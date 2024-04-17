Справа Червінського: Завтра у Кропивницькому відбудеться судове засідання

18 квітня о 12:00 у Кропивницькому райсуді відбудеться засідання у справі полковника ССО Романа Червінського.

Про це у Facebook повідомила активістка Надія Паливода, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступне засідання завтра, в четвер, о 12.00 там же (Кропивницький, райсуд на Балашівці)", - йдеться в повідомленні.

За її словами, захист Червінського подав вимогу, щоб справу розглядав на один суддя, а колегія з трьох суддів, оскільки це складна справа, в ній багато експертиз, учасників, свідків серед військових.

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"І якщо суддя раптом піде у відпустку чи щось подібне, то справу передадуть іншому судді - і тоді все заново доведеться, з самого початку. Суддя погодився на те, щоб було три судді, а не один. Сьогодні вони вже й намалювалися і всі втрьох перенесли засідання на завтра. Ще одне клопотання подали адвокати - на переведення справи до Києва у зв'язку з неможливістю надати підсудному (Роману Червінському) належне утримання.

Справа в тому, що в людини на цьому чорті-якому годуванні, ну і на нервах, загострилися шлункові хвороби, панкреатит і т.п. Як відомо, в таких випадках потрібне дієтичне харчування, не можна гострого, смаженого. Дружина носить Роману дієтичну їжу, а ті виродки не приймають і натомість навмисно дають якусь смажену в томатному соусу гидоту", - зазначила Паливода.

Також активістка зазначила, що дружина Червінського у Кропивницькому взагалі позбавлена доступу до чоловіка.

В переведенні справи до Києва відмовлено, додала вона.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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