УКР
Європа вирішила відкласти санкції проти Кремля, - Bloomberg

путін

Європейські лідери готові зачекати після можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиро Путіним у Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили нові санкції проти Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg 

Зазначається, що до зміни намірів щодо впровадження санкцій проти Росії європейських лідерів підштовхнули розмови з американською стороною, яка дала їм зрозуміти, що Білий дім не хоче завадити можливості переговорів Росії та України у Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

"Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви", — розповіли кореспондентам Bloomberg неназвані джерела, які побажали анонімності.

Зазначається також, що під час розмов зі США у понеділок, 12 травня, американська сторона "нечітко" висловила свою готовність посилювати тиск на Кремль, якщо російські атаки по Україні упродовж цього тижня триватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до прямих перемовин із Путіним, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

Європа (1957) Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24596) санкції (12567)
Дивно аби було навпаки. А так абсолютно нічого незвичайного чи екстраординарного. Просто чергове підтвердження пи₴добольства Європи.
13.05.2025 06:44 Відповісти
Коварниє обстоятєльства - це Зеленський, який казав, як і Європа, про припинення вогню на 30 днів і потім перемовини. А тут підіграв пуйлу і порушив свої ж слова і змусивши Європу відступитись від рішучих дій
13.05.2025 07:22 Відповісти
Це не Європа відступилась, це Зеленський пішов на приманку путлєра і трампа, підтриману Ердоганом. Зеленський вибив з рук Європи карти, вважаючи з своїми 5-6 менеджерами що переграє путлєра у підкидного
13.05.2025 07:18 Відповісти
13.05.2025 06:44 Відповісти
показати весь коментар
Це вже був потужний ход Зеленського, щоб санкції відміняти.
13.05.2025 08:10 Відповісти
13.05.2025 09:02 Відповісти
показати весь коментар
.... под любым предлогом, по любому поводу"... абы парашу за "величие" не потрогать
13.05.2025 06:45 Відповісти
показати весь коментар
Это коварное обстоятельство - рыжий вонючий гандон, испортивший всем воздух, но слово которого имеет немалый вес для ЕС
13.05.2025 06:50 Відповісти
показати весь коментар
Читать не умеешь или с чем там у тебя проблемы, помимо того, что мерещатся по всюду боты
13.05.2025 08:12 Відповісти
13.05.2025 07:22 Відповісти
показати весь коментар
ТАК Я І ДУМАВ.
13.05.2025 06:50 Відповісти
Ну це вже точно останнє попередження. Китайске (с).
13.05.2025 06:50 Відповісти
Обіскакались, як і завжди.
13.05.2025 06:52 Відповісти
Так самі вони нічого робити і не збирались. Хотіли попросити трампона, а той їх послав огородами
13.05.2025 07:19 Відповісти
путін всєх пєрєіґрал.
13.05.2025 06:53 Відповісти
13.05.2025 07:11 Відповісти
Так були завжди поки він грається з Зеленським.
13.05.2025 08:08 Відповісти
Але прийде той день, коли він наіпе себе самого. От побачите.
13.05.2025 11:59 Відповісти
Обос.цане ху.йло тупо витирає ноги об Європу і Штати...Якийсь сюр. Наскільки ослабла західна цивілізація
13.05.2025 06:55 Відповісти
Хернею страждаєте!Тільки тиск може привести бажаного результату.Ху...ло буде з вами як кіт з мишкою гратися,а ви весь час будете вестись що він одумається.
13.05.2025 06:55 Відповісти
13.05.2025 07:18 Відповісти
Було передбачувно,я теж тут писав що своїм випадом про Стамбул ***** виграв для себе ще як мінімум неділю
13.05.2025 07:02 Відповісти
Крок вперед , два назад .
13.05.2025 07:07 Відповісти
Бла-бла-бла…
13.05.2025 07:08 Відповісти
а раптом путін нападе
13.05.2025 07:09 Відповісти
Пиляйте Шура, пиляйте, вона золота! Кіса Вороб'янінов пиляють гирю із Шурою Балагановим, і хоча вже давно зрозуміли, що помилилися, але не можуть зупинитися, підбадьорюють себе і далі пилять чавунну гирю. Ця сцена нагадує 30 000 санкцій.
13.05.2025 07:11 Відповісти
Десь у кремлі голосно заржав путін
13.05.2025 07:13 Відповісти
"Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню" і погодився на перемовини без повного припинення вогню. Тобто, Зеленський підіграв путлєру і Трампу і фактично змусив Європу відступитись від рішучих санкцій. Зеленський хоче показати себе мачо, але за твоєю спиною вся Україна. Тому зривати спільні з Європою плани - це є найгірше, що можна було зробити.
Треба узгоджувати свої дії з Європою, бо Трамп - путініст, а Ердоран - грає тільки собі на користь, потихому допомагаючи рашці обходити санкції
13.05.2025 07:13 Відповісти
Считаю до трех...раз два два с половиной два с половиной и половиной половины...два на веревочке...два на ниточке.....
13.05.2025 07:19 Відповісти
І тут, і деякі блогери на Ютубі пишуть і рощповідають, що своєю поїздкою у Стамбул Зєлєнскій когось там переграв. Ні. Переграв усіх пуцин. Зєлєнскій не має стратегії, бо не здатпн стратегічно мислити. Без стратегії тактичні перемоги нічого не варті, бо не ведуть до кінцевої мети. А змагання двог "великих" тактиків - Зєлєнского і пуцина схожі на гойдалки, де сильнішим виглядає пуцин. У пуцина принай ні є чітка мета - знищення України, а у Зєлєнского мета не чітка - яаось пропетляти. З такою метою сідати грати в карти, де ставка - все не можна. І емоції тут не важливі - навіть емоції Трампа, оскільки це тактичнийприйом - грати на них. І то, як яидно краще грає пуцин. І ось тепер стає очевидним, що пуцина переграв лише Порошенко з Мінськими домовленостями. При чому - двічі. Чи зможе так Зєлєнскій? Думайте самі.
13.05.2025 07:28 Відповісти
Все наслідок безвідповідальної політики Трампа який свідомо підіграє терористу путіну.
13.05.2025 07:28 Відповісти
Уже немало осторожных мнений, что возможно так даже лучше, потому что при любом раскладе, приедет он или нет, это сыграет в пользу Украины. Приедет, это будет первая встреча Пу и Зе, пролом политического барьера где ***** не хотело встречается с Зе, дескать тот не легитимен и вообще западло. А еще возможно Трамп приедет и бросит свою карту на стол. Не приедет, значит струсил и не хочет мира, о чем все мировые СМИ раструбят, после чего введут санкции. Варианты подписания перемирия на условиях кремля не рассматриваю, украинский народ, особенно военные этого не примут, а значит политики на это не пойдут.
13.05.2025 07:30 Відповісти
Пох*й. Зато потужний Лідор наробив багато фотографій з Макронами, Менцами, Стармерами. Обіймався, жартував на рівних. Запостив х*єву кучу відосиків. Електорат в екстазі
13.05.2025 07:47 Відповісти
Особливо жінки. Пісяють кип'ятком !
13.05.2025 08:05 Відповісти
Які ще жінки? Нема в Україні вже таких. Вони всі розбіглися по Європах.
13.05.2025 11:58 Відповісти
Європа продовжує хворіти толерастією
13.05.2025 07:52 Відповісти
Можна тільки нагадати слова путіна:
"Все всё понимают, но ничего сделать не могут!"
І цим все сказано.
Нічого Захід не може зробити з агресією ху@ла. Війна ще на роки.
13.05.2025 07:53 Відповісти
Це тільки поки Зеленського маємо !
13.05.2025 08:03 Відповісти
зєля підставив союзників!
13.05.2025 07:54 Відповісти
Отложили, не отложили... 10 лет слушаем про эффективные санкции и как они всё у кацапов мощно подрывают. Они эти санкции и видали, и вертели. ЕС - сборище трусливых импотентов.
13.05.2025 07:58 Відповісти
А навіщо Зеленський погодився зустрітися з Путлером ? Щоб у шоколадний глаз подивитися ?
13.05.2025 08:02 Відповісти
Щоб показати Європі та рудому чубу, що х#йло не прагне миру.
13.05.2025 08:11 Відповісти
*** * ута ЄС ...московія нарощює зброю ,після капітуляції України ,яку підпише зеленский 🤡 чмо , московія буде на багато блище до ЄС ...і от тоді вже точно ,через 3-4 роки відкрита війна буде по всій Європі ,на радість трампу...
13.05.2025 08:12 Відповісти
Як кажуть - плив, плив, а перед берегом усрався...
13.05.2025 08:19 Відповісти
Це в черговий раз показало що ні Європа ні сша не договороздатні так же як і Сосія. Всі домовленості і угоди ні гарантії безпеки ніхто ніколи не буде виконувати. І все про що ви там домовитеся з ****** це великий пшик. БО ***** побачив що він може порушити будь який закон, будь яку мирну угоду і йому за це не буде абсолютно ніякого покарання. Те про що ви там домовитеся в Стамбулі можете в сраку собі засунути.
13.05.2025 08:22 Відповісти
Знову "запетляли"... Невже не зрозуміло? Путіна НЕ БУДЕ в Стамбулі!!! Там буде сидіть Лавров, який "гундоситиме" про "стамбульские дагаварённасти", і "тягнутиме кота за яйця"... І все буде стоять на місці... Що і треба Кремлю...
13.05.2025 08:27 Відповісти
Кто бы сомневался🤣
После того как путька в стамбуле навешает лапши нелоху нашему про денацификацию итд и вернется все на круги своя, не забудьте про незламное осуждение и новые "пекельные" санкции и потужну підтримку с украинским народом до конца
13.05.2025 08:37 Відповісти
Все як завжди.... безхребетні сцикуни у своєму репертуарі!!!
13.05.2025 08:38 Відповісти
"стурбовані" переймаються, щоб росія не захотіла змінити "поле бою" - весь потенціал пабєдабєсія має бути вичерпаний на території України
13.05.2025 08:48 Відповісти
Все як любить *****. Переговори під час активних бойових дій. Як казав класик української політики: Це ж було вже!!! Пам'ятаємо мінські перемовини-1 і оборону ДАПУ, мінські перемовини-2 і Дебальцевський котел. Особисто я сподівався що такого формату більше не буде. Але в Зеленського і його оточення не вистачає розуму, щоб не робити тих самих помилок. Не розумію чому не можна чітко і твердо стояти на своєму? Що ми втрачаємо якщо відмовимо у переговорах до припинення вогню? Підтримку Трампа? Так її не має і не буде. А тепер Україна отримає переговори результат яких відомий заздалегідь. Потім такі переговори будуть повторюватися раз на два місяці, а кацапи будуть наступати як і наступали. Зеленський лох
13.05.2025 08:52 Відповісти
"Переговори під час активних бойових дій."

Звісно. Для того ж переговори і проводяться. Щоб припинити бойові дії. А якщо їх припинити ДО переговорів, то тоді переговори вже і не потрібні.
13.05.2025 09:17 Відповісти
Путлер з Зеленським усіх переграл.
13.05.2025 08:54 Відповісти
А як же ніжками тупотіли, щічки надували, очі викочували, губки в трубочку скручували попереджаючи, що до кінця 12 травня залишилося 3, ... 2, ... 1 година за середньо-євромейським, східно-американським, західноамериканським часом. А вийшов ... Навіть не пук, а так, ледь чутний шептун.
13.05.2025 09:09 Відповісти
Чубатий Додік вчергове зіграв на боці хла. Нівелювавши спільні європейські дії.
13.05.2025 09:24 Відповісти
Було сказано- не підтримувати сценарій трампапуйла про перемовини. Це дорога до самознищення.
13.05.2025 10:00 Відповісти
чекати - це любиме заняття Європи
13.05.2025 10:49 Відповісти
Сцикопіхота ця Європа.
13.05.2025 11:54 Відповісти
куколди
13.05.2025 21:45 Відповісти
 
 