Європа вирішила відкласти санкції проти Кремля, - Bloomberg

Європейські лідери готові зачекати після можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиро Путіним у Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили нові санкції проти Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

Зазначається, що до зміни намірів щодо впровадження санкцій проти Росії європейських лідерів підштовхнули розмови з американською стороною, яка дала їм зрозуміти, що Білий дім не хоче завадити можливості переговорів Росії та України у Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

"Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви", — розповіли кореспондентам Bloomberg неназвані джерела, які побажали анонімності.

Зазначається також, що під час розмов зі США у понеділок, 12 травня, американська сторона "нечітко" висловила свою готовність посилювати тиск на Кремль, якщо російські атаки по Україні упродовж цього тижня триватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до прямих перемовин із Путіним, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.