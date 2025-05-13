УКР
Новини Переговори у Туреччині
5 545 81

Росію на переговорах в Туреччині можуть представляти Лавров та Ушаков, - WP

Лавров та Ушаков полетять на переговори в Стамбул

Росію на перемовинах в Туреччині можуть представляти міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та радник російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на колишнього високопоставленого чиновник Кремля, який побажав залишитися анонімним, інформує Цензор.НЕТ.

"Високопоставлений колишній кремлівський чиновник, який побажав залишитися анонімним через делікатність теми, сказав, що Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков", - пише видання.

Нагадаємо, що речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде в четвер, 15 травня, в Стамбулі чекати на українську. Однак склад делегації від РФ він не озвучив.

Читайте також: Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Ердоганом 15 травня

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: Російська делегація чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі, - Пєсков

