Европа решила отложить санкции против Кремля, - Bloomberg

Европейские лидеры готовы подождать последствий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили новые санкции против Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg

Отмечается, что к изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина.

"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы", - рассказали корреспондентам Bloomberg неназванные источники, пожелавшие анонимности.

Отмечается также, что во время разговоров с США в понедельник, 12 мая, американская сторона "нечетко" выразила свою готовность усиливать давление на Кремль, если российские атаки по Украине в течение этой недели будут продолжаться.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.