефонне право, це коли зверху подзвонили до судді і наказали чмирити кого треба, поки Зе утримує владу його не випустять принципово.
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18.04.2024 15:26 Відповісти
Тема 20 мая не раскрыта
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18.04.2024 15:35 Відповісти
Тему 20 травня піднімають кацапи, корисні ідіоти, та ті хто хоче перепризначення блазня на другій термін.
Ви - хто?
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Законы надо соблюдать, а не дискутировать кому это выгодно. Иначе будет бардак, как с этим судом
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18.04.2024 20:54 Відповісти
Я не збираюся дискутувати - кому та що вигідно, я прямо написав про тих хто розповсюджує кацапські ІПСО.
Який саме "закон" ви знайшли у тих ІПСО?
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18.04.2024 21:34 Відповісти
бандитський режим. давно не легітимний.
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18.04.2024 16:20 Відповісти
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18.04.2024 16:45 Відповісти
По Канатовому били кілька разів і до Червінського і після. Та навіть якогось навідника піймали, вже засудили "умовно" і випустили. Уявляєте? А Червінський сидить.
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18.04.2024 16:46 Відповісти
Не судді,а гандони якісь...
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18.04.2024 19:04 Відповісти
Мал клоп да вонючь то про зеленського
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18.04.2024 20:16 Відповісти
 
 