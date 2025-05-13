РУС
7 894 62

Европа решила отложить санкции против Кремля, - Bloomberg

путін

Европейские лидеры готовы подождать последствий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили новые санкции против Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg

Отмечается, что к изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина.

"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы", - рассказали корреспондентам Bloomberg неназванные источники, пожелавшие анонимности.

Отмечается также, что во время разговоров с США в понедельник, 12 мая, американская сторона "нечетко" выразила свою готовность усиливать давление на Кремль, если российские атаки по Украине в течение этой недели будут продолжаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к прямым переговорам с Путиным, - Зеленский провел разговор с Эрдоганом

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.

+29
Дивно аби було навпаки. А так абсолютно нічого незвичайного чи екстраординарного. Просто чергове підтвердження пи₴добольства Європи.
13.05.2025 06:44 Ответить
+15
Коварниє обстоятєльства - це Зеленський, який казав, як і Європа, про припинення вогню на 30 днів і потім перемовини. А тут підіграв пуйлу і порушив свої ж слова і змусивши Європу відступитись від рішучих дій
13.05.2025 07:22 Ответить
+14
Це не Європа відступилась, це Зеленський пішов на приманку путлєра і трампа, підтриману Ердоганом. Зеленський вибив з рук Європи карти, вважаючи з своїми 5-6 менеджерами що переграє путлєра у підкидного
13.05.2025 07:18 Ответить
Дивно аби було навпаки. А так абсолютно нічого незвичайного чи екстраординарного. Просто чергове підтвердження пи₴добольства Європи.
13.05.2025 06:44 Ответить
Здулися? А якже інакше, каоліція мужніх.
13.05.2025 06:50 Ответить
Це вже був потужний ход Зеленського, щоб санкції відміняти.
13.05.2025 08:10 Ответить
13.05.2025 09:02 Ответить
Дивно називати когось пи₴даболом, від кого ти залежний і завдяки допомозі кого ти ще існуєш, а особливо, коли твій президент Зеленський .
13.05.2025 09:12 Ответить
.... под любым предлогом, по любому поводу"... абы парашу за "величие" не потрогать
13.05.2025 06:45 Ответить
европa решилa прикинуться окунем типa, они тaк сильно хотели, но ковaрные обстоятельствa помешaли.
13.05.2025 06:47 Ответить
Это коварное обстоятельство - рыжий вонючий гандон, испортивший всем воздух, но слово которого имеет немалый вес для ЕС
13.05.2025 06:50 Ответить
огент краснов наказав європі не вводити санкції? палишся бот
13.05.2025 07:30 Ответить
Читать не умеешь или с чем там у тебя проблемы, помимо того, что мерещатся по всюду боты
13.05.2025 08:12 Ответить
Коварниє обстоятєльства - це Зеленський, який казав, як і Європа, про припинення вогню на 30 днів і потім перемовини. А тут підіграв пуйлу і порушив свої ж слова і змусивши Європу відступитись від рішучих дій
13.05.2025 07:22 Ответить
зеленський🤡 це фсб ...грає паршиву роль президента , воно їб* весь свій % лектората , і знає шо вони як і він ,хоче бути мишебратьями разом ...
13.05.2025 08:18 Ответить
ТАК Я І ДУМАВ.
13.05.2025 06:50 Ответить
Ну це вже точно останнє попередження. Китайске (с).
13.05.2025 06:50 Ответить
Обіскакались, як і завжди.
13.05.2025 06:52 Ответить
Так самі вони нічого робити і не збирались. Хотіли попросити трампона, а той їх послав огородами
13.05.2025 07:19 Ответить
путін всєх пєрєіґрал.
13.05.2025 06:53 Ответить
13.05.2025 07:11 Ответить
Так були завжди поки він грається з Зеленським.
13.05.2025 08:08 Ответить
Але прийде той день, коли він наіпе себе самого. От побачите.
13.05.2025 11:59 Ответить
Обос.цане ху.йло тупо витирає ноги об Європу і Штати...Якийсь сюр. Наскільки ослабла західна цивілізація
13.05.2025 06:55 Ответить
Хернею страждаєте!Тільки тиск може привести бажаного результату.Ху...ло буде з вами як кіт з мишкою гратися,а ви весь час будете вестись що він одумається.
13.05.2025 06:55 Ответить
Це не Європа відступилась, це Зеленський пішов на приманку путлєра і трампа, підтриману Ердоганом. Зеленський вибив з рук Європи карти, вважаючи з своїми 5-6 менеджерами що переграє путлєра у підкидного
13.05.2025 07:18 Ответить
Було передбачувно,я теж тут писав що своїм випадом про Стамбул ***** виграв для себе ще як мінімум неділю
13.05.2025 07:02 Ответить
Крок вперед , два назад .
13.05.2025 07:07 Ответить
Бла-бла-бла…
13.05.2025 07:08 Ответить
а раптом путін нападе
13.05.2025 07:09 Ответить
Пиляйте Шура, пиляйте, вона золота! Кіса Вороб'янінов пиляють гирю із Шурою Балагановим, і хоча вже давно зрозуміли, що помилилися, але не можуть зупинитися, підбадьорюють себе і далі пилять чавунну гирю. Ця сцена нагадує 30 000 санкцій.
13.05.2025 07:11 Ответить
Десь у кремлі голосно заржав путін
13.05.2025 07:13 Ответить
"Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню" і погодився на перемовини без повного припинення вогню. Тобто, Зеленський підіграв путлєру і Трампу і фактично змусив Європу відступитись від рішучих санкцій. Зеленський хоче показати себе мачо, але за твоєю спиною вся Україна. Тому зривати спільні з Європою плани - це є найгірше, що можна було зробити.
Треба узгоджувати свої дії з Європою, бо Трамп - путініст, а Ердоран - грає тільки собі на користь, потихому допомагаючи рашці обходити санкції
13.05.2025 07:13 Ответить
Считаю до трех...раз два два с половиной два с половиной и половиной половины...два на веревочке...два на ниточке.....
13.05.2025 07:19 Ответить
І тут, і деякі блогери на Ютубі пишуть і рощповідають, що своєю поїздкою у Стамбул Зєлєнскій когось там переграв. Ні. Переграв усіх пуцин. Зєлєнскій не має стратегії, бо не здатпн стратегічно мислити. Без стратегії тактичні перемоги нічого не варті, бо не ведуть до кінцевої мети. А змагання двог "великих" тактиків - Зєлєнского і пуцина схожі на гойдалки, де сильнішим виглядає пуцин. У пуцина принай ні є чітка мета - знищення України, а у Зєлєнского мета не чітка - яаось пропетляти. З такою метою сідати грати в карти, де ставка - все не можна. І емоції тут не важливі - навіть емоції Трампа, оскільки це тактичнийприйом - грати на них. І то, як яидно краще грає пуцин. І ось тепер стає очевидним, що пуцина переграв лише Порошенко з Мінськими домовленостями. При чому - двічі. Чи зможе так Зєлєнскій? Думайте самі.
13.05.2025 07:28 Ответить
Все наслідок безвідповідальної політики Трампа який свідомо підіграє терористу путіну.
13.05.2025 07:28 Ответить
Уже немало осторожных мнений, что возможно так даже лучше, потому что при любом раскладе, приедет он или нет, это сыграет в пользу Украины. Приедет, это будет первая встреча Пу и Зе, пролом политического барьера где ***** не хотело встречается с Зе, дескать тот не легитимен и вообще западло. А еще возможно Трамп приедет и бросит свою карту на стол. Не приедет, значит струсил и не хочет мира, о чем все мировые СМИ раструбят, после чего введут санкции. Варианты подписания перемирия на условиях кремля не рассматриваю, украинский народ, особенно военные этого не примут, а значит политики на это не пойдут.
13.05.2025 07:30 Ответить
Пох*й. Зато потужний Лідор наробив багато фотографій з Макронами, Менцами, Стармерами. Обіймався, жартував на рівних. Запостив х*єву кучу відосиків. Електорат в екстазі
13.05.2025 07:47 Ответить
Особливо жінки. Пісяють кип'ятком !
13.05.2025 08:05 Ответить
Які ще жінки? Нема в Україні вже таких. Вони всі розбіглися по Європах.
13.05.2025 11:58 Ответить
Європа продовжує хворіти толерастією
13.05.2025 07:52 Ответить
Можна тільки нагадати слова путіна:
"Все всё понимают, но ничего сделать не могут!"
І цим все сказано.
Нічого Захід не може зробити з агресією ху@ла. Війна ще на роки.
13.05.2025 07:53 Ответить
Це тільки поки Зеленського маємо !
13.05.2025 08:03 Ответить
зєля підставив союзників!
13.05.2025 07:54 Ответить
Отложили, не отложили... 10 лет слушаем про эффективные санкции и как они всё у кацапов мощно подрывают. Они эти санкции и видали, и вертели. ЕС - сборище трусливых импотентов.
13.05.2025 07:58 Ответить
А навіщо Зеленський погодився зустрітися з Путлером ? Щоб у шоколадний глаз подивитися ?
13.05.2025 08:02 Ответить
Щоб показати Європі та рудому чубу, що х#йло не прагне миру.
13.05.2025 08:11 Ответить
*** * ута ЄС ...московія нарощює зброю ,після капітуляції України ,яку підпише зеленский 🤡 чмо , московія буде на багато блище до ЄС ...і от тоді вже точно ,через 3-4 роки відкрита війна буде по всій Європі ,на радість трампу...
13.05.2025 08:12 Ответить
Як кажуть - плив, плив, а перед берегом усрався...
13.05.2025 08:19 Ответить
Це в черговий раз показало що ні Європа ні сша не договороздатні так же як і Сосія. Всі домовленості і угоди ні гарантії безпеки ніхто ніколи не буде виконувати. І все про що ви там домовитеся з ****** це великий пшик. БО ***** побачив що він може порушити будь який закон, будь яку мирну угоду і йому за це не буде абсолютно ніякого покарання. Те про що ви там домовитеся в Стамбулі можете в сраку собі засунути.
13.05.2025 08:22 Ответить
Знову "запетляли"... Невже не зрозуміло? Путіна НЕ БУДЕ в Стамбулі!!! Там буде сидіть Лавров, який "гундоситиме" про "стамбульские дагаварённасти", і "тягнутиме кота за яйця"... І все буде стоять на місці... Що і треба Кремлю...
13.05.2025 08:27 Ответить
Кто бы сомневался🤣
После того как путька в стамбуле навешает лапши нелоху нашему про денацификацию итд и вернется все на круги своя, не забудьте про незламное осуждение и новые "пекельные" санкции и потужну підтримку с украинским народом до конца
13.05.2025 08:37 Ответить
Все як завжди.... безхребетні сцикуни у своєму репертуарі!!!
13.05.2025 08:38 Ответить
"стурбовані" переймаються, щоб росія не захотіла змінити "поле бою" - весь потенціал пабєдабєсія має бути вичерпаний на території України
13.05.2025 08:48 Ответить
Все як любить *****. Переговори під час активних бойових дій. Як казав класик української політики: Це ж було вже!!! Пам'ятаємо мінські перемовини-1 і оборону ДАПУ, мінські перемовини-2 і Дебальцевський котел. Особисто я сподівався що такого формату більше не буде. Але в Зеленського і його оточення не вистачає розуму, щоб не робити тих самих помилок. Не розумію чому не можна чітко і твердо стояти на своєму? Що ми втрачаємо якщо відмовимо у переговорах до припинення вогню? Підтримку Трампа? Так її не має і не буде. А тепер Україна отримає переговори результат яких відомий заздалегідь. Потім такі переговори будуть повторюватися раз на два місяці, а кацапи будуть наступати як і наступали. Зеленський лох
13.05.2025 08:52 Ответить
"Переговори під час активних бойових дій."

Звісно. Для того ж переговори і проводяться. Щоб припинити бойові дії. А якщо їх припинити ДО переговорів, то тоді переговори вже і не потрібні.
13.05.2025 09:17 Ответить
Путлер з Зеленським усіх переграл.
13.05.2025 08:54 Ответить
А як же ніжками тупотіли, щічки надували, очі викочували, губки в трубочку скручували попереджаючи, що до кінця 12 травня залишилося 3, ... 2, ... 1 година за середньо-євромейським, східно-американським, західноамериканським часом. А вийшов ... Навіть не пук, а так, ледь чутний шептун.
13.05.2025 09:09 Ответить
Чубатий Додік вчергове зіграв на боці хла. Нівелювавши спільні європейські дії.
13.05.2025 09:24 Ответить
Було сказано- не підтримувати сценарій трампапуйла про перемовини. Це дорога до самознищення.
13.05.2025 10:00 Ответить
чекати - це любиме заняття Європи
13.05.2025 10:49 Ответить
Сцикопіхота ця Європа.
13.05.2025 11:54 Ответить
куколди
13.05.2025 21:45 Ответить
 
 