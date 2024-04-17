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Новини
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Справа Червінського: Завтра у Кропивницькому відбудеться судове засідання

червінський

18 квітня о 12:00 у Кропивницькому райсуді відбудеться засідання у справі полковника ССО Романа Червінського.

Про це у Facebook повідомила активістка Надія Паливода, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступне засідання завтра, в четвер, о 12.00 там же (Кропивницький, райсуд на Балашівці)", - йдеться в повідомленні.

За її словами, захист Червінського подав вимогу, щоб справу розглядав на один суддя, а колегія з трьох суддів, оскільки це складна справа, в ній багато експертиз, учасників, свідків серед військових.

Читайте: Суд продовжив тримання під вартою Червінського на 15 днів, - адвокат

"І якщо суддя раптом піде у відпустку чи щось подібне, то справу передадуть іншому судді - і тоді все заново доведеться, з самого початку. Суддя погодився на те, щоб було три судді, а не один. Сьогодні вони вже й намалювалися і всі втрьох перенесли засідання на завтра. Ще одне клопотання подали адвокати - на переведення справи до Києва у зв'язку з неможливістю надати підсудному (Роману Червінському) належне утримання.

Справа в тому, що в людини на цьому чорті-якому годуванні, ну і на нервах, загострилися шлункові хвороби, панкреатит і т.п. Як відомо, в таких випадках потрібне дієтичне харчування, не можна гострого, смаженого. Дружина носить Роману дієтичну їжу, а ті виродки не приймають і натомість навмисно дають якусь смажену в томатному соусу гидоту", - зазначила Паливода.

Також активістка зазначила, що дружина Червінського у Кропивницькому взагалі позбавлена доступу до чоловіка.

В переведенні справи до Києва відмовлено, додала вона.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте: Червінському не дали змоги пройти медичне обстеження, адвокат готує скаргу в ЄСПЛ. ФОТО

Автор: 

Кропивницький (342) суд (11648) Червінський (146)


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Топ коментарі
+6
Покидькі.
Тих тюремників, хто знущається з Романа за гратами, взагалі розстріляти потрібно.
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17.04.2024 16:04
+5
я так розумію, київські судді відмовились служити татарову.
знайшли якихось дурників на селі.
бродячий цирк, продовжується!
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17.04.2024 16:05
+3
Кати!
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17.04.2024 16:02
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Кати!
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17.04.2024 16:02 Відповісти
Покидькі.
Тих тюремників, хто знущається з Романа за гратами, взагалі розстріляти потрібно.
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17.04.2024 16:04 Відповісти
я так розумію, київські судді відмовились служити татарову.
знайшли якихось дурників на селі.
бродячий цирк, продовжується!
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17.04.2024 16:05 Відповісти
Суудиилиищее! Суддів на мило!
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17.04.2024 16:15 Відповісти
Зате до Баканова в ДБР та СБУ ніяких питань. От що значить знайти собі правильного друга дитинства - дозволено буде все. Навіть держзрада.
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17.04.2024 16:20 Відповісти
Всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякії були цехмістри,
І ратмани, і бургомістри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили,
Та тілько грошики лупили
І одбирали хабарі.

(І. Котляревський, "Енеїда")
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17.04.2024 16:21 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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17.04.2024 16:23 Відповісти
"ми їх смєтьом !"

(с) Іван Сулима 2019 рік.

Іди смєтай
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17.04.2024 16:27 Відповісти
Брехня. Це не мій стиль. Мій стиль - дострокові вибори. А твій стиль - скиглення
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17.04.2024 17:10 Відповісти
твій стиль - дострокові вибори ?

нарісуй механізм, яким ти до них прийдеш )))
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17.04.2024 17:39 Відповісти
Малюю. Замість розгонювати всі 5 зелених років фейк про 73% треба було вимагати дострокові. А зараз вже строкові
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17.04.2024 17:53 Відповісти
то, шо ти - довбодятел, я знаю.

прочитай ще раз про те, шо я в тебе спитав.
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17.04.2024 18:17 Відповісти
методика - це алгоритм покрокових дій для досягнення цілі.

напиши мені покроково, як ти збираєшся
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17.04.2024 18:29 Відповісти
Вибори треба вимагати, а не скиглити на зєлю і бубнити фейк, що "неначасі". Ти сидиш в мережі цілодобово, але ЖОДНОГО РАЗУ, не сказав про вибори. Відчиняють двері тому, хто стукає
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17.04.2024 19:05 Відповісти
і як конкретно ти вимагаєш вибори ?

строчиш коменти на Цензорі ?

мощний крок )))
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17.04.2024 22:02 Відповісти
Ну Надійка, ну скрізь вона встигає: і котиків бездомних нагодувати і дерева пополивати, і гроші бійцям зібрати під міськвиконкомом, і Романа підтримати.. такого громадського енерджайзера мабуть ніде немає... тільки в Кропивницькому.
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17.04.2024 16:24 Відповісти
Український суд ніколи не стане "самим справедливим судом в світі". Він залишиться посміховищем над Правосуддям.
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17.04.2024 16:31 Відповісти
Оберем нормального президента - буде нормальний і суд
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17.04.2024 18:12 Відповісти
Zeмародерів на гілляку, разом із катами в суддівських мантіях
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17.04.2024 17:00 Відповісти
"Справа Червінського" , це аналогічно "розгляду американської допомоги Україні" .Українське "кривосуддя " ще народ не відрихтував і не зробив його "правосуддям" .
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17.04.2024 17:01 Відповісти
Пишіть прізвища тих "суддів', що не хочуть бути Суддями, а є продажними шавками! Хай їх вся Україна знатиме!!!Свободу Роману Червінському! Наша шана та подяка Вам, Романе!
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17.04.2024 17:22 Відповісти
Вважаю ,що всіх причетних до цього дійства треба взяти на список, щоб суспільство знало всіх діячів , їх режисерів і правду .
Обов'язково з усіх запитаємо .
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17.04.2024 19:11 Відповісти
 
 