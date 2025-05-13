Европа решила отложить санкции против Кремля, - Bloomberg
Европейские лидеры готовы подождать последствий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили новые санкции против Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg
Отмечается, что к изменению намерений по внедрению санкций против России европейских лидеров подтолкнули разговоры с американской стороной, которая дала им понять, что Белый дом не хочет помешать возможности переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на Путина.
"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы", - рассказали корреспондентам Bloomberg неназванные источники, пожелавшие анонимности.
Отмечается также, что во время разговоров с США в понедельник, 12 мая, американская сторона "нечетко" выразила свою готовность усиливать давление на Кремль, если российские атаки по Украине в течение этой недели будут продолжаться.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.
Треба узгоджувати свої дії з Європою, бо Трамп - путініст, а Ердоран - грає тільки собі на користь, потихому допомагаючи рашці обходити санкції
"Все всё понимают, но ничего сделать не могут!"
І цим все сказано.
Нічого Захід не може зробити з агресією ху@ла. Війна ще на роки.
После того как путька в стамбуле навешает лапши нелоху нашему про денацификацию итд и вернется все на круги своя, не забудьте про незламное осуждение и новые "пекельные" санкции и потужну підтримку с украинским народом до конца
Звісно. Для того ж переговори і проводяться. Щоб припинити бойові дії. А якщо їх припинити ДО переговорів, то тоді переговори вже і не потрібні.