Росію на переговорах в Туреччині можуть представляти Лавров та Ушаков, - WP
Росію на перемовинах в Туреччині можуть представляти міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та радник російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Про це пише видання The Washington Post з посиланням на колишнього високопоставленого чиновник Кремля, який побажав залишитися анонімним, інформує Цензор.НЕТ.
"Високопоставлений колишній кремлівський чиновник, який побажав залишитися анонімним через делікатність теми, сказав, що Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков", - пише видання.
Нагадаємо, що речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде в четвер, 15 травня, в Стамбулі чекати на українську. Однак склад делегації від РФ він не озвучив.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
хіба що рашисти "побєдним" маршем крокують Україною... по одному кв. кілометру в день
А Зеленського сциться, як самка шакала.
І йому це вдалося.
Коли приїде - то ми поїдемо. Десь так, мабуть колись, десь, може і зустрінемось. Можливо. Напевно. Колись щось станеться, та десь відбудеться. Мабуть так. Але неточно. Тому що щось трапилось, не зрозуміло. Оце таке.
мєня тєрзают смутні сомнєнія
і другий також..
Чего добились, какие продвижения ?
Исходя их этого, какой смысл сейчас встречаться ?
Це як лапті аладіна не може зустрітися з ЗСУ. Ясно ж сказали, має приїхати ху"ло в Анкару, якщо хоче перемовин. Так нє, присилає свою конюшню та ще й в інше місто.
і нехай включають увесь свій дипломатичний талант.
Реєстрація: 13.05.2025
Нє Ф'юрєром, а Фраєром...»
по Юз Олєшковскій.
а хом'ячки збудилися - перемир'я, перемир'я.
Поки є чим платити зарплати на заводах ВПК в засрашці - ніхєра не буде...
Ну или овса, по крайней мере...
і тупо мичати у відповідь,
а на вимоги денаціфікації виставити зустрічні вимоги по дефекалізації пуйла
Про який мир можна говорити з терористами та вбивцми??!!
Надіти кайданки на них слід прямісінько там, у Стамбулі!